„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Witwer sucht neue Liebe

Die Sozialreportage aus der ARD-Sendereihe "Echtes Leben" widmet sich diesmal einem alleinerziehenden Familienvater zweier Kinder, der nach dem Tod seiner Frau auf der Suche nach einer neuen Partnerin ist. Jörn hat nach dem Tod seiner Frau Moni lange nach einer neuen Partnerschaft gesucht und dabei vor allem dem Onlinedating vertraut. Doch war ihm damit kein Glück beschieden. Trauert er mit seinen Kindern womöglich noch immer zu viel um Moni, die Jugendfreundin, die er vor 15 Jahren geheiratet hatte? – Die Reportage von Matthias Müller fragt: Wie kann Jörn ein neues Leben gelingen, wie findet er wieder Glück und Zufriedenheit?