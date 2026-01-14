Home News Star-News

Amira Aly packt aus: "Schwanger zu sein, war für mich die absolute Hölle!"

Ehrliche Erfahrungen

14.01.2026, 08.59 Uhr
In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" hat Moderatorin Amira Aly offen über ihre negativen Erfahrungen während ihrer Schwangerschaften gesprochen. Co-Host Paula Lambert verriet sie zudem, ob sie derzeit einen Kinderwunsch hat.
Amira Aly
In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" sprach Amira Aly offen darüber, mit welchen Problemen sie während ihrer Schwangerschaften zu kämpfen hatte.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sebastian Reuter

In der vergangenen Podcast-Folge von "Iced Macho Latte" verriet Amira Aly (33), dass sie kurz nach Neujahr einer Wahrsagerin einen Besuch abgestattet hatte. Diese hatte für die Moderatorin ziemlich große Neuigkeiten. Denn laut der Wahrsagerin werde Aly dieses Jahr nicht nur heiraten, sondern auch schon im Frühjahr in freudiger Erwartung sein.

Ob bei Aly jedoch tatsächlich ein Kinderwunsch besteht und wie ihre früheren Schwangerschaften verliefen, darüber hat sie nun mit Podcast-Partnerin Paula Lambert (51) gesprochen.

Wie steht es um Amiras Kinderpläne? Lambert fragt nach

Die Prophezeiung der Wahrsagerin ist auch in der aktuellen Folge noch Thema zwischen den Frauen. Lambert will es genau wissen und hakt bei ihrer Freundin nach: "Willst du denn ein Kind?" Aly reagiert ausweichend, betont aber: "Auf kurz oder lang, ja!" Sie erklärt weiter: "Selbstverständlich würde ich das alles gerne noch mal erleben und dann auch zu zweit erleben ..." Die Moderatorin, die bereits zwei gemeinsame Kinder mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) hat, führt aus, sie wünsche sich für den Fall eines weiteren Kindes ein "gemeinsames Wochenbett" und eine "Schwangerschaft, wo du auf Händen getragen wirst".

Aktuell ist sie mit Moderator Christian Düren (35) liiert – und sie ist sich sicher, dass "Christian definitiv der richtige Mann dafür ist". Düren hat bisher keine eigenen Kinder.



Während eine gewisse Vorfreude auf einen möglichen, zukünftigen Familiennachwuchs also da zu sein scheint, gehört das Schwangersein für Aly eher nicht dazu. Auf die Nachfrage von Paula Lambert gesteht sie, sie habe daran "alles gehasst". Sie führt aus: "Schwanger zu sein, war für mich die absolute Hölle. Alles daran!" Demnach habe sie in den ersten drei Monaten unter starker Übelkeit gelitten, bei welcher auch keine Medikamente geholfen hätten. Dazu sei eine starke Müdigkeit gekommen.

Amira Aly: "Der Bauch juckt, du fühlst dich unwohl"

Auch mit dem Umstand, dass sich ihr Körper zunehmend veränderte und sie nicht mehr in ihre Klamotten passte, hatte die 33-Jährige zu kämpfen. "Der Bauch juckt, du fühlst dich unwohl", klagt Aly. Sie wissen zwar, dass es nicht jeder Frau während der Schwangerschaft so ergehe, mit Blick auf ihre eigenen beiden Schwangerschaften betont sie jedoch: "Ich habe mich extrem unwohl in meiner Haut gefühlt. Ich habe mich unschön gefühlt."

Wie weit die Erfahrungen von Frauen dabei auseinandergehen können, zeigt sich auch bei Aly und Lambert. Denn Letztere betont, sie habe ihre Schwangerschaften regelrecht "genossen". Lambert: "Ich fand das herrlich, ich hab mich wirklich eins mit mir und allem gefühlt."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

