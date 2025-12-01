„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie

Eigentlich sind sie bekannt dafür, ihre Differenzen über Instagram-Stories auszutragen. Doch in der neuen Sky Original Serie "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" (vier Folgen, wöchentlich, ab 2. Dezember auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One) zeigen sich die Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koc (31), bekannt unter anderem aus "Love Island", und der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33), der früher unter anderem bei den "Wilden Kerlen" mitgespielt hat, von einer völlig neuen, privaten Seite. In der Serie gewähren die Influencerin und der "Promi Big Brother"-Gewinner Einblicke in ihren Alltag zu Hause: Wie gelingt es ihnen, trotz Trennung gemeinsam als Eltern für ihre vierjährige Tochter Snow Elanie da zu sein?

Die turbulente Beziehungsgeschichte der beiden wird nun in einer Reality-Doku persönlich und ganz ohne Filter aufgearbeitet. Dabei geht es nicht nur darum, wie das Ex-Paar den Familienalltag meistert, sondern auch um ihre persönliche Achterbahnfahrt voller Höhen und Tiefen. Nach Jimis Festnahme wegen Betrugsvorwürfen blicken sie nun hoffnungsvoll nach vorne und lassen sogar einen Blick auf ihre gemeinsame Zukunftsplanung zu.

Mit „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“ startet Sky die nächste Ochsenknecht-Generation Die neue Serie knüpft an den Erfolg der bekannten Familie Ochsenknecht an. Jimi Blue ist Teil der prominenten Familie, zu der neben ihm auch seine Mutter Natascha Ochsenknecht, seine Geschwister Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Cheyenne Ochsenknecht, seine Großmutter Bärbel Wierichs sowie Nino Sifkovits, der Ehemann von Cheyenne, gehören. Diese Familienmitglieder sind auch in der Sky-Serie "Diese Ochsenknechts" (seit 2022) zu sehen, während der Vater Uwe Ochsenknecht bislang nicht mitwirkt.

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, erklärt: "'Diese Ochsenknechts' sind nach vier Staffeln nicht nur einer der erfolgreichsten Entertainment-Titeln auf Sky und WOW überhaupt, sondern mittlerweile Teil der deutschen Pop-Kultur geworden. Das zeigt sich auch aktuell an dem Zuspruch für die neuen Episoden." Wer also Fan der Ochsenknechts ist, "kann sich auf die neue Serie freuen", betont Asanger. "Wir liefern Kundinnen und Kunden brisanten, herzlichen und authentischen Nachschub und erzählen die Geschichte von Yeliz und Jimi in einer eigenen Serie weiter", ergänzt er.

"Yeliz & Jimi – We Are Family?!" wurde von B28 und Sky Deutschland produziert.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Themen dieses Artikels