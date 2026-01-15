Schlagersängerin & GNTM-Star: Das sind die "Let's Dance"-Kandidaten 2026

"Let's Dance" geht mit 14 Stars in eine neue Runde. 13 davon hat RTL nun offiziell bekannt gegeben. Um wen es sich bei der noch nicht genannten prominenten Tanzschülerin handelt, bleibt ebenfalls abzuwarten wie das Startdatum der 19. Staffel.

Dass Ross Antony mit von der Partie ist, ist bereits seit einigen Tagen bekannt. "Ich freue mich auf die Musik, auf das Training, auf die 'Let's Dance'-Family und auf diesen besonderen Mix aus Glamour und harter Arbeit", sagt der gebürtige Engländer, der sich außerdem als "Let's Dance"-"Superfan der ersten Stunde" outet, in einem von RTL geteilten Pressestatement. "Ich habe richtig Lust, nochmal komplett aus meiner Komfortzone rauszuspringen", so der Sänger.

Neben dem 51-jährigen Ex-Bro'Sis-Star wird noch eine weitere ehemalige "Popstars"-Siegerin über das "Let's Dance"-Parkett streifen: Nadja Benaissa wurde 2000 in der ersten Staffel der Castingshow Teil der Girlgroup No Angels. Ebenfalls bereits für die neue Staffel bestätigt wurden unter anderem Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer. Mit Anna-Carina Woitschack ist außerdem eine weitere Schlagersängerin dabei – für sie erfüllt sich mit der Teilnahme an der RTL-Show "eine Art Lebenstraum".

Mit dabei: Ex-GNTM-Model, "Princess Charming" und "Ninja Warrior"-Star In die Fußstapfen des Vorjahressiegers Diego Pooth treten wollen auch Schauspieler Jan Kittmann, "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck, "Ninja Warrior"-Athlet Joel Mattli, Influencer Willi Whey, Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Betty Taube, Musiker Milano sowie Comedian Simon Gosejohann, der vorab ankündigte, sich "bis ins Finale twerken" zu wollen.

Welcher Promi mit welchem Profi tanzt, wird in der Auftaktsendung bekannt gegeben. Moderiert wird die Sendung abermals von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Die Bewertung übernimmt die altbekannte Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels