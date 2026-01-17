"Güngörmüş und Oskan liefern ab!": Chaos in der Küche – Polit-Prominenz sorgt für Wirbel

Im neuen Duell von "Liefern ab!" stehen sich erstmals die beiden türkischstämmigen Spitzenköche Elif Oskan und Ali Güngörmüş gegenüber. Obwohl: Eigentlich stehen sie nebeneinander und vor allem neben der Spur, denn die Küche im Aachener Restaurant "Kim &" ist so winzig, dass die beiden eher übereinander stolpern.

Und trotzdem müssen sie in dem herzlichen, aber beengten Ambiente immer neue Gerichte zaubern, oft ohne zu wissen, für wen sie überhaupt kochen. Da ist Flexibilität und Kreativität gefragt, auch, wenn die mal nicht hundertprozentig regelkonform ist. So bedient sich Elif bei Alis Sößchen und verarbeitet sein Rindfleisch zu ihrem Hack.

Ali wiederum verwertet die Reste von Elifs Fried Rice zu seiner Beilage und serviert Aachener Printen. Die aber hat ihm Elif gerade persönlich gekauft und geschenkt – und tobt sofort: "So ein frecher Kerl, Geschenke darf man nicht weiter schenken, das bringt Unglück." Es kommt sogar zu Geschubse und Handgreiflichkeiten, als Elif versucht, Ali die Printen wieder zu entreißen.

"Ich dachte, wir halten uns an Regeln?", motzt Elif. Ali: "Du und deine Regeln. Es gibt keine Regeln." Elif fasst bitter zusammen: "Alles ist möglich und alles ist erlaubt."

"So viel geflucht wie heute hab ich noch nie" In die aufgeheizte Atmosphäre platzt dann der Anruf von Influencer, Autor und "Die Verräter"-Kandidat 2025 Joe Laschet. Der kündigt sich und seinen Vater, den ehemaligen NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidaten von 2021 Armin Laschet, als Spontangäste an. "Könntet ihr uns was Geiles machen? In 20 Minuten wären wir da!"

"Zeit und Platz sind meine Hauptgegner heute", stöhnt Ali, aber auf das Treffen mit Armin Laschet freut er sich. Den hat er vor über 20 Jahren, als er sich als junger, aufstrebender Koch in Hamburg selbständig machte, persönlich kennengelernt. Die Sympathie ist gegenseitig, denn der Politiker mochte den jungen Koch damals und verfolgte seinen Weg zum ersten türkischen Sternekoch.

Die Laschets erwarten "originelle Kreationen, die man nicht jeden Tag isst". Das setzt vor allem Ali unter Druck, der für seinen Bekannten Armin was Besonderes zaubern will. Elif ist, obwohl sie keinen der beiden Laschets bisher kannte, nicht weniger gestresst. "So viel geflucht wie heute hab ich noch nie."

Für welches Gericht entscheidet sich Armin Laschet? Am Ende wird abgerechnet. Gewertet werden die einzelnen vier Bestellrunden und zwar nach der Speisen-Qualität und dem Lieferschein. Zudem mussten beide Köche neben den geheimnisvollen Bestellungen auch noch je ein Tagesgericht zubereiten. Wessen besser abschneidet, bekommt zwei Extrapunkte.

Einen weiteren Sonderpunkt gibt es für die Schätzfrage der Laschets: "Wie viele Tonnen Aachener Printen werden jährlich gebacken?" Beim Einschätzen der Aachener Lebkuchenspezialität kommt es auch aufs richtige Zuhören an, wie Elif bitter erfahren muss.

Wer sich am Ende durchsetzt und ob den Laschets Elifs Rindfleisch-Manti mit Joghurt-Soße und Minz-Butter oder Alis Lammrücken mit Bohnen-Rosinen-Gemüse besser mundet? Das ist am Sonntagabend, 18. Januar, ab 20.15 Uhr auf VOX und vorab auf RTL+ zu sehen.

