Home News Star-News

Verplappert auf der Berlinale: Ist Callum Turner nun der neue James Bond?

Gerüchte

Verplappert auf der Berlinale: Ist Callum Turner nun der neue James Bond?

17.02.2026, 11.38 Uhr
von Natasa Unkel
Gemunkelt wurde schon seit einiger Zeit, jetzt soll es feststehen. Callum Turner soll James Bond spielen und in die Fußstapfen von Daniel Craig treten. Durch einen Vorfall auf der Berlinale werden die Gerüchte jetzt nun noch mehr angeheizt.
Callum Turner auf dem roten Teppich.
Callum Turner hat auf der Berlinale das Gerücht um ihn als neuen James Bond weiter angeheizt.  Fotoquelle: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann

Seit 2021, als Daniel Craig den Agenten 007 zum letzten Mal gespielt und sich damit von der Rolle verabschiedet hat, köchelt die Gerüchteküche immer wieder neue Namen von Schauspielern hoch, die als potentieller neuer Bond gehandelt werden. Henry CavillAaron Taylor-Johnson oder auch Theo James – sie alle waren irgendwann mal im Gespräch für die Rolle. Seit Ende Dezember wurde Callum Turner ganz hoch gehandelt und der soll die Rolle nun auch tatsächlich auch bekommen haben.

James Bond: Keine Zeit die Klappe zu halten?

Dabei verraten mehrere Turner nahestehende Quellen der Daily Mail, dass der 35-Jährige selbst überall herumerzählt, dass sich Regisseur Denis Villeneuve (Dune) für ihn entschieden haben soll. „Er hat die Neuigkeit in der ganzen Stadt herumgeplappert“, sollen sie dem Blatt zu Folge gesagt haben. „Callum ist der neue Bond, das wurde bestätigt. Jeder in seinem Umfeld spricht darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.“ Ist der neue 007 also auch eine Null-Null-Plaudertasche?

Geht es nach der Daily Mail, dann ist auch bei Turners Verlobter, Popstar Dua Lipa, die Freude riesengroß. „Dua ist überglücklich für Callum. Sie sagt schon die ganze Zeit, dass sie gerne das Bond-Theme aufnehmen würde.“ 

Derzeit beliebt:
>> "Ich akzeptiere mich so, wie ich bin": So "einfach"geht Anna-Carina Woitschack mit Kritik um
>>"Es muss geil für dich sein": Howard Carpendale spricht über Helene Fischers Bühnenoutfits
>>ProSieben zeigt „Sicario“: Darum ist der Kartell-Thriller mit Emily Blunt so packend
>>Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden

Was heißt das jetzt?

Nichts ist entschieden, alles ist noch offen. Die Daily Mail ist als Boulevard-Medium für eben diese Art von Journalismus bekannt und in der Vergangenheit schon mit viel haarsträubenderen Geschichten aufgefallen. Im Fall „Neuer James Bond“ kann festgehalten werden: Das Studio Amazon MGM hat bisher offiziell weder den aus dem „Harry Potter“-Franchise bekannten Callum Turner als neuen Bond-Darsteller bestätigt, noch hat es Infos zu einer Zusammenarbeit mit Dua Lipa herausgegeben.



Sollten die Gerüchte um Turner wahr sein, dann wird es sehr wahrscheinlich in sehr naher Zukunft eine Pressemitteilung geben, die das bestätigt. Erfahrungsgemäß straft Hollywood nämlich zu viel Plapperei ab – vor allem, wenn sie nicht mit dem Ok des Studios erfolgt.

Interview auf der Berlinale: Ist es endgültig raus?

Auf der Berlinale gab es nun einen Zwischenfall, der die Spekulationen weiter anheizt. In einem Interview mit Callum Turner und Tracy Letts wird explizit gefragt, wer denn nun der neue James Bond sei. Tracy Letts sagt: "Ich bin der neue James Bond". Doch Callum Turner greift schnell in die humorvolle Aussage seines Schauspiel-Kollegen ein und kontert: "Ich dachte, das verrätst du niemandem". Der gesamte ironische Unterton heizt das Gerücht, dass Callum Turner der neue Bond ist, noch mehr auf. Letts ist als 60-jähriger US-Amerikaner nämlich kein Kandidat für die Rolle.

Mehr als nur Martini: Diese James-Bond-Fakten kennt kaum jemand
Seit über 60 Jahren begeistert der Kultspion die Welt — doch hinter Martini, Aston Martin und Lizenz zum Töten verbergen sich überraschende Details.
Vom ersten Bond bis heute
Daniel Craig als James Bond

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

Wird Sydney Sweeney das nächste Bond-Girl? Umstrittener Star stockt bei Reporter-Frage
Bond-Girl-Gerüchte
Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!
Das ändert sich
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört
Ein Skandal?
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl?
Gerüchte
Sydney Sweeney in einem offenen Wagen.
Wird Taron Egerton der neue James Bond?
Schauspieler packt aus
Peaky Blinders-Macher übernimmt Bond-Drehbuch!
Neues Bond-Skript
Dua Lipa: Der Diamantring, der die Welt verzaubert
Verlobung bestätigt
Neuigkeiten zum nächsten „James Bond“-Film: Interne Streitigkeiten und ein neuer 007-Agent
Was sich hinter den Kulissen abspielt
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
„Bares für Rares“-Expertise ignoriert: Händler treiben Preis überraschend hoch
Ausgabe vom 17. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
Barbara Schöneberger zieht über Achtsamkeit mehr: "Übernimm mal Verantwortung"
Kritik am Selbstoptimierungswahn
Barbara Schöneberger
Hendrik Duryn: So begann der Krimi-Star seine Karriere wirklich
So ging's los
"Dünentod - Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
TV-Kulturgut "Monaco Franze" Könnte eigene Straße bekommen
Aus Bayern
Monaco Franze
Wrestling-Star Logan Paul versteigert Pokémon-Karte für mehrere Millionen Dollar
Pokémon-Sensation
Logan Paul
Kölle aua! WDR-Moderatorin Sabine Heinrich bei Rosenmontagszug von Pralinenschachtel getroffen
Unfall beim Karneval
Sabine Heinrich und Guido Cantz
"Monaco Franze – Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere": Kultserie kehrt zurück ins TV
Faschingsepisode
Monaco Franze - Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
Nordsee-Krimi
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Die große Freiheit"
"Ein Pazifist im Krieg – Tagebuch eines ukrainischen Soldaten": ARTE rekonstruiert den Ukraine-Krieg
Kriegstagebuch auf ARTE
Ein Pazifist im Krieg - Tagebuch eines ukrainischen Soldaten
"Eine ganz heiße Nummer 2.0": Kritik zur Comedy mit Gisela Schneeberger
Dorf-Tanzwettbewerb
Eine ganz heiße Nummer 2.0
"Police Academy": Das wurde aus den Stars der Kultfilmreihe
Kult-Cops damals und heute
G. W. Bailey
"Ein Reihenhaus steht selten allein": Kritik zur Komödie mit Stephan Luca
Vorstadt-Satire
"Ein Reihenhaus steht selten allein"
Abschied von "einem der größten Schauspieler unserer Zeit": Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben
Hollywood-Ikone
Robert Duvall (87)
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
Heute im Free-TV: Dieser Nazi-Zombie-Horrorfilm vom "Star Wars"-Macher ist ein echter Geheimtipp
Kriegs-Horror-Spektakel
Operation: Overlord
Linken-Chefin zieht über Jens Spahn her – ZDF-Moderator findet: "Das ist polemisch!"
Rentenreformdebatte
ZDF-"Morgenmagazin"
Trotz Angebote: Warum Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Musiklegende verrät es
Helene Fischer steht auf der Bühne
Mehr als nur Martini: Diese James-Bond-Fakten kennt kaum jemand
Vom ersten Bond bis heute
Daniel Craig als James Bond
Vom Autohändler zur Ikone: Das Vermögen von Roland Kaiser
Das Leben des Schlagerstars
Roland Kaiser lachend.
Florian Silbereisen & Co.: Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.