Home News TV-News

"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl

Spannende Krimireihe

"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl

26.02.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Der Salzburg-Krimi setzt die Serie "Meiberger – Im Kopf des Täters" als spannende Filmreihe fort. Fritz Karl brilliert als Kriminalpsychologe in einer Ritualmordserie am Wolfgangsee.
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) ist die neue Hauptkommissarin in Salzburg, ihr Kollege Kevin Ganslinger (Franz Josef Danner) war schon in der früheren Serie dabei. Im Mittelpunkt aber steht der Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl), der die Ermittlungen unterstützt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Nach dem Mord an dem Studenten Peter wollen Kommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und Kriminalpsychologe Meiberger (Fritz Karl) an der Uni mit Peters Kommilitonen sprechen und seinen Professor befragen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Die Pathologin Ulla (Tanja Raunig) und Kommissar Ganslinger (Franz Josef Danner) sind nicht nur Kollegen, sondern auch ein Ehepaar.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Eigentlich sollte Kriminalpsychologe Meiberger (Fritz Karl) an der Uni als Dozent anfangen, doch die Mordserie kommt ihm dazwischen. Dekanin Breuer (Anna Loos) kann ihm zum Glück nicht lange böse sein, immerhin ist sie seine heimliche Geliebte.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Prof. Rost (Peter Lohmeyer, vorne) ist entsetzt über den Tod seines besten Studenten Peter. Mit dem jungen Mann teilte er auch eine Vorliebe für sakrale Kunst, wie er Kommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und Meiberger (Fritz Karl) erzählt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Kriminalpsychologe Meiberger Fritz Karl, vorne)und das Ermittlerduo Grünwald (Lisa Schützenberger) und Ganslinger (Franz Josef Danner) sind einem Ritualmörder auf der Spur. Das zweite Opfer endete an einem Andreaskreuz im Wald.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Walter Wehner
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Nicht ganz so pittoresk wie im Heimatfilm kommt der Wolfgangsee im "Salzburg-Krimi" daher. An den Mast eines Bootes gefesselt, wird der erste Tote einer Mordserie aufgefunden.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Walter Wehner
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Der Landtagsabgeordnete Peter Aidbichler (Gregor Bloéb, vorne) ist der Vater des ersten Mordopfers. Er ist mit dem Kriminalpsychologen Meiberger (Fritz Karl) befreundet und besteht darauf, dass die Polizei ihn bei den Ermittlungen helfen lässt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Matthias Pötsch (Repro)
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Susanne Aidbichler (Nina Proll), die Mutter des ersten Opfers Peter ist erschüttert über den Tod ihres Sohnes. Wer könnte etwas gegen den Studenten gehabt haben?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Matthias Pötsch (Repro)

Er war ein Lieblingsmotiv kitschiger Landschaftsmalereien des 19. Jahrhunderts, Handlungsort des Kultsingspiels vom "Weißen Rössl" und langjähriges Urlaubsziel von Bundeskanzler Helmut Kohl. Ja, der Wolfgangsee im Salzkammergut hat schon vieles erlebt. In "Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee" wird er am Donnerstagabend und vorab in der Mediathek zum Schauplatz einer Ritualmordserie. Mittendrin: Fritz Karl als forensischer Kriminalpsychologe Thomas Meiberger.

ARD
"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee"
Kriminalfilm • 26.02.2026 • 20:15 Uhr

Meiberger? Da dürfte sich mancher Zuschauer erinnern. Genau: "Der Salzburg-Krimi" ist nicht etwa eine neue Reihe, sondern die Fortführung der früheren ServusTV-Serie "Meiberger – Im Kopf des Täters", die es ab 2018 auf 20 Episoden schaffte. Es ist nicht bekannt, warum die Serie, die nun zur Reihe wird, in Deutschland unter einem anderen Namen läuft. In Österreich wurde der aktuelle Film bereits im November als "Meiberger – Tod am See" ausgestrahlt. Hat der Einstieg der ARD Degeto in die Produktion der Reihe damit zu tun?

Fritz Karls Debüt als Drehbuchautor

Änderungen gibt es auch im Hauptcast, von dem neben Karl nur noch Franz Josef Danner als Polizist Kevin Ganslinger dabei ist. Lisa Schützenberger ist als Hauptkommissarin Anna Grünwald neu im Team. Ein Debüt feiert mit "Tod am Wolfgangsee" auch Hauptdarsteller Fritz Karl und zwar als Co-Drehbuchautor von Regisseur Till Franzen. Er sei "nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter ein wirklich großartiger Geschichtenerzähler, dem man sehr gerne zuhört", so Franzen.

Derzeit beliebt:
>>"Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Darum geht's in der Doku
>>"Dod – Das Leben ist das Ende": Heinz Becker kehrt zurück auf die Bühne
>>Fritz Karl schreibt „Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee“ selbst
>>Fritz Karl klagt über das Thema Handy: "Täglicher Kampf in unserer Familie"

Und seine erste Geschichte geht so: Die Leiche eines jungen Mannes wurde kopfüber an den Mast eines Segelbootes gefesselt. Peter war der Sohn des Politikers Peter Aidbichler senior. Er und seine Frau Susanne – gespielt vom Schauspielerpaar Gregor Bloéb und Nina Proll – sind mit Meiberger befreundet und bestehen darauf, dass er Anna Grünwald bei den Ermittlungen unterstützt.

Ein Serienmörder geht um

Peter junior studierte in Salzburg Medizin. Professor Rost (Peter Lohmeyer) bezeichnet ihn als seinen besten Studenten, mit dem er zudem das Interesse für Kunstgeschichte geteilt habe. Es ist nicht das Einzige, das die beiden teilten ...

Als wenig später zwei weitere junge Männer tot aufgefunden werden, ist klar: Ein Serienmörder geht um. Nur: Weshalb diese ritualisierte Inszenierung der Leichen? Und was ist die Verbindung zwischen den Toten? Aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten bei der Lösung des Falls einen winzigen Wissensvorsprung.

Am Donnerstag, 5. März, geht es im Ersten weiter mit "Der Salzburg-Krimi: Am seidenen Faden". Auch er lief in Österreich bereits im November, unter dem Titel "Meiberger – Der Marionettenmörder". Haben die ersten beiden Krimis beim Publikum Erfolg, dürfte es mit der Reihe weitergehen. Fritz Karl hat bereits ein weiteres Buch geschrieben und noch viele Geschichten im Kopf, wie er dem "Kurier" verriet. Nur: "So zwischen Kochen, mit Kindern die Aufgaben durchgehen, eine Lesung mit der Uhlig (wie er Ehefrau Elena nennt) vorbereiten, Instagram-Aufnahmen und anderen Dreharbeiten, ist es nicht ganz einfach", gesteht der viel beschäftigte Schauspielstar.

"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee" – Do. 26.02. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Film kritisiert Schönheitsdruck auf Frauen - mit Adele Neuhauser
"Faltenfrei"
Faltenfrei
ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz
"Die Notärztin"
Die Notärztin
ARD-Doku analysiert Trump-Putin-Beziehung im Krieg gegen die Ukraine
"ARD Story: Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?"
ARD Story: Putin und Trump - Ziemlich beste Feinde?
Ohne Vorwissen keine Chance? Darum war dieser "Tatort" so kompliziert
Abschied von Stefanie Reinsperger
Tatort: Schmerz
Zucker, der Feind – Hirschhausens süße Rache
"Hirschhausen und der Zucker"
Hirschhausen und der Zucker
So sah Karoline Schuch in ihrer ersten Rolle aus
Karrieresprung
Karoline Schuch
Vampir-Thriller "Oderbruch": Neue Staffel verspricht Spannung und Action
"Oderbruch – Staffel zwei"
"Oderbruch" - Staffel zwei
Tatort Dortmund: Abschied und neue Enthüllungen
"Tatort: Schmerz"
Tatort: Schmerz
"Schon mal drüber nachgedacht": Judith Rakers überrascht mit "Tatort"-Vorhaben
Podcast-Geheimnis
Judith Rakers
Felix Neureuther enthüllt: Warum die Olympia-Stimmung ausblieb
Olympia-Resonanz
ARD Story: Felix Neureuther - Olympia im Wandel?
"Bergdoktor"-Ex taucht auf – doch Martin Gruber schweigt: "Es ist zu kompliziert"
Drama in Ellmau
Der Bergdoktor: Verbotene Früchte
"Ich habe keine Disziplin": Diese Deutsche erobert gerade Hollywood
Schauspielkarriere
Vicky Krieps
Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel
Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"
Heidi Klum Doku
Erna und Heidi Klum in Tracht auf dem Oktoberfest 2025.
Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.
Unfall im Theater: Lars Eidinger verletzt Zuschauerin mit Degen
Theaterunfall
Lars Eidinger spielt Richard III. im Theater.
„Bares für Rares“: Händler jubelt — „Das ist der Sechser mit Zusatzzahl!“
Ausgabe vom 25. Februar 2026
Horst Lichter
GZSZ-Star spricht über "diffuse Angst" in den Wechseljahren: "Habe mich sehr allein gefühlt"
Offene Worte zu Lebensveränderungen
Eva Mona Rodekirchen
"Kann in sein Schlafzimmer gucken": Bill Kaulitz verrät, welcher Hollywood-Star sein Nachbar ist
Hollywood-Bungalow
Bill Kaulitz
Désirée Nick vemittelt Interessierten "fundiertes Studium zum Realitystar"
Reality-Ausbildung
Die Realitystar Academy
"Fallende Blätter": Kritik zum finnischen Drama bei ARTE
Fallende Blätter
Fallende Blätter
"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Ungelöster Fall – Wer tötete Seckin Caglar?
Cold Case
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Marlene Lufen über ihr Liebesleben: "Gab Phasen, wo ich dachte, es fehlt was"
Podcast-Gespräch
Marlene Lufen
Franz Xaver Kroetz wird 80: Ein Leben voller Dramatik und Skandale
Bayerischer Dramatiker
Die Tote im Moorwald
Armin Rohde sorgt für Aufsehen: Klare Worte zur Weltlage
Scharfe Kritik
Armin Rohde
Die "Harry Potter"-Zwillinge: Was wurde aus James und Oliver Phelps?
Weasley-Zwillinge
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1