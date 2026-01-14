Home News Star-News

Faye Dunaway wird 85: Was wurde aus der Darstellerin?

Hollywood-Star

Faye Dunaway wird 85: Was wurde aus der Darstellerin?

14.01.2026, 13.11 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Faye Dunaway, bekannt aus "Bonnie und Clyde", wird 85. Sie prägte Hollywood mit starken Frauenrollen und bleibt auch heute aktiv. Was macht die Ikone aktuell?
Faye Dunaway
Faye Dunaway revolutionierte das Frauenbild Hollywoods. Am 14. Januar wird die Schauspielerin 85 Jahre alt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
"Bonnie und Clyde"
Als Serienverbrecherin Bonnie Parker wurde Faye Dunaway 1967 an der Seite von Warren Beatty in dem New-Hollywood-Klassiker "Bonnie und Clyde" berühmt.  Fotoquelle: Neue Visionen

Die Geschichte des Gangsterpärchens Bonnie Parker und Clyde Barrow, das zwischen 1930 und 1934 durch eine brutale Verbrechensserie berüchtigt wurde, ehe sie in einem von der Polizei beschossenen Wagen ein gemeinsames Ende fanden, fasziniert bis heute. 1967 inspirierte die reale Geschichte des Paares Hollywood zu dem Film "Bonnie und Clyde", der wiederum zu den Schlüsselwerken des New Hollywood gehört, einer filmischen Bewegung, die die US-Filmindustrie weg von der Traumfabrik lenkte, hin zu mutigeren Themen und Geschichten.

So wie eben die von Bonnie und Clyde. Die Rolle der Bonnie Parker wurde in dem von Arthur Penn realisierten Film von Faye Dunaway verkörpert. Und auch Dunaway leistete mit ihrer Performance, so wie der Film selbst, einen Beitrag zur Modernisierung von Hollywood. Denn ihre Bonnie, die sie an der Seite von Warren Beattys Clyde spielte, war ganz anders als die weiblichen Hauptfiguren, die man vom Hollywood der vorherigen Jahrzehnte gewöhnt war. Sie war tough, stark und kaltblütig. Der Erfolg des Films zeigte, dass weibliche Figuren vielschichtiger sein können als der Idealtyp.

Eine Frau für starke Rollen

Doch Bonnie Parker war kein Einzelfall. Nach dem Erfolg des Films war Dunaway weiterhin vor allem als starke Frau gefragt, die den Männern an ihrer Seite Parole bieten konnte, etwa in "Thomas Crown ist nicht zu fassen" (1968, mit Steve McQueen), "Chinatown" (1974, mit Jack Nicholson) und "Die drei Tage des Condor" (1975, mit Robert Redford).

Derzeit beliebt:
>>Schwangerschaft und Hochzeit: Was ist wirklich los bei Amira Aly und Christian Düren?
>>Deshalb verschiebt ARD den Start von “Nord bei Nordwest”
>>"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten
>>Patrick Dempsey wird 60: So begann die Karriere des "Grey's Anatomy"-Stars

Ihre Leistungen in "Bonnie und Clyde" und "Chinatown" brachten ihr Oscarnominierungen ein, gewinnen sollte sie die Trophäe dann für die Satire "Network" (1976). Es sollte der vorläufige Höhe- und Endpunkt ihrer Erfolgsjahre in Hollywood werden. Dunaway verließ Hollywood und zog nach Großbritannien, wo sie eine Familie gründete. Erst als die Ehe mit dem Fotografen Terry O'Neill zerbrach, setzte sie sich in ein Flugzeug zurück nach Hollywood und war wieder regelmäßig auf der großen Leinwand zu sehen.



Professionelle Rückschläge in den 2010er-Jahren

Auch außerhalb ihrer Filmrollen setzte sich Dunaway für die Rechte von Frauen in der Branche ein. 2008 brüskierte sie sich darüber, dass sie keine Rolle als Love Interest von Schauspielern wie Jack Nicholson und Clint Eastwood bekommen würde, weil sie dafür zu alt sei. "Warum sollte ich Schwestern und Mütter spielen, während Typen wie Jack und Clint, die älter sind als ich, auf der Leinwand Liebhaberinnen haben, die halb so alt sind wie sie selbst?"

Die 2010er-Jahre waren geprägt von professionellen Rückschlägen für die Schauspielerin. Im Sommer 2014 musste sie ihr eigenes Herzensprojekt schweren Herzens aufgeben: Bereits 1997 hatte sich die Rechte für das Theaterstück "Master Class" gesichert, um eines Tages eine eigene Verfilmung zu realisieren. 2009 begannen die Dreharbeiten für das Projekt, an dem auch Al Pacino und Val Kilmer beteiligt waren.

Doch die Produktion lief aus dem Ufer und das Budget war aufgebraucht, bevor der Film fertig war. Im selben Jahr musste sie aus gesundheitlichen Gründen die Dreharbeiten zu dem französischen Drama "Wir sind alle Astronauten" abbrechen und wurde durch Isabelle Huppert ersetzt. Im selben Jahr gab die Schauspielerin zu Protokoll, ihre Karriere sei "im Prinzip vorbei", sie habe aber dennoch nicht vor, in den Ruhestand zu gehen.

Faye Dunaway steht immer noch vor der Kamera

2017 kehrte Faye Dunaway gemeinsam mit ihrem "Clyde" Warren Beatty zu den Oscars zurück, um den Award für den besten Film zu verleihen. Als die beiden Hollywood-Legenden die Bühne betraten, ernteten sie Standing Ovations. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie noch nicht ahnen, dass sie Teil eines der größten Patzer der Oscar-Geschichte werden würden: Ihnen war der falsche Umschlag gereicht worden und so erklärten sie statt des eigentlichen Gewinners "Moonlight" das Musical "La La Land" zum Sieger. Für Dunaway war das Desaster laut eigener Aussage "einer der schlimmsten Momente" ihres Lebens. Ein Jahr später präsentierten Dunaway und Beatty den gleichen Award und scherzten über die Verwechslung.

2019 kehrte Faye Dunaways auf die Broadway-Bühne zurück und spielte Katharine Hepburn in dem Stück "Tea at Five", das zum Kritikerliebling wurde. Auch der Filmwelt ist die ikonische Schauspielerin erhalten geblieben. 2022 spielte sie in dem italienischen Film "Der Mann, der Gott gezeichnet hat" an der Seite von Kevin Spacey. 2024 wurden auch wieder zwei Hollywoodprojekte mit Dunaway angekündigt: Die Liebesgeschichte "Fate" (mit Harvey Keitel) und der Thriller "The Evilry". Wann die Filme erscheinen sollen, ist noch nicht bekannt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Oscars

Das könnte dich auch interessieren

ZDF-Star Ronja Forcher spricht über ihre „Playboy“-Bilder
Enthüllung
Ronja Forcher lacht.
Howard Carpendale wird 80 – und spricht über seinen Abschied
Abschiedstour
Howard Carpendale
Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird
Verwechslungsgeschichte
Eva Habermann
"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"
Schauspielikone
Monika Baumgarnter
Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
Tribut mit Humor
Nikki Glaser
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
Filmklassiker
Chinatown
"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
Urlaub geplatzt? Darum lief bei Bauer Friedrich und Laura alles anders
"Bauer sucht Frau"
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.
Wussten Sie das? „Der Bergdoktor"-Star Hans Sigls erste große TV-Rolle liegt 25 Jahre zurück
Sein Karriereweg
So sieht Hans Sigl heute aus.
Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug
"Der Bergdoktor" Hans Sigl privat: Ehefrau, Kinder und sein Leben in Bayern
Leben am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Weiterhin kein Stefan Raab – wann kehrt er zurück?
Raabs TV-Comeback
Stefan Raab mit kritischem Blick.
"Hijack" Staffel 2: Alle Infos zu den neuen Folgen mit Idris Elba
Berliner U-Bahn-Thriller
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
"All Her Fault": Ein Kind verschwindet in neuer Thriller-Serie
Verschwundene Kinder
Jake Lacy
So entstand „Ku’damm 77“ – die neue ZDF-Doku blickt hinter die Kulissen
"Backstage – Ku'damm 77"
Backstage - Ku'damm 77
Amira Aly packt aus: "Schwanger zu sein, war für mich die absolute Hölle!"
Ehrliche Erfahrungen
Amira Aly
Sparmaßnahmen? Das ändert sich bei der "Giovanni Zarrella Show"
Open-Air-Special
Die Giovanni Zarrella Show
Lebenslange Lügen und Eifersucht: Diese Familien brechen ihr Schweigen
"Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti – Dunkle Geheimnisse"
Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti
Eine Frau verschwindet – und das Netz dreht durch: Andrea Sawatzki im neuen Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Nicola"
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
So deutsch sind die europäischen Royals
Königliche Abstammung
König Charles III. lacht.
Auf dem "kurzen Dienstweg": Das "Großstadtrevier" bekommt einen Neuzugang
Neue Ermittlungen auf St. Pauli
Großstadtrevier
Ernie und Bert aus der "Sesamstraße" regeln ab jetzt den Hamburger Verkehr
Sesamstraße-Ampeln
Ernie und Bert
Horst Lichter fassungslos bei "Bares für Rares": Experte beschädigt Verkaufsstück
Ungewöhnlicher Eingriff
Horst Lichter
So viele Pannen wie nie: „Wer wird Millionär?“ gerät außer Kontrolle
Günther Jauch entnervt
Günther Jauch
"Ku'damm 77"-Premiere bleibt hinter den Erwartungen zurück
Serienfortsetzung
Ku'damm 77
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das ist das Geheimnis hinter Schlager-Duetten
Schlager-Hits
Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne.