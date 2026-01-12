Home News TV-News

Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur

"Viel zu klein"

Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur

12.01.2026, 10.37 Uhr
Fans, Kollegen und Zuschauer schwärmen gleichermaßen – doch der Weg dorthin war ganz anders geplant, als viele denken.
"Der Bergdoktor"
"Bergdoktor" Hans Sigl und Keller sind nicht nur vor der Kamera befreundet, auch hinter den Kulissen verstehen sich die beiden blendend.  Fotoquelle: ZDF / Erika Hauri
Mark Keller
In bisher 19. Staffeln spielte Mark Keller den verschrobenen Chefarzt Alexander Kahnweiler. Beinahe hätte er die Rolle gar nicht angenommen.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Seit über anderthalb Jahrzehnten ist er Teil der „Bergdoktor“-Familie – doch erst mit der Zeit wurde klar, wie sehr die Zuschauer ihn ins Herz geschlossen haben. Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller), der etwas eigenwillige Chefarzt mit dem besonderen Tonfall, hat sich vom stillen Mitspieler zum heimlichen Star der Serie entwickelt. In einer aktuellen Backstage-Doku bringt es ein Fan auf den Punkt: Für viele ist er heute der humorvolle Mittelpunkt des Geschehens.

Mit dieser Meinung steht der Fan nicht alleine. Dabei wollte Keller die Rolle als Konkurrent und dann bester Freund von "Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl) zunächst gar nicht spielen, wie der 60-Jährige lachend in der Doku verrät.

"Ich muss sagen, ganz zu Anfang habe ich diese Rolle abgelehnt. Ich wollte sie nicht machen, weil sie viel zu klein war", erklärt er. Inzwischen hat Keller eine andere Meinung zu dem Chefarzt: "Diese Rolle macht mir Spaß, weil ich eben was an der Klatsche habe. Kahnweiler spricht ja nicht so wie ein normaler Arzt, sondern hat immer diesen komischen Duktus mit diesem Martin", lacht er.

Derzeit beliebt:
>>„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
>>Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
>>"Ku'damm 77": Kritik zur ZDF-Saga mit Sonja Gerhardt und Emilia Schüle
>>Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung

Was Keller damit meint, dürfte Fans der ZDF-Erfolgsserie sofort klar sein. Der Satz "Martin, mein einziger Freund", ist in den 18 Staffeln "Der Bergdoktor" schon beinahe Kult. "Manchmal stellt er sich ein bisschen deppert an, was er aber gar nicht ist. Und das ist das Schöne daran", erklärt eine Frau beim jährlichen "Bergdoktor"-Bergfest die Beliebtheit Kahnweilers.



Mark Keller und Hans Sigl: So eng sind die Bergdoktor-Stars wirklich

Am Set ist Keller ähnlich beliebt, wie seine Rolle es bei den Fans ist. "Es gibt kaum einen Kollegen, mit dem ich so viel und so gerne lache wie mit ihm – fast Liebe, kann man sagen", schwärmt etwa Hans Sigl in der Backstage-Reportage, die einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zur 18. Staffel der ZDF-Serie gewährt. Beinahe jede Aufnahme zeigt die beiden Männer, wie sie miteinander lachen und scherzen. Kein Wunder, dass Keller sagt: "Wir lachen die ganze Zeit und für mich ist das immer erholend, hierherzukommen."

Fans, die noch mehr Einblicke in den "Bergdoktor"-Alltag bekommen wollen, versorgen die zwei Freunde inzwischen auf Social Media selbst mit Videos. Darin "schwätzen" sie in bestem Schwäbisch über ihr eigenes "Backstage". "Ach, die Aufzugvideos, da kam ich drauf, weil wir einen Raum gesucht haben, wo wir ungestört unser kleines Jour fixe filmen können", schmunzelt Sigl und grinst: "Die Leute mögen das ganz gern, glaub ich."

In der 19. Staffel der ZDF-Erfolgsserie sind die beiden Schauspieler auch vor der Kamera wieder als beste Freunde zu sehen. Ab Donnerstag, 8. Januar, zeigt das ZDF wöchentlich insgesamt acht neue Folgen von "Der Bergdoktor".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs
Seine Zukunft
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
Figur starb Serien-Tod: Wegen "Hass-Nachrichten" ist "Ku'damm"-Star trotzdem wieder dabei
Sabin Tambreas Rückkehr
Ku'damm 77
Nach dem großen Jubiläum: Zum Jahresauftakt jagt das Berliner Trio einen Serienmörder
"Ein starkes Team – Das letzte Opfer"
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Jan Josef Liefers ermittelt wieder: Neue „Rechtsanwalt Vernau“-Folge im ZDF
Krimireihe im Zweiten
Jan Josef Liefers
Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
Golden Globe Gewinner
Golden Globes
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert
Ermordet in Afghanistan – was geschah damals mit Anja Niedringhaus?
"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg"
ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Mord in der Oper: Tatort-Kommissare ermitteln in spektakulärer Kulisse
"Tatort: Die Schöpfung"
Tatort: Die Schöpfung
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
Filmklassiker
Chinatown
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
TV-Konsum Rückgang
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer
Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Florian Silbereisen
Garfield kehrt zurück: Ein neues Abenteuer
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
TV-Quoten 2025: "Tagesschau" knackt Allzeithoch
Rekordquoten
Jens Riewa