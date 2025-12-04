Home News TV-News

"Bappas": Wenn Väter an Alltagsklippen scheitern

04.12.2025, 07.15 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue Sketch-Comedy-Serie des Bayerischen Rundfunks knöpft sich humorvoll das Hadern moderner Männer mit den Rollenerwartungen vor. Simon Pearce und Sebastian Winkler erzählen vom Chaos-Alltag zwischen Kindergeburtstag und Kinderarzttermin.
Bappas
Die "Bappas"-Serie mit Sebastian Winkler (links) und Simon Pearce erzählt im Mockumentary-Stil vom normalen Alltagswahnsinn zweier Familienväter.  Fotoquelle: BR/LA PISCINE Produktions GmbH & Co. KG
Bappas
Felix Lobrecht beehrt das Geschehen mit zusätzlichem Irrsinn.  Fotoquelle: BR/LA PISCINE Produktions GmbH & Co. KG
Bappas
Ermitteln auch mal gemeinsam: Simon Pearce und Sebastian Winkler.  Fotoquelle: BR/LA PISCINE Produktions GmbH & Co. KG
Bappas
Diese Väter wollen sich als Superhelden "Weißwurstmann" (Sebastian Winkler) und "Brezenbomber" (Simon Pearce) Anerkennung verschaffen.  Fotoquelle: BR/LA PISCINE Produktions GmbH & Co. KG

BR
Bappas
Serie • 04.12.2025 • 22:00 Uhr

Komik ereignet sich immer dann, wenn überzogene Erwartungen auf die knallharte Nüchternheit der Realität treffen. Dieser tragikomischen Fallhöhe entkommen natürlich auch die Protagonisten der neuen BR-Sketch-Comedy-Serie "Bappas" nicht. Erzählt wird von der Schwierigkeiten, als gestandenes modernes Mannsbild und verlässlicher Kumpeltyp auch noch ein guter, verständnisvoller, selbst in Extremsituationen gelassen reagierender Vater zu bleiben. Kann das funktionieren? Natürlich nicht so richtig! Gerade deshalb sieht man sich die vier Folgen gerne an und delektiert sich an den Schlamasseln, in welche die von Kabarettist Simon Pearce und Sebastian Winkler, bekannt als Bayern-3-Radiomoderator, verkörperten Protagonisten geraten.

Augen auf: prominente Gastauftritte!

Es geht um den viel beschworenen Alltagswahnsinn des modernen Familienlebens, in dem Ereignisse wie Kindergeburtstage, Urlaubsreisen, Einkäufe von Schuhen und Kindermode, Einschulungstermine oder Wartezeiten beim Kinderarzt gefährliche Klippen sein können, die man(n) mehr oder weniger souverän umschiffen muss. Pearce und Winkler schlüpfen dabei in immer neue Rollen: Man sieht sie als Polizisten-Team, als Straßenmusiker oder als Grantler – und natürlich als titelgebende "Bappas". Gespannt sein darf man auf prominente Gastauftritte.

