Auf Marineschiff & Reeperbahn: Rosin & Kumptner im Extrem-Einsatz

Zu Hause sind sie normalerweise in Restaurants und Küchen, doch augenscheinlich fühlen sich Frank Rosin und Alexander Kumptner auch auf TV-Pfaden abseits der Kochkunst wohl. Nach ihrem kulinarischen "Roadtrip Amerika" geht es im neuen Format der beiden Spitzenköche nun an ungewöhnliche Orte, die mit Gastronomie nur wenig zu tun haben.

Rosin & Kumptner – Mission mittendrin! Reportage • 27.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Doku-Serie "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!" stellen sie sich in insgesamt vier Folgen neuen Herausforderungen – vom Leben auf einem Militärschiff über das Feiern in Wacken bis hin zum Alltag auf einem Bauernhof.

Neue Koch-Doku: Rosin und Kumptner erkunden extreme Erlebniswelten In jeder Episode, so der aus "Rosins Restaurants" bekannte TV-Koch, tauche man "in eine komplett andere Welt ein". Sein österreichischer Kollege erklärt: "Die Themenwelt wird immer vom jeweils anderen ausgesucht, und dann heißt es: mitmachen – egal ob man will oder nicht."

Die Premierenfolge verspricht gleich besonders außergewöhnliche Erfahrungen: Auf einem riesigen Marineschiff nehmen sie am Matrosenalltag teil – unter anderem auch an einer Rettungsübung, die für Frank Rosin heikel zu werden verspricht. Anschließend führt Kumptner seinen Freund auf und um die Hamburger Reeperbahn, wo Striplokale, Kneipen wie der Elbschlosskeller sowie die berüchtigte Herbertstraße die beiden Köche auf die Probe stellen.

Kabel Eins & Joyn zeigen neue Reihe: "Mission Mittendrin" bei Kabel Eins und Joyn "Mittendrin heißt wirklich mittendrin", beschreibt Rosin das Konzept der Reihe: "Wir schwitzen, wir kämpfen, wir packen an – wir sind komplett dabei." Und natürlich bleibt auch der gewohnte Schlagabtausch zwischen den beiden nicht aus, den Kumptner augenzwinkernd kommentiert: "Wir zicken, wir streiten, wir lachen – wir lieben uns ja eh, gell? Wie immer, Schatzi."

Die Folgen von "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!"sind jeweils, donnerstags, um 20.15 Uhr, bei Kabel Eins und auf Joyn zu sehen.

Rosin & Kumptner – Mission mittendrin! – Do. 27.11. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

