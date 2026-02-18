Home News TV-News

Rhea Harder-Vennewald im Interview zur 500. Folge "Notruf Hafenkante"

Rhea Harder-Vennewald im Interview zur 500. Folge "Notruf Hafenkante"

18.02.2026, 10.59 Uhr
von Paula Oferath
Rhea Harder-Vennewald jongliert gekonnt ihr Leben als Mutter und Schauspielerin. Im Interview spricht sie über die 500. Folge von "Notruf Hafenkante" und gibt Einblicke in ihr Familienleben.
Schauspielerin Rhea Harder-Vennwald spricht im Interview anlässlich der 500. Folge von "Notruf Hafenkante" (Donnerstag, 19. Februar, 19.25 Uhr) darüber, wie sie ihr Mutterdasein und ihren Job unter einen Hut bekommt.
Rhea Harder-Vennwald ist in Berlin geboren. Heute lebt die Schauspielerin mit ihrer Familie in Hamburg.
In der 500. Folge von "Notruf Hafenkante" treten Smudo (links) und Das Bo (rechts) als Special Guests auf. Gemeinsam mit Rhea Harder-Vennewald und Raúl Richter stehen die beiden Rapper vor der Kamera.
Spediteur Dieter Laube (Smudo, Mitte) soll Franzi (Rhea Harder-Vennewald, rechts) und Nick (Raúl Richter, links) dabei helfen, mehr über den Fahrer Dennis zu erfahren.
Seit 2013 ist die Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald mit Jörg Vennewald verheiratet.

Rhea Harder-Vennewald sitzt im Auto, zwei Kinder auf dem Rücksitz, und kurz bevor eine fünfwöchige Live-Tour der TKKG-Liveshow startet, bei der sie als Hörspielsprecherin von Gaby auf der Bühne steht, nimmt sie sich Zeit für ein Interview anlässlich der 500. Folge von "Notruf Hafenkante" (Donnerstag, 19. Februar, 19.25 Uhr). Seit 20 Jahren verkörpert sie in der Krimiserie die Polizistin Franzi Jung, sie ist dreifache Mutter und hat zwischen Familie und Beruf alle Hände voll zu tun. Zwischen einem "Mama, wann fahren wir los?" und einem "Mama, ich habe Hunger" bleibt Rhea Harder-Vennewald jedoch erstaunlich gelassen. Im Gespräch erzählt die gebürtige Berlinerin, die heute in Hamburg lebt, wie sie Familie und Beruf unter einen Hut bringt. Außerdem gibt sie wertvolle Tipps für andere Mütter und verrät, wie sie ihren bevorstehenden 50. Geburtstag feiern wird.

prisma: Gerade holen Sie Ihre Kinder von der Schule ab und geben gleichzeitig ein Interview. Ist Ihnen das nicht zu hektisch?

Harder-Vennewald: Es geht ja nicht anders (lacht). Ich denke mir immer, dass ich mir eine Situation oder ein Problem zuerst anschaue und dann entscheide. Wenn du sie ändern kannst, dann verbessere sie zu deinen Gunsten. Und wenn du sie nicht ändern kannst, dann machst du einfach das Beste daraus. Alles andere macht keinen Sinn, und genau diese Einstellung gebe ich auch an meine Kinder weiter.

prisma: Welchen Rat würden Sie Müttern geben, die in ihrem Alltag zu hart mit sich selbst sind?

Harder-Vennewald: Das ist eine wirklich wichtige Frage. Ich gebe den Müttern mit auf den Weg, sich nicht so unter Stress zu setzen. Auch ich versuche, mich in meinem Muttersein nicht unter Druck zu setzen. Ich bin ehrlich mit meinen Kindern, und sie sind ehrlich zu mir. Das verlange ich von ihnen – und sie von mir.

prisma: Können Sie da ein Beispiel nennen?

Harder-Vennewald: Nehmen wir den Geburtstag eines meiner Kinder. Wenn es aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, etwa weil ich in den nächsten fünf Wochen auf Tour bin, kann das Kind seinen Geburtstag eben nicht am eigentlichen Tag feiern. Wir feiern ihn dann einfach nach. Das kommuniziere ich auch offen. Zusammen überlegen wir eine Alternative, und das ist vollkommen in Ordnung. Kinder können damit umgehen. Wichtig ist natürlich, dass man sein Versprechen einhält.

"Einsparungen gibt es überall"

prisma: Die 500. Folge "Notruf Hafenkante" wird bald ausgestrahlt. Sie sind schon seit 2007 dabei. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?

Rhea Harder-Vennewald: Ach, es war eine wunderschöne, oft auch turbulente Reise, geprägt von zahlreichen Eindrücken und Menschen, die einen ein Stück weit begleiteten. Auf diesem Weg habe ich viele inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt, aber auch einige aus meinem Berufsleben verabschieden müssen. Es gibt Menschen, die man besonders vermisst, etwa Frank Vockroth oder Christian Tramitz, mit dem jede Begegnung immer sehr witzig war. Privat verbindet mich eine enge Freundschaft mit Bruno F. Apitz – die Kinder nennen ihn sogar Opi.

prisma: Was hat sich in den 20 Jahren Fernsehmachen verändert?

Harder-Vennewald: Natürlich läuft heute alles viel schneller. In kürzerer Zeit wird deutlich mehr produziert. Auf das Budget musste schon immer geachtet werden. Einsparungen gibt es überall. Trotzdem schafft es die Hafenkante nach wie vor, alles gut umzusetzen. Ich hoffe, dass die Zuschauer auch weiterhin gern einschalten, denn sie sind unsere Basis. Dank ihnen können wir die Hafenkante noch immer drehen.

prisma: Wofür steht "Notruf Hafenkante"?

Harder-Vennewald: Die Serie spiegelt die Verbindung zwischen Krankenhaus und Polizei wider, dabei geht es darum, wie die Arbeit in beiden Berufen ineinandergreift und wie die Zusammenarbeit funktioniert. Auf eine gewisse Weise sind sie dabei ja auch voneinander abhängig.

prisma: Was macht die Serie Ihrer Meinung nach auch heute noch so beliebt beim Publikum?

Harder-Vennewald: Ich glaube, "Notruf Hafenkante" funktioniert so gut, weil die Figuren lebendig und vielschichtig gezeichnet sind. Jeder hat seine eigene Art: der eine ist so, der andere anders, und wieder eine andere noch mal anders. Diese Vielfalt macht die Serie spannend und bunt. Ohne sie wäre es schnell eintönig. Ähnlich verhält es sich bei "GZSZ" – auch hier wirken die Charaktere durch ihre Unterschiede interessant und unverwechselbar.

"Zum Glück bin ich nicht die klassische Geburtstagsmaus"

prisma: Seit der ersten Folge verkörpern Sie Franzi Jung. Wie viel von Franzi steckt eigentlich in Ihnen selbst?

Harder-Vennewald: Ich bin sehr intuitiv. Anders als Franzi gehe ich nicht stur mit dem Kopf durch die Wand. Sie will die Welt verbessern und denkt dabei: "Ich erkläre dir, wie etwas funktioniert, und wenn du dich daran hältst, ist alles besser." So bin ich nicht. Klar, ich erkläre Dinge, aber den Unterton, den Franzi dabei hat, trage ich nicht. Hoffe ich (lacht). Manchmal nervt mich das an Franzi, und gleichzeitig macht es sie irgendwie liebenswert – immer bereit, zu helfen. Ich helfe ebenfalls gern, aber ich spüre, wenn jemand meine Hilfe nicht annehmen will, und lasse es dann. Franzi kann das nicht. Da denke ich oft: "Jetzt lass es doch mal, Franzi!" Es ist schön und herausfordernd, jemand anderen zu verkörpern.

prisma: Sie werden am 27. Februar 50 Jahre alt. Haben Sie schon Pläne, wie Sie den Tag feiern werden?

Harder-Vennewald: An meinem 50. Geburtstag werde ich in Berlin bei der TKKG Liveshow als Gaby auf der Bühne stehen, genau mit der Show, MIT der ich gerade toure. Meine Schwestern, mein Bruder und mein großer Sohn Moritz, der in Berlin lebt, werden die Vorstellung ebenfalls sehen. Darauf freue ich mich schon sehr. Mit meinen "kleinen" Kids und meinem tollen Mann feiere ich dann einfach nach. Zum Glück bin ich nicht die klassische Geburtstagsmaus.

prisma: In einem früheren Interview haben Sie von einem eigenen Bauernhof geträumt. Haben sich daraus inzwischen konkrete Pläne entwickelt?

Harder-Vennewald: Ne, ach, das funktioniert ja mit dem Job ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig. Da müssten wir ein Stück weiter draußen wohnen. Die Kinder fühlen sich aber in den weiterführenden Schulen sehr wohl, und da wollen wir sie nicht rausreißen. Ich genieße das Leben auch ohne Hof in vollen Zügen und gehe oft mit meiner Tochter reiten. So haben wir unsere Natur und unseren kleinen Hof mit Pferden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
