Abschied von "einem der größten Schauspieler unserer Zeit": Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben

Hollywoodstar Robert Duvall ist gestorben. Wie seine Frau Ehefrau Luciana am Montag mitteilte, ist der Oscar-Gewinner am 15. Februar "friedlich eingeschlafen". "Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen", erklärte sie.

Robert Duvall wurde 1931 in San Diego, Kalifornien geboren. Seine ersten Auftritte als Schauspieler hatte er in den 1950er-Jahren beim Fernsehen. 1962 feierte er an der Seite von Gregory Peck in der gesellschaftskritischen Romanverfilmung "Wer die Nachtigall stört" sein Spielfilmdebüt.

Zu Duvalls bekanntesten Rollen gehört die des Mafia-Beraters in Francis Ford Coppolas "Der Pate" und "Der Pate – Teil II". Mit dem Regisseur drehte er auch das Antikriegsepos "Apocaypse Now", wo er als zynischer Oberstleutnant William Kilgore den legendären Satz äußerte: "Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen".

Für beide Filmklassier war Duvall für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Insgesamt stand der Charakterdarsteller siebenmal zur Auswahl für den begehrten Preis, zuletzt 2015 für das Justizdrama "Der Richter – Recht oder Ehre". 1984 gewann er den Oscar für die Darstellung eines abgehalfterten Country-Sängers im Drama "Comeback der Liebe".

"In jeder seiner Rollen gab er alles" Der Western gehörte zu den Lieblingsgattungen Duvalls, der in mehr als 140 Kino- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hatte. Mit Filmen wie "Der Marshal" (1969), in dem er neben John Wayne einen Banditen spielte, oder "Open Range – Weites Land" (2003) von Kevin Costner trug er wichtige Beiträge zu diesem uramerikanischen Kino bei. Ebenso mit der erfolgreichen Miniserie "Weg in die Wildnis" (1989), für die er einen Golden Globe erhielt.

Mit Robert Duvall starb einer besten Schauspieler seiner Generation. "Seine Leidenschaft für sein Handwerk wurde nur von seiner tiefen Liebe zu Figuren, gutem Essen und geselligen Runden übertroffen", erklärte seine Ehefrau. "In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie repräsentierten."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

