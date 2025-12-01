Home News Streaming-News

„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie

Patchwork-Einblicke

„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie

01.12.2025, 14.53 Uhr
von Paula Oferath
Die neue Sky-Serie "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" bietet einen unverfälschten Blick in das Leben der Reality-Stars Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht. Die Serie zeigt, wie sie ihre Patchworkfamilie managen und gewährt Einblicke in ihren Alltag, ihre Herausforderungen und ihre Zukunftspläne.
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
In der neuen Sky Original Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" geben Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht einen Einblick in ihr privates Familienleben.  Fotoquelle: STEFANIE SCHUMACHER
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Jimi Blue Ochsenknecht wurde im Sommer festgenommen.   Fotoquelle: STEFANIE SCHUMACHER
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Yeliz versucht alles, um die Patchworkfamilie zusammenzuhalten.   Fotoquelle: STEFANIE SCHUMACHER
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Wie meistert das Ex-Paar Yeliz und Jimi den Alltag? Die neue Sky-Serie gewährt einen echten Einblick in das Leben der TV-Stars.   Fotoquelle: STEFANIE SCHUMACHER
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
In der neuen Sky Original Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koc (31) , bekannt unter anderem aus "Love Island", von einer privaten Seite.   Fotoquelle: STEFANIE SCHUMACHER
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Können Yeliz und Jimi mit ihrer neuen Serie an den Erfolg von "Diese Ochsenknechts" anknüpfen?  Fotoquelle: STEFANIE SCHUMACHER

Eigentlich sind sie bekannt dafür, ihre Differenzen über Instagram-Stories auszutragen. Doch in der neuen Sky Original Serie "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" (vier Folgen, wöchentlich, ab 2. Dezember auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One) zeigen sich die Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koc (31), bekannt unter anderem aus "Love Island", und der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33), der früher unter anderem bei den "Wilden Kerlen" mitgespielt hat, von einer völlig neuen, privaten Seite. In der Serie gewähren die Influencerin und der "Promi Big Brother"-Gewinner Einblicke in ihren Alltag zu Hause: Wie gelingt es ihnen, trotz Trennung gemeinsam als Eltern für ihre vierjährige Tochter Snow Elanie da zu sein?

Die turbulente Beziehungsgeschichte der beiden wird nun in einer Reality-Doku persönlich und ganz ohne Filter aufgearbeitet. Dabei geht es nicht nur darum, wie das Ex-Paar den Familienalltag meistert, sondern auch um ihre persönliche Achterbahnfahrt voller Höhen und Tiefen. Nach Jimis Festnahme wegen Betrugsvorwürfen blicken sie nun hoffnungsvoll nach vorne und lassen sogar einen Blick auf ihre gemeinsame Zukunftsplanung zu.

Mit „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“ startet Sky die nächste Ochsenknecht-Generation

Die neue Serie knüpft an den Erfolg der bekannten Familie Ochsenknecht an. Jimi Blue ist Teil der prominenten Familie, zu der neben ihm auch seine Mutter Natascha Ochsenknecht, seine Geschwister Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Cheyenne Ochsenknecht, seine Großmutter Bärbel Wierichs sowie Nino Sifkovits, der Ehemann von Cheyenne, gehören. Diese Familienmitglieder sind auch in der Sky-Serie "Diese Ochsenknechts" (seit 2022) zu sehen, während der Vater Uwe Ochsenknecht bislang nicht mitwirkt.

Derzeit beliebt:
>>Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
>>Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
>>Mark Ruffalo über Geschlechterrollen: "Wir sind Männer in einem umfassenderen Sinn"
>>So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, erklärt: "'Diese Ochsenknechts' sind nach vier Staffeln nicht nur einer der erfolgreichsten Entertainment-Titeln auf Sky und WOW überhaupt, sondern mittlerweile Teil der deutschen Pop-Kultur geworden. Das zeigt sich auch aktuell an dem Zuspruch für die neuen Episoden." Wer also Fan der Ochsenknechts ist, "kann sich auf die neue Serie freuen", betont Asanger. "Wir liefern Kundinnen und Kunden brisanten, herzlichen und authentischen Nachschub und erzählen die Geschichte von Yeliz und Jimi in einer eigenen Serie weiter", ergänzt er.



Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseur über MTV bis zu eigenen Formaten wie "Late Night Berlin" und "Check Check" hat er sich als vielseitiger Entertainer etabliert.
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

"Yeliz & Jimi – We Are Family?!" wurde von B28 und Sky Deutschland produziert.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Promi Big Brother Love Island

Das könnte dich auch interessieren

„Die Ringe der Macht“: Darum spaltet Amazons teuerste Fantasy-Serie
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt
Familienkonflikt bei Florian Silbereisen: Bruder packt aus
Eklat in der Familie
Florian Silbereisens älterer Bruder sprach mit den Medien. Seine Aussagen sorgten für "viel Stress" innerhalb der Familie.
Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
"Smillas Gespür für Schnee" neu erzählt: Dänemark als Überwachungsstaat
Elyas M'Barek in der Hauptrolle
"Smillas Gespür für Schnee"
Trennung bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido? "Leben nicht mehr zusammen"
Ehekrise
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
So geht es mit der Familie Schöllack in "Ku'damm 77" weiter
Schöllacks Rückkehr
Ku'damm 77
"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
Hawkins Abschied
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Auf Marineschiff & Reeperbahn: Rosin & Kumptner im Extrem-Einsatz
"Rosin & Kumptner – Mission mittendrin!"
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
"Hochzeit auf den ersten Blick": Verrückt! Woher kennt sich dieses Paar bereits?
Unerwartetes Wiedersehen
Ein Hochzeitspaar.
High Noon im ZDF: "Mittagsmagazin" debütiert auf neuem Sendeplatz
Frühstart Mittagsmagazin
Miriam Meinhardt
Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Thomas Müller gegen Lionel Messi: Hier läuft das MLS-Finale live
Streaming-Infos
Thomas Müller
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Nur der Partner von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
Woody Allen dreht
Woody Allen
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn
Glamour-Auftritt
Jessica und Elyas M'Barek
Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Henning Baum spricht Klartext über Männlichkeit: "Jeder Mann sollte sich eine gesunde Robustheit zulegen"
Männlichkeit im Fokus
Henning Baum im Interview
"Ich musste 36 Jahre alt werden, um ein Love Interest zu spielen": Stefanie Reinsperger über ihre neue Rolle
Karriere-Wendepunkt
Stefanie Reinsperger im Interview
"Das Traumschiff": Sieben Schiffe, sechs Kapitäne – die große Übersicht
Spannende Fakten
Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) begrüßt Dr. Delgados (Collien Ulmen-Fernandes, r.) Freundin Maike Kappes (Birthe Wolters, M.) an Bord.
Ausgeplaudert: Barbara Schöneberger verrät Florian Silbereisens Laster
Hättest Du das gedacht?
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.