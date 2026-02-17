Home News Film-News

Exklusiv: Das sind die Streaming-Tipps von Christoph Maria Herbst

Exklusiv

Das sind die Streaming-Tipps von Christoph Maria Herbst

17.02.2026, 13.14 Uhr
von Julian Flimm
Welche Serien und Filme empfiehlt Christoph Maria Herbst? Der "Stromberg"-Schauspieler hat uns seine exklusiven Streaming-Tipps verraten.
Christoph Maria Herbst neben einem Filmplakat zu "Stromberg"
Christoph Maria Herbst gehört zu Deutschlands bekanntesten Schauspielern.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Pluribus (2025)

In einer nahen Zukunft leben die Menschen in einer Gesellschaft, die stark von technologischer Vernetzung und kollektiver Entscheidungsfindung geprägt ist. Ein digitales System wertet persönliche Daten, Verhalten und soziale Kontakte permanent aus. Mehrere Figuren stehen im Mittelpunkt, deren Alltage dadurch enger miteinander verbunden sind, als ihnen bewusst ist. Während sie ihren Berufen, Beziehungen und privaten Konflikten nachgehen, verdichten sich Hinweise darauf, dass dieses System ihre Freiheit und ihre Entscheidungen stärker beeinflusst, als sie zunächst erkennen.

Pluribus (2025)
Pluribus
SERIE • Science-Fiction, Drama
2025
Lesermeinung

Das sagt Christoph Maria Herbst zur Serie: "Die BREAKING-BAD-Macher haben wieder zugeschlagen. Und können‘s noch. Eine facettenreiche Rhea Seehorn ist die Kirsche auf dieser herrlichen Sahne, die mal verstört, mal aufrüttelt, aber immer schmeckt."

Derzeit beliebt:
>>Nach Jury-Aus: Wie steht es um Freundschaft zwischen Lombardi und Bohlen?
>>Als ZDF-Mann "Führungsschwäche" von Merz anspricht, macht sich Linnemann energisch Luft
>>„Kalt ist die Angst“ im Ersten: Psychothriller mit Caroline Peters und Christoph Maria Herbst
>>Christoph Maria Herbst wird 60: So stark hat sich der Darsteller verändert

Amadeus (2025)

Die Serie erzählt die Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Sicht seines Zeitgenossen Antonio Salieri. Dieser blickt auf seine Zeit am Wiener Hof zurück, als Mozart dort als außergewöhnliches musikalisches Talent erscheint. Während Mozart rasch Aufmerksamkeit erlangt, ringt Salieri mit seiner eigenen Stellung und seinem Verhältnis zu Mozarts Werk. Die Handlung folgt beiden durch ihre Karrieren, während sich ihre Lebenswege immer stärker miteinander verknüpfen.

Amadeus (2025)
Amadeus
SERIE • Drama
2025
Lesermeinung

Das sagt Christoph Maria Herbst zur Serie: "Bekannte Geschichten so zu erzählen, dass man trotzdem dranbleibt, gelingt nicht immer. Hier auf jeden Fall. Paul Bettany als Salieri und Gabrielle Creevy als Constanze gewinnen den Figuren neue Seiten ab. Historisch ungenau, aber fiktiv spannend."

Dexter: Resurrection (2025)

Dexter Morgan versucht nach den früheren Ereignissen, unter neuer Identität ein neues Leben zu beginnen. In einer anderen Umgebung geht er einem scheinbar normalen Alltag nach. Gleichzeitig holen ihn Erinnerungen, innere Konflikte und neue Begegnungen ein, während Situationen entstehen, die ihn wieder mit seiner Vergangenheit in Berührung bringen.

Dexter: Wiedererwachen (2025)
Dexter: Wiedererwachen
SERIE • Drama, Krimi, Mystery & Thriller
2025
Lesermeinung

Das sagt Christoph Maria Herbst zur Serie: "Endlich wieder da. Endlich wieder gut. Peter Dinklage als Gegenspieler. Wohl bekomm‘s!Man weiß, wie es enden wird, aber der blutige Weg dahin ist einmal mehr das unterhaltsam-krasse Ziel."

Ricky Gervais: Mortality (2025)

In diesem Stand-up-Special steht Ricky Gervais allein auf der Bühne und spricht über Themen wie Altern, Tod und gesellschaftliche Normen. Er verbindet persönliche Anekdoten mit Beobachtungen aus dem Alltag, während sich sein Programm Schritt für Schritt entfaltet.

Ricky Gervais: Mortality (2025)
Ricky Gervais: Mortality
FILM • Komödien
2025 • 60 MIN.
Lesermeinung

Das sagt Christoph Maria Herbst zum Film: "Alle Jahre wieder kommt der englische Stromberg und haut uns Wahrheiten um die Ohren. Man muss die nicht glauben, aber lieben tut man sie. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen …"

Our Oceans (2024)

Die Dokumentarserie widmet sich den Weltmeeren und ihren unterschiedlichen Lebensräumen. Jede Folge zeigt verschiedene Regionen und die dort lebenden Tiere. Im Fokus stehen Jagdverhalten, Fortpflanzung, Wanderungen und das Zusammenspiel der Arten innerhalb dieser marinen Ökosysteme.

Unsere Ozeane (2024)
Unsere Ozeane
SERIE • Dokumentationen
2024
Lesermeinung

Das sagt Christoph Maria Herbst zur Serie: "Nichts gegen Attenborough, aber diese Serie sprengt alles. Nie zuvor gesehene Bilder, bislang nicht dokumentiertes Tierverhalten und Naturaufnahmen, die man mit in seine Träume nimmt, um zu glauben, dass noch nicht alles zu spät ist."

Queen of Fucking Everything (2025)

Im Mittelpunkt steht eine Frau, deren geordnetes Leben durch unerwartete Ereignisse aus dem Gleichgewicht gerät. Finanzielle Probleme, beruflicher Druck und private Verpflichtungen zwingen sie dazu, neue Wege zu suchen, um ihre Situation zu kontrollieren. Dabei gerät sie in Kontakt mit Menschen und Milieus, die ihr zuvor fremd waren, während ihre Entscheidungen zunehmend Auswirkungen auf ihr Umfeld haben.

Hier geht's zu den Folgen in der ZDF-Mediathek!

Das sagt Christoph Maria Herbst zur Serie: "Muss nicht immer Kaurismäki sein. Finnland hat auch starke Frauen: Tiina Lymi hat geschrieben und inszeniert, und in Laura Malmivaara eine fucking charismatische Frontfrau gefunden, die so mancher Übertreibung in der Story locker zur Erdung verhilft."

Relevante Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

"All the Sins": Darum geht es in der Nordic-Noir-Serie bei ARTE
Aus Finnland
All the Sins
"Das Haus": Kritik zur deutschen Dystopie mit Tobias Moretti
Dystopische Vision
Das Haus
Exklusiv: Das sind die Streaming-Favoriten von Iris Berben!
Ihre Watchlist
Iris Berben trägt ein rotes Kleid.
BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel
Literatur-Klassiker
Lord of the Flies
"Noch nie erlebt": ZDF-Kamerafrau überrascht Angelo Kelly bei "Volle Kanne"
Kunst in der Pandemie
Angelo Kelly
Nach Aus von “Polizeiruf”: Stars kritisieren Entscheidung der ARD
Das sagen sie
Die TV-Kommissare Peter Kurth und Peter Schneider
Aufwachsen zwischen Pistengaudi, Profisport und erster Liebe
"School of Champions"
"School of Champions"
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Im Free-TV: An dieser klassenkämpferischen SciFi-Vision hätte auch Karl Marx seinen Spaß
Düstere Zukunftsvision
Elysium
Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Tron: Ares"
"Ich akzeptiere mich so, wie ich bin": So "einfach"geht Anna-Carina Woitschack mit Kritik um
Schlagersängerin trotzt
Anna-Carina Woitschack
Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island
Abschied von "einem der größten Schauspieler unserer Zeit": Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben
Hollywood-Ikone
Robert Duvall (87)
Verplappert auf der Berlinale: Ist Callum Turner nun der neue James Bond?
Gerüchte
Callum Turner auf dem roten Teppich.
"Es muss geil für dich sein": Howard Carpendale spricht über Helene Fischers Bühnenoutfits
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
„Bares für Rares“-Expertise ignoriert: Händler treiben Preis überraschend hoch
Ausgabe vom 17. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
Barbara Schöneberger zieht über Achtsamkeit mehr: "Übernimm mal Verantwortung"
Kritik am Selbstoptimierungswahn
Barbara Schöneberger
Hendrik Duryn: So begann der Krimi-Star seine Karriere wirklich
So ging's los
"Dünentod - Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
TV-Kulturgut "Monaco Franze" Könnte eigene Straße bekommen
Aus Bayern
Monaco Franze
Wrestling-Star Logan Paul versteigert Pokémon-Karte für mehrere Millionen Dollar
Pokémon-Sensation
Logan Paul
Kölle aua! WDR-Moderatorin Sabine Heinrich bei Rosenmontagszug von Pralinenschachtel getroffen
Unfall beim Karneval
Sabine Heinrich und Guido Cantz
"Monaco Franze – Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere": Kultserie kehrt zurück ins TV
Faschingsepisode
Monaco Franze - Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
Nordsee-Krimi
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Die große Freiheit"
"Ein Pazifist im Krieg – Tagebuch eines ukrainischen Soldaten": ARTE rekonstruiert den Ukraine-Krieg
Kriegstagebuch auf ARTE
Ein Pazifist im Krieg - Tagebuch eines ukrainischen Soldaten
"Eine ganz heiße Nummer 2.0": Kritik zur Comedy mit Gisela Schneeberger
Dorf-Tanzwettbewerb
Eine ganz heiße Nummer 2.0
"Ein Reihenhaus steht selten allein": Kritik zur Komödie mit Stephan Luca
Vorstadt-Satire
"Ein Reihenhaus steht selten allein"
"Police Academy": Das wurde aus den Stars der Kultfilmreihe
Kult-Cops damals und heute
G. W. Bailey
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
Heute im Free-TV: Dieser Nazi-Zombie-Horrorfilm vom "Star Wars"-Macher ist ein echter Geheimtipp
Kriegs-Horror-Spektakel
Operation: Overlord
Linken-Chefin zieht über Jens Spahn her – ZDF-Moderator findet: "Das ist polemisch!"
Rentenreformdebatte
ZDF-"Morgenmagazin"