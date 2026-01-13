Dieter Bohlen und Carina Walz jetzt auch standesamtlich verheiratet

Nach der Traumhochzeit auf den Malediven am letzten Tag des vergangenen Jahres haben Dieter Bohlen (71) und seine Partnerin Carina Walz (42) ihre Ehe nun offiziell besiegelt. Der Pop-Titan und die Immobilienverwalterin haben sich auch vor dem Standesamt das Ja-Wort gegeben.

Eine Liebe nach 20 Jahren: Jetzt haben sie die Eheurkunde in der Hand Am Montag teilte Bohlen auf Instagram ein Bild, das ihn und Carina im Rathaus Nenndorf zeigt. Beide tragen einen Anzug, er einen schwarzen, sie einen weißen. Glücklich strahlen sie in die Kamera, in den Händen halten sie die Eheurkunde. Zu dem Bild schreibt Bohlen: "Offiziell Frau und Herr Bohlen".

Das Paar war am 31. Dezember auf der Urlaubsinsel Malediven nach 20 Jahren Beziehung den Bund der Ehe eingegangen. Auf Instagram hatten sie Fotos und Videos von den Feierlichkeiten veröffentlicht. "Wir haben geheiratet", hieß es in einer Fotoreihe. In einem weiteren Eintrag schrieb Bohlen: "Unser spezieller Hochzeitstanz".

Deshalb heiratete Dieter Bohlen in Deutschland noch einmal Wenige Tage nach der Traumhochzeit veröffentlichte Bohlen ein Video, in dem er die standesamtliche Trauung angekündigt hatte. Darin sprach er vor winterlicher Kulisse in Deutschland die Skepsis an, ob die Trauung auf Malediven hierzulande überhaupt gültig sei.

Dazu sagte er: "Das stimmt sogar, aber dagegen kann man natürlich was machen. Ich lass das hier ganz normal eintragen bei meinen Freunden in Nenndorf beim Standesamt. Und dann ist alles Roger."

Mit der Trauung hat Bohlen ein Versprechen eingelöst, das er seiner Frau einst gegeben hatte. Zur "Bild"-Zeitung sagte er einmal: "Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir 20 Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen."