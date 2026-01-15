Handball-EM 2026: Deutschland – Österreich: Alle Infos zur Übertragung

Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei Olympia in Paris rechnet sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft auch bei der am Donnerstag, 15. Januar, startenden Europameisterschaft gute Chancen auf vordere Plätze oder gar den Titelgewinn aus. ARD und ZDF übertragen im Wechsel alle Spiele mit der deutschen Mannschaft, die ihre drei Vorrundenspiele in Herning (Dänemark) bestreitet. Vom Start der Deutschen (am 15. Januar, um 20.15 Uhr) gegen Österreich berichtet die ARD. Es kommentiert Florian Naß zusammen mit Ex-Nationaltorwart Johannes Bitter. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter, als Experte an seiner Seite fungiert Dominik Klein. Der Miltenberger gewann wie Bitter bei der WM 2007 den Titel mit der deutschen Mannschaft.

Handball-Europameisterschaft 2026: Deutschland – Österreich Sport • 15.01.2026 • 20:15 Uhr

Auch das zweite Spiel der Deutschen am Samstag, 17. Januar, gegen Schweden kommt im Ersten. Insgesamt treten bei der EM 24 Mannschaften in sechs Gruppen mit je vier Teams an. Das letzte Spiel der Vorrundengruppe gegen Spanien sendet dann am Montag, 19. Januar, das ZDF.

Gespielt wird in den drei Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein (ab 22. Januar), die aus zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften bestehen wird. Auch hier teilen sich ARD und ZDF die Spiele der deutschen Mannschaft bei deren Weiterkommen.

Der isländische Bundestrainer Alfred Gislason musste aus insgesamt 36 Kandidaten seinen 18-köpfigen EM-Kader auswählen. "Die Spieler sind noch voll auf das Programm in ihren Vereinen konzentriert, aber wir schauen bereits jetzt darauf, wie wir für den Januar eine optimale Formation stellen können." Ihr Quartier will die deutsche Mannschaft am 13. Januar in Silkeborg beziehen. Insbesondere achtet Gislason darauf, vor allem für denm "Notfall" auch erfahrene Oldies mit ins junge Team zu nehmen. – Online wird die EM in über 60 Livestreams gemeinsam mit dem ZDF übertragen – mitsamt Halbfinals und Finale, jeder Menge Relives, Highlights und Hintergrundberichten.

