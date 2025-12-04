Home News Star-News

Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden

Craigs Nachfolger

04.12.2025, 16.05 Uhr
von Natasa Unkel
Die Gerüchteküche brodelt weiter: Wer wird der nächste James Bond? Während Namen wie Henry Cavill, Theo James und Jacob Elordi in den vergangenen Monaten heiß für die Rolle des Agenten 007 gehandelt worden sind, kommt jetzt ein neuer Name ins Spiel.
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.  Fotoquelle: picture alliance / Everett Collection | ©MGM/Courtesy Everett Collection

Seit Daniel Craig sich 2021 von der Rolle des MI6-Agenten mit dem Film „Keine Zeit zu sterben“ verabschiedet hat, werden immer neue Hollywood-Größen für die Neubesetzung in den Ring geworden. Dazu kann sich jetzt auch Callum Turner gesellen. Der 35-jährige Brite soll ganz hoch im Kurs bei Regisseur Villeneuven stehen und gilt dem Wettanbieter „Coral“ als Favorit um die begehrte Rolle.

Verlobt mit Dua Lipa

Zuletzt hieß es, Regisseur Villeneuve gehe einem neuen Ansatz nach und suche nach einem frischen, unverbrauchten Gesicht und Namen. Das könnte gegen Turner sprechen, der mit der Pop-Sängerin Dua Lipa verlobt ist und schon in mehreren Blockbustern mitgespielt hat – unter anderem in der „Phantastische Tierwesen“-Reihe, einer Vorgeschichte zu „Harry Potter“, aber auch in der Jane-Austen-Verfilmung von „Emma“ war der gebürtige Londoner schon zu sehen. Aktuell ist er im Spielfilm „Eternity“ an der Seite von Elizabeth Olson („WandaVision“) zu sehen.

Es ist eben diese Rolle an der Seite von Olson, die Turner nun den entscheidenden Vorteil gebracht haben soll: „Wir wurden in den letzten 24 Stunden von der Unterstützung für Callum Turner bei unseren Wetten auf den nächsten James Bond überwältigt“, sagte John Hill von Coral. Nach einem enormen Anstieg der Wetten auf die letzten 24 Schauspieler sind Turners Chancen, die Bond-Rolle zu übernehmen, bei 7:4.

Derzeit beliebt:
>>WM-Knaller! Mats Hummels stößt zu Thomas Müller und Jürgen Klopp
>>Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
>>Wird Sydney Sweeney das nächste Bond-Girl? Umstrittener Star stockt bei Reporter-Frage
>>Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!

Top-Favorit für Bond-Rolle

Der britische Schauspieler gilt nun als absoluter Favorit für die Rolle. Aaron Taylor-Johnson und Theo James („White Lotus“), folgen mit einer Quote von 3:1, während Henry Cavill mit 6:1 notiert ist. Weitere Kandidaten sind Anthony Boyle (10:1), Harris Dickinson (12:1), Jack Lowden (16:1) und James Norton (16:1).



Dennoch geht das Rätselraten und Wetten weiter: Alle genannten Namen sind noch im Rennen um die Rolle. Und auch wenn das Casting noch nicht beendet ist, deutet Villeneuves Ernennung zum Regisseur des Films darauf hin, dass Bewegung in die Produktion kommt.

Letzten Monat äußerte sich schließlich auch George Mackay zu den seit Langem kursierenden Spekulationen, er könne Craigs Nachfolger werden: Der 33-jährige britische Schauspieler taucht regelmäßig auf den Listen der Wettanbieter als Anwärter auf die ikonische Rolle auf. Der Guardian beschrieb ihn als jemanden mit „einem Blick, der vage Gemeinheit mit schwammiger Kompetenz vermischt“ und „einer Prise Exzentrik und Rätselhaftigkeit“.

Wer war der beste James Bond - Das ultimative Ranking
Sieben Darsteller haben bisher den legendären Geheimagenten James Bond verkörpert. Wer von ihnen war der beste 007? Ein Ranking von Connery bis Craig.
Kult-Rolle
James Bond 007 - Goldeneye

Das sagt der Experte zu Turner

Bereits Anfang des Jahres bezeichnete Bond-Experte und Autor Mark O’Connell ihn gegenüber „Page Six“ als „interessante“ Wahl mit großem Potenzial. Dass er 2023 in „The Beast“ an der Seite von Bond-Girl Léa Seydoux spielte, dürfte ihm dabei sicherlich zugutekommen. Als MacKay bei der Premiere seines neuen Films „& Sons“ gefragt wurde, ob er an der Rolle interessiert sei, konnte er sich ein Lächeln nicht verkneifen. „Ich meine, mal ehrlich. Bond? Ja, klar“, lachte er. Der Frage, ob er angefragt worden sei, wich er dann aber aus: „Nein, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber hey, es ist schön, in der Auswahl zu sein. Und was für eine Rolle! Denis Villeneuve ist ein absoluter Top-Regisseur.“

Laut Amazon MGM Studios wird das Drehbuch für den kommenden James-Bond-Film vom britischen Drehbuchautor Steven Knight geschrieben, der auch für die Erfolgsserie „Peaky Blinders“ verantwortlich zeichnet. Der neueste Teil der Bond-Reihe wird von dem Oscar-nominierten Regisseur Denis Villeneuve inszeniert, der zuletzt an „Dune“ und „Arrival“ gearbeitet hat.

Produzenten sind David Heyman, der alle acht Harry-Potter-Filme produzierte, und Amy Pascal, die die Spider-Man-Reihe, produziert hat. Außerdem liegen die Rechte an der Figur und die dazugehörigen Markenrechte seit Anfang 2025 bei Amazon – nach einem wegweisenden Vertrag mit den langjährigen Bond-Verwaltern Barbara Broccoli und Michael G. Wilson.

Themen dieses Artikels
James Bond

