"Bappas": Wenn Väter an Alltagsklippen scheitern

Die neue Sketch-Comedy-Serie des Bayerischen Rundfunks knöpft sich humorvoll das Hadern moderner Männer mit den Rollenerwartungen vor. Simon Pearce und Sebastian Winkler erzählen vom Chaos-Alltag zwischen Kindergeburtstag und Kinderarzttermin.

Bappas Serie • 04.12.2025 • 22:00 Uhr

Komik ereignet sich immer dann, wenn überzogene Erwartungen auf die knallharte Nüchternheit der Realität treffen. Dieser tragikomischen Fallhöhe entkommen natürlich auch die Protagonisten der neuen BR-Sketch-Comedy-Serie "Bappas" nicht. Erzählt wird von der Schwierigkeiten, als gestandenes modernes Mannsbild und verlässlicher Kumpeltyp auch noch ein guter, verständnisvoller, selbst in Extremsituationen gelassen reagierender Vater zu bleiben. Kann das funktionieren? Natürlich nicht so richtig! Gerade deshalb sieht man sich die vier Folgen gerne an und delektiert sich an den Schlamasseln, in welche die von Kabarettist Simon Pearce und Sebastian Winkler, bekannt als Bayern-3-Radiomoderator, verkörperten Protagonisten geraten.

Augen auf: prominente Gastauftritte! Es geht um den viel beschworenen Alltagswahnsinn des modernen Familienlebens, in dem Ereignisse wie Kindergeburtstage, Urlaubsreisen, Einkäufe von Schuhen und Kindermode, Einschulungstermine oder Wartezeiten beim Kinderarzt gefährliche Klippen sein können, die man(n) mehr oder weniger souverän umschiffen muss. Pearce und Winkler schlüpfen dabei in immer neue Rollen: Man sieht sie als Polizisten-Team, als Straßenmusiker oder als Grantler – und natürlich als titelgebende "Bappas". Gespannt sein darf man auf prominente Gastauftritte.

Im Interview erzählt der bayerische Kabarettist Simon Pearce, wie er zusammen mit Winkler auf die Idee kam, den Alltag als Väter zum Ausgangspunkt einer Sketch-Comedy zu machen. "Da wir uns häufig zusammen mit unseren Kindern treffen und die beiden ja auch gemeinsam in der Kita waren, war es eigentlich das Naheliegendste, die teilweise auch gemeinsamen Erlebnisse rund um unsere Kinder humoristisch aufzuarbeiten. Gemeinsam kommt man ja bekanntlich besser durch Traumata", so Pearce augenzwinkernd. "Das eigene Leben ist die beste Inspirationsquelle für Comedy. Es muss nicht heißen, dass man das selbst erlebt hat, aber zumindest beobachtet und sich seinen Teil dazu gedacht."

Vier "Bappas"-Folgen, die auch teilweise im Mockumentary-Stil, wie man ihn aus der "Stromberg"-Serie kennt, angelegt sind, laufen bereits vorab ab Mittwoch, 5. November, exklusiv in der ARD Mediathek. Im BR-Fernsehen ist die Serie an zwei Programmtagen, am Donnerstag, 4. Dezember, ab 22.00 Uhr, sowie Freitag, 5. Dezember, ab 22.05 Uhr, jeweils in Doppelfolgen im Spätprogramm zu sehen.

