So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus

16.01.2026, 10.22 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Mason Gamble, bekannt aus der Komödie Dennis, feiert seinen 40. Geburtstag. Seine Karriere begann im Rampenlicht, doch heute widmet er sich der Meeresbiologie.
Dennis (1993)
Mit der Titelrolle in "Dennis", eines fünfjährigen Jungen, der seinen alten Nachbar regelmäßig zur Weißglut bringt, wurde Mason Gamble zum Star. Am 16. Januar, feiert er seinen 40. Geburtstag.   Fotoquelle: IMAGO / Allstar
Mason Gamble
Eines der wenigen Fotos von Mason Gamble im Erwachsenenalter: Der "Dennis"-Star zog sich bald seinem letzten Film "Golf of the Kingdom" (2010) aus dem Filmgeschäft zurück.  Fotoquelle: 2011 Getty Images/David Livingston
Dennis
Zwei wie Pech und Schwefel. Mit seinen bösen Streichen hat es Dennis vor allem auf seinen alten Nachbar George Wilson (Walter Matthau) abgesehen. Oscar-Preisträger Matthau spielte "Dennis" (1993) eine seiner letzten Rollen, bevor er im Jahr 2000 mit 79 Jahren starb.  Fotoquelle: IMAGO / Allstar

Er war anscheinend der Beste von 20.000. Unter so vielen Bewerbern hatte Produzent John Hughes seinerzeit den damals sechsjährigen Mason Gamble für die Hauptrolle in der Komödie "Dennis" ausgewählt. Es war ein Besetzungcoup. Einmal mehr. Wie drei Jahre zuvor Macaulay Culkin mit der Weihnachtskomödie "Kevin – Allein zu Haus" (1990), die Hughes übrigens auch produziert hatte, wurde auch Gamble über Nacht zum Star.

Seinen Durchbruch hatte sich Gamble seinerzeit redlich verdient. Wenngleich sein Kollege, der großartige Walter Matthau, durchaus auch seinen Anteil daran hatte. Genauso wie das damals angesagte Comedy-Konzept des "Kind tritt Erwachsenem in den Allerwertesten". Und nicht zuletzt die Handlung der Komödie, die Sympathien leicht ermöglicht und vor allem so simpel war, dass sie sich mit einem einzigen Satz fassen lässt: Kind (Gamble) reizt alten Mann (Matthau) bis aufs Blut.

Gamble, der am 6. Januar seinen 40. Geburtstag feiert, wurde mit der Titelrolle also zum Star. Doch ähnlich wie Culkin konnte er den Erfolg nicht lange aufrechterhalten. Beide ereilte das Schicksal vieler Kinderstars: Mit dem Größerwerden blieb der Erfolg auf der Strecke. Erschwerend kam die Dominanz des einen großen Films hinzu. Die Last der Erfolge von "Kevin" und "Dennis" war schlicht zu groß und zu prägend, als dass die kleinen Darsteller die Kraft hatten, sie dauerhaft zu stemmen.

Auch Gamble hatte es immerhin versucht. Drei Jahre nach "Dennis" schaffte er es in die Agenten-Parodie "Agent 00 – Mit der Lizenz zum Totlachen", wo er neben Leslie Nielson zu sehen war. Es folgten Prestige-Projekte wie der Sci-Fi-Kult "Gattaca" von Andrew Niccols und Wes Andersons Meisterstück "Rushmore". Gambles Wirkungskreis im Fernsehen erstreckt sich auf so namhafte Serien wie "Emergency Room – Die Notaufnahme" und "SCI Miami", wo er freilich über Gastrollen nicht hinauskam.



Mason Gamble hat die Liebe zur Schauspielerei nie aufgegeben

Ende der 90er-Jahre verlor sich seine Spur allmählich. Seinen letzten Film drehte der Sohn eines Schauspielers 2010 mit dem Machwerk-Drama "Golf in the Kingdom". Der Rückzug aus der Schauspielerei war auch ein Rückzug aus der Öffentlichkeit. Dabei hatte Gamble in einem seiner letzten Interviews von dem Beruf noch geschwärmt: "Meine Liebe", sagte er dem Onlinemagazin "Media Mikes", gilt immer der Schauspielerei, für mich ist das ein Beruf wie kein anderer."

Es war eine Aussage den realen Entwicklungen zum Trotz. In dem Gespräch von 2011 sprach Gamble auch von seinem Studium der Meeresbiologie, das er in zwei Semestern abzuschließen hoffte. Doch selbst dieser Weg, so hatte man den Eindruck, sollte der Schauspielerei dienen. Es sei "wirklich wichtig", erklärte er, "seinen Geist und seine Fähigkeit zum kritischen Denken zu entwickeln". Denn für einen Schauspieler sei "der Verstand eines der wichtigsten Werkzeuge".

Dieses Werkzeug sollte er dann doch für die Wissenschaft benutzen. Berichten zufolge arbeitet Gamble heute als Meeresbiologe. Davon zeugt auch sein Instagram-Profil, das gespickt ist mit Meeresaufnahmen. Hier ist aber auch seine Seite der Filmdatenbank IMDB verlinkt, wo seine 17 Film- und Serienbeteiligungen gelistet sind, mit dem Erstling "Dennis" angefangen. Die Verlinkung ist wie ein Festhalten an einem Beruf "wie kein anderer", als hätte Gamble seine Liebe zur Schauspielerei noch nicht aufgegeben.

