Home News TV-News

Auf Marineschiff & Reeperbahn: Rosin & Kumptner im Extrem-Einsatz

"Rosin & Kumptner – Mission mittendrin!"

Auf Marineschiff & Reeperbahn: Rosin & Kumptner im Extrem-Einsatz

27.11.2025, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Frank Rosin und Alexander Kumptner wagen sich in ihrer neuen Doku-Serie "Mission Mittendrin!" an außergewöhnliche Orte. Die erste Folge führt sie auf ein Marineschiff und die Hamburger Reeperbahn. Erleben Sie, wie die Promiköche neue Herausforderungen meistern.
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Für Frank Rosin (links) und Alexander Kumptner geht es diesmal auf hohe See.  Fotoquelle: Kabel Eins
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Frank Rosin (rechts) und Alexander Kumptner wagen sich in Folge 1 an der Ostsee auf auf ein Marineschiff.  Fotoquelle: Kabel Eins
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Herausforderungen müssen auch Spaß machen: Auf der Reeperbahn wird es für Frank Rosin (links) und Alexander Kumptner feuchtfröhlich.  Fotoquelle: Kabel Eins

Zu Hause sind sie normalerweise in Restaurants und Küchen, doch augenscheinlich fühlen sich Frank Rosin und Alexander Kumptner auch auf TV-Pfaden abseits der Kochkunst wohl. Nach ihrem kulinarischen "Roadtrip Amerika" geht es im neuen Format der beiden Spitzenköche nun an ungewöhnliche Orte, die mit Gastronomie nur wenig zu tun haben.

Kabel Eins
Rosin & Kumptner – Mission mittendrin!
Reportage • 27.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Doku-Serie "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!" stellen sie sich in insgesamt vier Folgen neuen Herausforderungen – vom Leben auf einem Militärschiff über das Feiern in Wacken bis hin zum Alltag auf einem Bauernhof.

Neue Koch-Doku: Rosin und Kumptner erkunden extreme Erlebniswelten

In jeder Episode, so der aus "Rosins Restaurants" bekannte TV-Koch, tauche man "in eine komplett andere Welt ein". Sein österreichischer Kollege erklärt: "Die Themenwelt wird immer vom jeweils anderen ausgesucht, und dann heißt es: mitmachen – egal ob man will oder nicht."

Derzeit beliebt:
>>Grünen-Chef Felix Banaszak rechnet im ZDF mit Friedrich Merz ab
>>"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte
>>Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
>>„Alles geht den Bach runter“: Frank Rosin verzweifelt in neuem Fall

Die Premierenfolge verspricht gleich besonders außergewöhnliche Erfahrungen: Auf einem riesigen Marineschiff nehmen sie am Matrosenalltag teil – unter anderem auch an einer Rettungsübung, die für Frank Rosin heikel zu werden verspricht. Anschließend führt Kumptner seinen Freund auf und um die Hamburger Reeperbahn, wo Striplokale, Kneipen wie der Elbschlosskeller sowie die berüchtigte Herbertstraße die beiden Köche auf die Probe stellen.



Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella
Schlager-Fans aufgepasst: Giovanni Zarrella übernimmt die ZDF-Weihnachtsshow und bringt Stars wie Beatrice Egli und Howard Carpendale auf die Bühne. "Die große Weihnachtsshow" startet am 4. Dezember.
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella

Kabel Eins & Joyn zeigen neue Reihe: "Mission Mittendrin" bei Kabel Eins und Joyn

"Mittendrin heißt wirklich mittendrin", beschreibt Rosin das Konzept der Reihe: "Wir schwitzen, wir kämpfen, wir packen an – wir sind komplett dabei." Und natürlich bleibt auch der gewohnte Schlagabtausch zwischen den beiden nicht aus, den Kumptner augenzwinkernd kommentiert: "Wir zicken, wir streiten, wir lachen – wir lieben uns ja eh, gell? Wie immer, Schatzi."

Die Folgen von "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!"sind jeweils, donnerstags, um 20.15 Uhr, bei Kabel Eins und auf Joyn zu sehen.

Rosin & Kumptner – Mission mittendrin! – Do. 27.11. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Joyn

Das könnte dich auch interessieren

Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Reisen in den Tod
"Mord unter Palmen"
Mord unter Palmen
Ricky Martin überrascht mit emotionalem Geständnis zu „Palm Royale“
Lebensverändernde Rolle
Ricky Martin
„Bergretter“ Sebastian Ströbel: Warum er vor der Arktis sein Testament schrieb
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Was macht eigentlich Linda Hamilton?
Hamiltons TV-Comeback
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
„The other gAIrl“: KI-RomCom mit Tom Beck & Chryssanthi Kavazi
Erster gemeinsamer Dreh
Chryssanthi Kavazi und Tom Beck
„The other gAIrl“: Neue ZDFneo-Serie über KI und Beziehungen
Bedrohung für die Liebe?
The other gAIrl
Kult-Auswanderer Reimanns zurück im TV: Das erwartet euch!
"Willkommen bei den Reimanns"
Willkommen bei den Reimanns
Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?
Happy End oder Herzschmerz
"Maxton Hall"
RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"
"Aktenzeichen XY": Neuer Hoffnungsschimmer 39 Jahre nach Zeynep-Mord
Rätselhafter Kindermord von 1986
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Nach Aufregung um Thilo Mischke: ARD stellt neuen Plan für "titel, thesen, temperamente" vor
Zukunft von "ttt"
Thilo Mischke
"Es war verheerend": Elton John spricht über den Verlust seiner Sehkraft
Musiklegende kämpft
Elton John
Hera Lind, Christian Clerici und Co: Das machen die "Herzblatt"-Stars heute
Herzblatt-Moderatoren
Christian Clerici
Annette Frier im Interview: "Ich schäme mich für vieles, genauso wie alle Menschen"
Offene Worte
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Janine Kunze spricht über "Hausmeister Krause": "Könnte man heute nicht mehr so drehen"
Comedy-Wandel
Janine Kunze
Trump will "Rush Hour"-Fortsetzung: Warum er sie wahrscheinlich bekommt
Trump und Hollywood
US-Präsident Donald Trump
Macaulay Culkin wäre für Fortsetzung von "Kevin – Allein zu Haus" offen – unter einer Bedingung
Kevin-Comeback
Macaulay Culkin
"Ist das alles richtig, was ich da mache?": Stefan Mross gibt "Fehlentscheidungen" zu
Karriere-Rückblick
Stefan Mross
So sah Stefan Mross zu Beginn seiner Karriere aus
Entertainerlegende
Stefan Mross
Deutscher YouTube-Star "Gewitter im Kopf" stirbt mit 27: Jan Zimmermann brach das Tabu-Thema Tourette-Syndrom
Plötzlicher Tod
Jan Zimmermann.
Tonpanne bei „The Masked Singer“ sorgt für Spekulationen
Promi enthüllt?
Chris Tall und Verona Pooth am Jurytisch von "The Masked Singer"
"Verteidigung, ja, aber nicht Eskalation": Peter Maffay kritisiert Milliardenausgaben für Rüstung
Soziales Engagement
Peter Maffay
Von Aberglaube bis Lieblingsessen - Das wusstest du noch nicht über Florian Silbereisen!
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen.
"Jeder Mann sollte eine gesunde Robustheit haben": Henning Baum über Debatten über Männlichkeit
Im Interview
Henning Baum im Interview
Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
39 Jahre ungeklärt: „Aktenzeichen XY“ rollt Mord an Zeynep (5) neu auf
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Warum „Polizei“ der kontroverseste ARD-Film des Jahres werden könnte
"Polizei"
Polizei
"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?
Emotionales TV-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Deutsche Kinderserie jubelt über Emmy – doch ein Favorit geht leer aus
International Emmy Awards
International Emmy Awards