Home News TV-News

„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Witwer sucht neue Liebe

"Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe"

„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Vater sucht neue Liebe

13.01.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
In der ARD-Reportage "Echtes Leben" wird Jörns Suche nach einer neuen Liebe nach dem Verlust seiner Frau beleuchtet. Gelingt es ihm, einen neuen Weg einzuschlagen?
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe
Am Geburtstag seiner verstorbenen Frau Moni besuchen Jörn und seine beiden Kinder das Grab von Moni im Friedwald.   Fotoquelle: SWR 2025 / AV Medien
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe
Jörn ist nach dem Tod seiner Frau auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft. Das Onlinedating hat ihn ausgebrannt. Doch wie soll er jemanden kennenlernen - als Alleinerziehender mit zwei Kindern?  Fotoquelle: SWR 2025 / AV Medien
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe
Nachdem Jörn schlechte Erfahrungen mit Online-Dating gemacht hat, stürzt er sich ins Nachtleben.   Fotoquelle: SWR 2025 / AV Medien
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe
Vor 15 Jahren heiratete Jörn seine Jugendliebe Moni. Heute ist er Witwer und alleinerziehender Vater von zwei Kindern.   Fotoquelle: SWR 2025 / AV Medien

Die Sozialreportage aus der ARD-Sendereihe "Echtes Leben" widmet sich diesmal einem alleinerziehenden Familienvater zweier Kinder, der nach dem Tod seiner Frau auf der Suche nach einer neuen Partnerin ist. Jörn hat nach dem Tod seiner Frau Moni lange nach einer neuen Partnerschaft gesucht und dabei vor allem dem Onlinedating vertraut. Doch war ihm damit kein Glück beschieden. Trauert er mit seinen Kindern womöglich noch immer zu viel um Moni, die Jugendfreundin, die er vor 15 Jahren geheiratet hatte? – Die Reportage von Matthias Müller fragt: Wie kann Jörn ein neues Leben gelingen, wie findet er wieder Glück und Zufriedenheit?

ARD
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe
Reportage • 13.01.2026 • 23:50 Uhr

Die Arbeit und seine zwei Kinder fordern einen Großteil von Jörns gegenwärtiger Lebenszeit. Doch er spürt immer wieder, dass er nicht allein durchs Leben gehen will, dass er einen Menschen braucht, mit dem er sich austauschen kann. So stellt sich für ihn schlicht die Frage, wie man heutzutage eine Frau ohne Onlinedating finden kann. Wird ihm der Umbruch, der Start in ein neues Leben gelingen?

Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe – Di. 13.01. – ARD: 23.50 Uhr

Derzeit beliebt:
>>Nach Absetzung: "Prominent!"-Moderatorin verabschiedet sich unter Tränen
>>Beruf von "Dinner"-Kandidatin überrascht ihre Gäste: "Nee, ne?!"
>>„Echtes Leben“ über Tourette: ARD-Reportage zeigt Felix’ bewegende Geschichte
>>ARD-Doku „Maikes Drama“: Insulinpumpe weg – Transplantation als letzte Chance

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach Rauswurf beim ARD-Magazin "ttt" – Thilo Mischke bekommt neue Doku-Reihe im ZDF
TV-Comeback
"German Guilt"
Eigenes Flugzeug: So gibt Roland Kaiser sein Geld aus
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
"Tatort: Die Schöpfung": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Dietmar Bär?
Kölner Krimi
Tatort: Die Schöpfung
Ermordet in Afghanistan – was geschah damals mit Anja Niedringhaus?
"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg"
ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Florian Silbereisen
TV-Quoten 2025: "Tagesschau" knackt Allzeithoch
Rekordquoten
Jens Riewa
Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus
Krasse Veränderung
So sieht Hans Sigl heute aus.
Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
Deckt Giovanni Zarrella eine "ZDF-Fernsehgarten"-Ausrede auf?
Neue Open-Air-Show
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
"leben in einer hypersensibilisierten Gesellschaft": Christoph Maria Herbst über "Extrawurst"
Neuer Kino-Film
Christoph Maria Herbst im Portrait.
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD- und Blu-ray-Releases
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Comedian Tony Bauer sucht noch immer den Arzt, der ihm das Leben rettete
Kampfgeist
Tony Bauer
"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"
Schauspielikone
Monika Baumgarnter
Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt
Promis auf dem Parkett
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi
"Bergretter"-Rolle: Sebastian Ströbel trifft Arnold Schwarzenegger
Hollywood-Star bald in ZDF-Serie?
Sebastian Ströbel würde gerne Arnold Schwarzenegger für eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" gewinnen: "Das fänd‘ ich geil".
Darum ist Christine Neubauer nur noch so selten in aktuellen Produktionen zu sehen
Krankheit, Diskriminierung oder Genre-Probleme?
Christine Neubauer
Zwischen "Yes" und "No" liegt eine Menge Geld
Spannung pur
"Yes or No Games"
"Tatort: Die Schöpfung": Was der neue Köln-Tatort wirklich erzählen will
Opern-Krimi
Tatort: Die Schöpfung
Offiziell bestätigt: Ross Antony wird bei "Let's Dance" mittanzen
Ross Antony bei Let's Dance
Ross Antony
Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
Meisterwerk der Literaturverfilmung
"The Hours"
Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
Tribut mit Humor
Nikki Glaser
Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
Golden Globe Gewinner
Golden Globes
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Die wilden 70er erobern das ZDF
"Ku'damm 77"
Ku'damm 77
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.