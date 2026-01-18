Home News TV-News

"Tatort: Ex-It": Kritik zum ARD-Krimi mit Richy Müller und Felix Klare

"Tatort: Ex-It"

Mysterium in Stuttgart: Was geschah in der Regennacht?

18.01.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
In "Tatort: Ex-It" ermitteln Lannert und Bootz in Stuttgart. Ein Promi-Ehepaar steht im Zentrum, nachdem ein Kind stirbt und ein weiteres verschwindet.
Tatort: Ex-It
Thorsten Lannert (Richy Müller, rechts) und Sebastian Bootz (Felix Klare) werden im "Tatort: Ex-It" zu einem beklemmenden Leichenfundort am Neckar gerufen. Das Auto, das aus dem Fluss gezogen wurde, enthält ein ertrunkenes Baby, angeschnallt im Kindersitz. Was ist passiert?  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Pony (Kim Riedle) war noch vor etwa zehn Jahren eine der meistfotografierten Frauen Deutschlands. Ein sogenanntes It-Girl, das von seinem Ehemann und Manager vermarktet wurde. Dann zog sich Pony ins Privatleben zurück und bekam zwei Kinder. Ihre Ehe befand sich zuletzt in deutlicher Schieflage - als ein tragischer Unfall passiert. Oder war es Mord?  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Trauriges Familienbild: Pony (Kim Riedle) und Stephan Hübner (Hans Löw) haben ihre Tochter verloren, ihr Sohn wird vermisst. Wegen ihrer inneren Distanz können die beiden nicht gemeinsam trauern.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Sebastian Bootz (Felix Klare) und Thorsten Lannert (Richy Müller) stehen am Neckarufer. Im Waser wurde ein Wagen mit einem toten Kind geborgen.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Thorsten Lannert (Richy Müller, links) und Sebastian Bootz (Felix Klare) befragen Zeugen, die Pony am Tatabend beim Zigarettenkaufen gesehen haben.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Studie über das Verschwinden eines Promis: Pony (Kim Riedle) kam nur schwer damit klar, dass sich irgendwann immer weniger Menschen für sie interessierten.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Pony Hübner (Kim Riedle) läuft durch die regnerische Nacht, um am Kiosk Zigaretten zu kaufen. Ihre Kinder lässt sie im Auto zurück. Als sie zurückkehrt, ist das Auto mit den Kindern verschwunden. Später wird es im Neckar gefunden - mit einem toten Kind.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Pat Wagner (Anne Haug) ist die Schwester von Pony. Die beiden Frauen stehen sich sehr nahe. Dagegen findet Pat, dass ihr Freund Echse (David Zimmerschied) aus dem Vermisstenfall ihres Neffen raushalten sollte.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Pony (Kim Riedle) und Stephan Hübner (Hans Löw) befinden sich im Unklaren darüber, ob ihr Sohn noch am Leben ist.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Ist der Sohn von Stephan Hübner (Hans Löw, links) noch am Leben? Er selbst und Sebastian Bootz (Felix Klare) wissen nicht, ob sie noch darauf hoffen sollen.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Thorsten Lannert (Richy Müller, rechts) und Sebastian Bootz (Felix Klare) bekommen es im "Tatort: Ex-It" mit einer wahrhaft toxischen Familie zu tun.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Ex-It
Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare, links) vernehmen Pony Hübner (Kim Riedle).  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Im "Tatort: Ex-It" bekommen es Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) mit einem toxischen Stuttgarter Promi-Ehepaar zu tun: Kim Riedle verkörpert ein ehemaliges It-Girl, Hans Löw deren Ehemann und Manager. Nach einem mysteriösen Unfall ist eines ihrer Kinder tot. Das andere wird vermisst.

ARD
Tatort: Ex-It
Kriminalfilm • 18.01.2026 • 20:15 Uhr

Noch vor etwa zehn Jahren war Pony Hübner (Kim Riedle) eine der meistfotografierten Frauen Deutschlands. Ihr Mann Stephan (Hans Löw) vermarktete das "It-Girl" über seine Magazine und andere kluge Medien-Allianzen. Dann kam die Zeit der Influencer und sozialen Medien, die Pony als Star hinter sich ließen. Das It-Girl zog sich ins Privatleben zurück. Während einer Stuttgarter Regennacht wird ihr SUV mitsamt der beiden schlafenden kleinen Kinder gestohlen, als sich Pony am Kiosk Zigaretten kaufen will. Später wird der Wagen im "Tatort: Ex-It" im Neckar gefunden. Die Tochter im Babyalter – noch angeschnallt im Kindersitz – ist ertrunken, der etwas ältere Sohn spurlos verschwunden. Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln inmitten der toxischen Beziehung eines Ehepaares, das nicht in der Lage dazu ist, um die tote Tochter zu trauern. Könnte es sein, dass der Sohn von den Autodieben entführt wurde? In der Villa der Hübners wartet man auf eine Lösegeldforderung.

Auch Ponys Schwester Pat (Anne Haug) und deren Vertraute erzählt den Ermittlern, wie schlecht es um die Ehe der Hübners bestellt ist. Die beiden Frauen stehen sich nahe. In der Unfallnacht kam Pony gerade von Pat, die mit ihrem Lebensgefährten Echse (David Zimmerschied) in eher einfachen Verhältnissen lebt. Im Gegensatz dazu bewohnen Pony und Stephan eine extravagant eingerichtete Villa mit Pool in den Hügeln über Stuttgart. Doch schon lange vor dem Tod des einen Kindes und dem Verschwinden des anderen kamen dort keine Freunde mehr vorbei. Stephan erniedrigt Pony verbal, während seine Ex-Liebe ihrem verlorenen Promi-Status und damit ihrem Lebensinhalt nachtrauert.

