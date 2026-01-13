„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Witwer sucht neue Liebe

„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Vater sucht neue Liebe
Die Sozialreportage aus der ARD-Sendereihe "Echtes Leben" widmet sich diesmal einem alleinerziehenden Familienvater zweier Kinder, der nach dem Tod seiner Frau auf der Suche nach einer neuen Partnerin ist. Jörn hat nach dem Tod seiner Frau Moni lange nach einer neuen Partnerschaft gesucht und dabei vor allem dem Onlinedating vertraut. Doch war ihm damit kein Glück beschieden. Trauert er mit seinen Kindern womöglich noch immer zu viel um Moni, die Jugendfreundin, die er vor 15 Jahren geheiratet hatte? – Die Reportage von Matthias Müller fragt: Wie kann Jörn ein neues Leben gelingen, wie findet er wieder Glück und Zufriedenheit?
Die Arbeit und seine zwei Kinder fordern einen Großteil von Jörns gegenwärtiger Lebenszeit. Doch er spürt immer wieder, dass er nicht allein durchs Leben gehen will, dass er einen Menschen braucht, mit dem er sich austauschen kann. So stellt sich für ihn schlicht die Frage, wie man heutzutage eine Frau ohne Onlinedating finden kann. Wird ihm der Umbruch, der Start in ein neues Leben gelingen?
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe – Di. 13.01. – ARD: 23.50 Uhr
Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH