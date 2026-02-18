Home News Star-News

Überraschende Hochzeit bei "Stranger Things"-Star

Hochzeit in Manhattan

Überraschende Hochzeit bei "Stranger Things"-Star

18.02.2026, 12.35 Uhr
von Pamela Haridi
Diese Nachricht kam für viele Fans völlig unerwartet: „Stranger Things“-Star Maya Hawke (27) hat geheiratet. Am Valentinstag, dem 14. Februar 2026, gab sie ihrem Partner, dem Musiker Christian Lee Hutson (35), in New York City das Ja-Wort.
Maya Hawke und Christian Lee Hutson halten Händchen.
Maya Hawke und Christian Lee Hutson haben überraschend geheiratet.  Fotoquelle: picture alliance / CJ Rivera/Invision/AP | CJ Rivera

Die Trauung fand in der St. George's Episcopal Church am Stuyvesant Square in Manhattan statt. Der gewählte Rahmen strahlte zeitlose Eleganz aus – passend zum klassischen Auftritt der Braut.

Ein Brautkleid mit Understatement

Maya Hawke trug ein elegantes, ärmelloses weißes Kleid mit einem U-Boot-Ausschnitt von Prada. Die tiefe Taille des Kleides trug eine filigrane Schleife, welche im weiteren Verlauf des Kleides auf voluminöse Tüll-Schichten traf. Ihre Haare waren hochgesteckt und das Make-up natürlich gehalten. Dazu trug sie einen dezenten Schleier. Kein Hollywood-Pomp, sondern stilvolle Zurückhaltung. Eine echte, klassische Schönheit mit Stil. Am Arm ihres Vaters, den für einen Oscar-nominierten Schauspieler Ethan Hawke (55), wurde sie zum Altar geführt. Ein einprägsamer und unvergesslicher Augenblick sowohl für die Tochter als auch den Vater, dessen Gesichtsausdruck mit Stolz erfüllt war. Ihre Mutter, Schauspielerin Uma Thurman (55), war selbstverständlich ebenfalls anwesend. Sie erschien in einem hellblauen Kleid mit floralem Muster. Obwohl das einstige Hollywood-Traumpaar Thurman/Hawke längst getrennte Wege geht, stand es an diesem Tag vereint hinter seiner Tochter. Gemeinsam boten sie ein seltenes, öffentliches Familienbild und erschufen einen besonderen Moment.

Fast ein „Stranger Things“-Klassentreffen

Wer dachte, es würde nur im Serienuniversum emotional, wurde eines Besseren belehrt. Zahlreiche Co-Stars aus „Stranger Things“ waren unter den Gästen vertreten. Fotografen entdeckten unter anderem Finn Wolfhard (23), Gaten Matarazzo (23), Sadie Sink (23), Natalia Dyer (31), Charlie Heaton (32), Joe Keery (33) und Caleb McLaughlin (24), die es sich nicht nehmen ließen, diesen feierlichen Akt gemeinsam mit dem Brautpaar zu begehen. Alle erschienen in eleganter Abendgarderobe. Nach der Zeremonie zog die Gesellschaft weiter zum Empfang in den privaten „The Players“-Club am Gramercy Park.

Tausendmal berührt, …

Christian Lee Hutson ist ein Singer-Songwriter aus dem Folk- und Americana-Genre. Er wurde in Kansas City, Missouri, geboren, wuchs jedoch in Los Angeles auf. Maya hingegen wuchs hauptsächlich in New York auf, wo sie auf die Saint Ann´s School in Brooklyn ging. Später studierte sie an der renommierten Juilliard School Schauspiel. Nebenbei ist sie zudem als Sängerin aktiv. Kennengelernt haben sich beide vor über vier Jahren bei gemeinsamen Musikprojekten und führten daraufhin laut der britischen „Daily Mail“ eine enge Freundschaft über mehrere Jahre. Außerdem arbeiteten sie unter anderem gemeinsam an Mayas 2024 erschienenem Album „Chaos Angel“.

Liebe, aus Freundschaft gewachsen

Aus ihrer kreativen musikalischen Fusion entwickelte sich 2023 nach und nach eine romantische Liebesbeziehung. Die Öffentlichkeit sollte jedoch hiervon nach Möglichkeit noch nichts mitbekommen. Eine Verlobung hatten sie nie bestätigt – auch wenn ein auffälliger Diamantring im April 2025 einige Spekulationen ausgelöst hatte. Kurze Zeit später, ebenfalls im April 2025, ließen sich Maya und Christian erstmalig als Paar auf dem Roten Teppich zur Broadway-Premiere von „John Proctor Is the Villain“ blicken. Seit diesem Moment ist es ein Fakt: Aus künstlerischer Zusammenarbeit wurde eine enge, vertrauensvolle Freundschaft, zu der sich letztendlich die Liebe gesellte. Mit ihrem gegenseitigen Versprechen ewiger Treue begann für das junge Paar ein neues Kapitel in der Geschichte ihres gemeinsamen Lebensweges. Ohne medienwirksame Ankündigung, dafür mit geerdetem Stil – ein wohltuender Anblick. Insbesondere zu einer Zeit, in der jedes Mittel recht zu sein scheint, sich im Fokus des medialen Interesses zu positionieren. Wir wünschen dem frisch vermählten Paar von Herzen alles Gute!

