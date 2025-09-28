Neue Prioritäten: Wilson Gonzalez Ochsenknecht spricht über sein Glück

Home News Star-News

Familienglück

Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?

28.09.2025, 21.42 Uhr
von Rachel Kasuch
Wilson Gonzalez Ochsenknecht zeigt sich in der vierten Staffel von "Diese Ochsenknechts" offen wie nie zuvor. Im Interview spricht er über seine Vaterrolle, alte Vorurteile und die positiven Effekte der Serienproduktion auf sein Leben.
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat seine Prioritäten im Leben neu geordnet.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat viele Rollen im Leben: Schauspieler, Musiker, Serienentwickler – und seit gut einem Jahr auch Vater. In der vierten Staffel der Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" (neue Folgen dienstags bei Sky & WOW) dreht sich vieles um die Verhaftung von Jimi Blue Ochsenknecht. Daneben zeigt sich dessen 34-jähriger Bruder offen wie selten und spricht über neue Prioritäten, alte Vorurteile und das Glück im Alltag.

So veränderte die Serie "Diese Ochsenknechts" Wilson Gonzalez' Leben

"Meine eigene kleine Familie steht für mich an erster Stelle – ganz klar", erzählt Wilson nun im Gespräch mit der Agentur teleschau. Drehs und Projekte würden heute immer zuerst mit Blick auf seine Tochter geplant. "Alles andere wird erst mal hinten angestellt." Diese neue Perspektive habe ihn selbst überrascht: "Man entdeckt Seiten an sich, von denen man gar nichts wusste. Vieles kommt ganz natürlich – das ist ein wunderschöner Prozess."

Die Serie, so glaubt der in München geborene Wahl-Berliner, habe dazu beigetragen, dass viele Menschen ihn neu kennenlernen konnten. "Viele wussten gar nicht so genau, wie ich eigentlich ticke. Durch die Offenheit vor der Kamera ist ein anderes, oft viel positiveres Bild entstanden – das freut mich total." Für Wilson bedeute das, auch mal einen anderen Blickwinkel zuzulassen und die eigene Persönlichkeit sichtbarer zu machen.

Einen Plan B gab es für Wilson Gonzalez Ochsenknecht nie

Auf die ständige öffentliche Aufmerksamkeit reagiert der einstige Kinderstar ("Die wilden Kerle") gelassen. Negative Kommentare oder Schlagzeilen lasse er an sich abprallen. "Mir war das schon immer egal. Über die Jahre habe ich da einfach ein dickes Fell entwickelt." Begegnungen mit Fans beschreibt er dagegen als herzlich: "Die Leute sind eigentlich immer total nett. Oft sogar aufgeregt. Das finde ich schön."



Und trotz aller Familienbände betont Wilson, dass er längst seinen eigenen Weg gefunden habe. "Klar, der Name gehört zu mir. Aber vieles, was ich erreicht habe, ist aus eigener Kraft entstanden. Schauspielerei bleibt mein Mittelpunkt – dazu kommen Musik und die Serien, die ich entwickle. Das macht meinen Weg komplett." Reisen, Festivals, kreative Arbeit – all das treibt ihn an. Einen Plan B, sagt der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Model Natascha Ochsenknecht, habe es für ihn nie gegeben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

