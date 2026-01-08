Home News TV-News

Hans Sigl doch nicht der erste „ Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie

Spannende Einblicke

Hans Sigl doch nicht der erste „ Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie

08.01.2026, 09.33 Uhr
von Alexander Kords
Die Erfolgsserie begeistert Millionen. Doch rund um die Produktion haben sich über die Jahre spannende Fakten angesammelt, die selten erzählt werden.
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.  Fotoquelle: picture alliance / Kerstin Joensson

Seit 2008 begeistert die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ein Millionenpublikum und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Formaten des Senders. In all den Jahren sind rund um die Produktion zahlreiche spannende und teils überraschende Fakten zusammengekommen.

Ungewöhnliche Drehorte beim „Bergdoktor“

Gedreht wird „Der Bergdoktor“ vor Ort in Tirol. Die Praxis des Bergdoktors befindet sich in einem einstmals leeren Trakt vom Bauernhof „Hinterschnabl“ in Ellmau. Von Mai bis Oktober können Interessierte das Set besichtigen. Als Gruberhof, das Wohnhaus vom Bergdoktor, dient der Hof Köpfing am Söller Bromberg. Er ist im Besitz einer Bauernfamilie und wird nach wie vor bewirtschaftet. Dennoch kann auch er von Mai bis Oktober zu festen Öffnungszeiten besucht werden. Zudem werden Traktorfahrten zum Hof angeboten.

Für Außenaufnahmen von der Klinik Hall wird das Bezirkskrankenhaus Schwaz verwendet. Innenaufnahmen, etwa in der Intensivstation oder im Arztbüro, finden in der Tennishalle Kaiserbad in Ellmau statt. Dort ist das Krankenhaus-Set seit 2013 aufgebaut. Als Gasthof „Wilder Kaiser“ dient die Fassade vom ehemaligen Dorfkrämerhaus am Dorfplatz von Going. Wenn im Gasthof gedreht wird, dann passiert dies im Restaurant „Föhrenhof“ in Ellmau.

Derzeit beliebt:
>>"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi
>>"Boglands – Die Tote im Moor": Kritik zum ARTE-Krimi mit Dónall Ó Héalai
>>Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
>>Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"

Wie viele Folgen der „Bergdoktor“ bereits hat

Üblicherweise produziert das ZDF sieben bis neun Folgen pro Staffel vom „Bergdoktor“. Ausgestrahlt werden sie meist ab Ende Dezember oder Anfang Januar jedes Jahres. Mit der 19. Staffel, die Anfang 2026 ausgestrahlt wird, kommt die Serie auf über 170 Folgen. Eingerechnet sind die Winter-Specials, mit denen einige Staffeln gestartet sind. Im Rahmen der Specials kam es Ende 2012 zu einem Crossover mit „Die Bergretter“, einer weiteren Serie des ZDF. Somit waren in „Virus“ sowohl Darsteller von „Der Bergdoktor“ als auch von „Die Bergretter“ zu sehen.



Der „Bergdoktor“ vor dem ZDF: Die Anfänge der Serie

Auch wenn „Der Bergdoktor“ seit mittlerweile 16 Jahren im ZDF läuft, geht die Geschichte der Serie noch weiter zurück. Denn schon 1992 lief die erste Folge von „Der Bergdoktor“ im deutschen Fernsehen – und zwar in Sat.1. Damals wurde die titelgebende Hauptrolle von Gerhart Lippert gespielt, weitere bekannte Darsteller waren Harald KrassnitzerJutta Speidel und Michaela May. Mit mehr als zehn Millionen Zuschauern pro Folge war die Serie eine der erfolgreichsten von Sat.1. Dennoch entschied sich der Sender Anfang 1998, die Ausstrahlung zu beenden. Er verzichtete sogar darauf, die letzten acht Folgen der letzten Staffel zu zeigen, obwohl diese bereits produziert waren.

Hans Sigl privat: So lebt der "Bergdoktor"-Star
Hans Sigl hat sich am Ammersee ein Rückzugsort geschaffen, an dem er sich wohlfühlt. Dabei ist der "Bergdoktor" in bester Gesellschaft. Zahlreiche Promis wohnen in seiner Nachbarschaft. Wer das ist, wie viel Geld Hans Sigl zur Verfügung hat, um sich den teuren Wohnort leisten zu können und warum er gerne in Bayern wohnt, dazu hat der Schauspieler spannende Einblicke gegeben.
Promis als Nachbarn
Zwischen Promis und idyllischem Dorfleben: So lebt "Der Bergdoktor" Hans Sigl privat.

Ein Jahr nach der Absetzung durch Sat.1 erwarb das ZDF die Rechte an der Serie und zeigte sie in seinem Vormittagsprogramm. Mit der Produktion neuer Folgen begann das ZDF im Jahr 2008. Dabei entschied sich der Sender für eine Neuauflage. Wieder kam ein Arzt aus der Großstadt ins ländliche Österreich, um dort eine Praxis zu übernehmen. In der ZDF-Variante spielt Hans Sigl den Hauptcharakter.

„Der Bergdoktor“ basiert übrigens auf einer Heftroman-Reihe, deren erste Ausgabe bereits 1980 in den Handel kam. Geschrieben werden die Ausgaben von einem Team aus Autoren, veröffentlicht werden sie unter dem Pseudonym Andreas Kufsteiner. Jede Woche erscheint ein neuer Roman, im Februar 2024 kommt Ausgabe Nummer 2.222 heraus.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Stürmische Zeiten im beschaulichen Ellmau
"Der Bergdoktor"
"Der Bergdoktor"
Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper
Moderatorenwechsel
Antje Pieper
Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
"The Chinese Dream – 24 h junges China"
The Chinese Dream - 24 h junges China
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
Sebastian Ströbel packt aus: So kam Heidi Klum an "Bergretter"-Rolle
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt
Schwieriger Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!
RTL verrät's
"Let's Dance"
37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers
"37°- Mut durch Magie – Zaubern als Therapie"
"37°- Mut durch Magie - Zaubern als Therapie"
US-Angriff auf Venezuela: Katarina Barley spricht von Völkerrechtsbruch
EU-Parlament vs. USA
Katarina Barley im ZDF-Morgenmagazin
So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
Märchenmotiv als Warnung
Tatort: Das jüngste Geißlein
Der Bergdoktor auf Abwegen: Ein Abenteuer in Lissabon
"Flucht aus Lissabon"
Fortschritt im Abwasserschlamm: Hoffnungsträger Bakteriophagen
"Rettende Viren aus dem Slum"
Die gefährlichste Rennstrecke der Welt feiert Jubiläum
"Nürburgring: 100 Jahre grüne Hölle"
Ein Stalker, ein Mord und Zahnschmerzen: Marie Brand ermittelt
"Marie Brand und die Leichen im Keller"
Kotzende Kürbisse und magische Uhren: Eli Roths Kinderfilm-Experiment
"Das Haus der geheimnisvollen Uhren"
Nichts für schwache Nerven - David Blaine: Der verrückte Magier auf Weltreise
Extreme Magie
Sängerin Sia: Trennung, Baby und kein Unterhalt
"Unüberbrückbare Differenzen"
Detektivin stellt das Weiße Haus auf den Kopf in "The Residence"
Neue Krimi-Komödie auf Netflix
Tom Kaulitz regt sich über Bruder Bill auf: "Dieses Blödstellen, das machst du öfters"
Angewohnheit sorgt für Ärger
"Schneewittchen"-Star: Das ist Rachel Zegler
Das neue "Disney"-Sternchen
Bruce Willis Tochter mit emotionaler Bitte zum Geburtstag
Geburtstag des Actionstars
"Wendland – Stiller und der Teufelssauger": Vampir-Alarm
Mystischer Krimi
"Wer regiert die Welt?": Nur noch Geld zählt
Doku über Machtstrukturen
"Klassentreffen": 16 Top-Schauspieler im spannenden Improvisations-Experiment
Starbesetztes Impro-Drama
Alte Fußballrivalen im Nations-League-Showdown
"Sportschau: UEFA Nations League: Italien – Deutschland"
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
"Totenfrau" Staffel 2: Ein Höllentrip der Extraklasse!
Alpen-Noir Spannung
Die Rückkehr der Totenfrau: Staffel 2 bringt Hochspannung in Bestform
Netflix-Hit
Bestatterin Brünhilde Blum (Anna Maria Mühe) in "Totenfrau".
"Prominent getrennt" 2025: Diese Ex-Paare treffen in der neuen Staffel aufeinander
Rosenkrieg, Friedensabkommen oder Liebescomeback?
Wiedersehen in der "Villa der Verflossenen": Yeliz Koc und Jannik Kontalis stellen sich in der vierten Staffel der Herausforderung von "Prominent getrennt".
Mark Keller über "Bergdoktor" Hans Sigl: „Der ballert von morgens bis abends durch“
Zu viel Stress am Set?
Stress am Set von "Der Bergdoktor": Hans Sigl und Mark Keller haben einen Einblick hinter die Kulissen der ZDF-Serie gegeben.
Millionenstreit um „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“ beendet
Til Schweiger vs. Anika Decker
Einst nahmen Anika Decker und Til Schweiger gemeinsam ihre Auszeichnung beim Bayerischen Filmpreis für den Film "Keinohrhasen" entgegen.