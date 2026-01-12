Home News TV-News

"Ku'damm 77": Kritik zur ZDF-Saga mit Sonja Gerhardt und Emilia Schüle

"Ku'damm 77"

Die wilden 70er erobern das ZDF

12.01.2026, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Ku'damm 77 bringt die erfolgreiche ZDF-Familiensaga in die wilden 70er. Zwischen Disco, RAF und Emanzipation stehen die jungen Schöllacks im Mittelpunkt.
Ku'damm 77
Drei Frauengenerationen vor 70er-Kulisse: "Ku'damm 77" erzählt die Geschichte der Familie Schöllack weiter. Unter einem Dach leben (von links) Caterina (Claudia Michelsen), Friederike (Marie Louise Albertine Becker), Helga (Maria Ehrich), Monika (Sonja Gerhardt), Dorli (Carlotta Bähre) und Eva (Emilia Schüle).  Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Monika (Sonja Gerhardt, links) und Helga (Maria Ehrich, rechts) erinnern sich mit ihrer Mutter Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) an die gute alte Zeit.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Helga (Maria Ehrich) kämpft mit ihrer gescheiterteten Ehe. Zahnarzt Hannes (Florian Stetter) spendet ihr Trost. Doch er ist nicht der gutherzige Mann, für den Helga ihn zunächst hält.  Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Linda Müller (Massiamy Diaby) will Familie Schöllack in einem Dokumentarfilm porträtieren.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Comeback für Sabin Tambrea: Monika (Sonja Gerhardt) hält Robert für ihren verstorbenen Ex-Mann.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Nachwuchsstar der neuen Staffel: Marie Louise Albertine Becker spielt Helgas Tochter Friederike.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Eva (Emilia Schüle) wird nach Jahren im Gefängnis entlassen.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Helga (Maria Ehrich, links), Monika (Sonja Gerhardt) und Caterina (Claudia Michelsen) sind geschockt darüber, dass sie die Tanzschule womöglich abgeben müssen.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Steffen Henke (Benedikt Kalcher) und Dorli Schöllack (Carlotta Bähre) trainieren für das Turnier.  Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Eva (Emilia Schüle) kommt nach 14 Jahren aus dem Gefängnis frei. Das Leben in Freiheit fällt ihr zunächst nicht leicht.  Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Unter Druck: Steffen Henke (Benedikt Kalcher) und Dorli Schöllack (Carlotta Bähre, rechts) treten beim Tanzturnier an.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Ein unerwartetes Wiedersehen gibt es mit Schauspieler Sabin Tambrea, der nun in anderer Rolle zu sehen ist.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Ku'damm 77
Monika (Sonja Gerhardt, links) sieht mit an, wie Sharif Feen (Aziz Dyab, zweiter von links) festgenommen wird.   Fotoquelle: ZDF/Conny Klein
Ku'damm 77
Fröhlich mit Joint: Friederike (Marie Louise Albertine Becker, links) und Dorli (Carlotta Bähre) genießen den Rausch.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Ku'damm 77
Friederike (Marie Louise Albertine Becker, links) erfüllt sich ihren Traum, Polizistin zu werden.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Ku'damm 77
Erstmals begleitet man Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) in ihre norddeutsche Heimat, auch ihre Familie nimmt sie beim Ausflug nach Westdeutschland mit.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein

Vor fast genau zehn Jahren begann im ZDF eine Erfolgsstory: Die Familiensaga "Ku'damm 56" wurde zum Publikumsliebling, und so erhielt das historische Drama über die Schöllacks und ihre Tanzschule in West-Berlin eine Fortsetzung nach der anderen. Drei Staffeln lang folgte die Geschichte insbesondere den drei Töchtern, eingebettet in die Verhältnisse und Umbrüche der Nachkriegszeit. Der vierte Durchgang macht im Jubiläumsjahr einen großen Sprung: "Ku'damm 77" nimmt das Publikum mit in die wilden 70-er und schreibt das Epos in drei 90-Minütern mit Fokus auf die nächste Generation fort. Zwischen Disco, Emanzipation und Terror geht es im geteilten Berlin unterhaltsam wie immer auch um die Liebe und ums Tanzen.

ZDF
Ku'damm 77
Historienserie • 12.01.2026 • 20:15 Uhr

Auch 14 Jahre nach den dramatischen Ereignissen in "Ku'damm 63", die von Suizid bis Totschlag reichten, existiert die Tanzschule "Galant" auf dem berühmten Berliner Boulevard noch immer. Während Matriarchin Caterina (Claudia Michelsen) und ihre Töchter Monika (Sonja Gerhardt) und Helga (Maria Ehrich) mit den nun großen Enkelinnen im selben Haus leben, wird Eva (Emilia Schüle) gerade aus dem Gefängnis entlassen. Vor allem aber räumt das Drehbuch von Serienschöpferin Annette Hess dem Coming-Of-Age der Jungen viel Raum ein. Monikas Tochter Dorli, gespielt von Nachwuchstalent Carlotta Bähre, tritt als Turniertänzerin in die Fußstapfen ihrer Mutter, die auch ihre strenge Trainerin ist. Derweil will Friederike (Marie Louise Albertine Becker) zum Missfallen ihrer Mutter Helga eine der ersten Polizistinnen überhaupt werden.

Dokumentarischer Blick auf die Heldinnen

Eine besondere Rolle in den detailgetreu ausstaffierten Episoden nimmt die dritte junge Figur ein: Massiamy Diaby spielt Dokumentarfilmerin Linda Müller, die die Geschichte der Tanzschule und Familie Schöllack erzählen will. Auch wenn sie als schwarze Deutsche skeptisch beäugt wird ("Am Telefon hörten Sie sich ganz normal an"), ist ihre Kamera überall dabei – wenngleich, etwa an der DDR-Grenze, etwas unrealistisch. In eingebauten Doku-Szenen und biografischen Interviews entsteht eine reizvolle doppelte Ebene, auf der die Protagonistinnen ihre Vergangenheit auch verklären ("Ich habe den Rock'n'Roll nach Berlin gebracht", flunkert Caterina).

So wie sich ihre Heldinnen aus dem Muff der 50-er emanzipiert haben, wirkt auch Reihe nun frischer. Laut Annette Hess, die die Vorgängerstaffeln als in sich abgeschlossene Trilogie ansieht, sollten die neuen Folgen "rauer und direkter" werden. Das liegt natürlich auch an den gesellschaftlichen Veränderungen der Ära, vom Disco-Fieber ("Ein sehr begabter Mann, der Herr Travolta") bis zum RAF-Terror, der vor allem als mediales Hintergrundrauschen präsent ist. Nicht zuletzt haben Maske und Kostüm wieder Grandioses geleistet: Zwischen Schlaghosen, absurden Frisuren und bunten Farben belebt "Ku'damm 77" liebevoll Sound, Mode und Ästhetik dieses einzigartigen Jahrzehnts.

"Irgendwann muss man sich seiner Vergangenheit stellen"

Zu den politischen Themen gehört auch ein Geheimnis, das die Familie einholt: Eine jüdische Stiftung fordert die Rückgabe der 1936 von den Nazis enteigneten Tanzschule an die rechtmäßigen Besitzer. Während Caterina nichts daran findet, die Schule damals für eine Reichsmark gekauft zu haben, stellt Monika klar: "Irgendwann muss man sich seiner Vergangenheit stellen." In Mutter und Tochter wird der Konflikt zwischen den überkommenen Ansichten der Alten und der moralischen Verpflichtung der Jungen zugespitzt.

Sei es der Schatten des Holocaust, sei es die in der Figur eines Musikers verdeutlichte Migrations-Geschichte oder die grassierende Homophobie, illustriert an Helgas homosexuellem Ex-Mann Wolfgang (herrlich typverändert: August Wittgenstein), den die Serie in Ost-Berlin begleitet: Die großen Themen werden zwar nicht klischeefrei verhandelt, weisen aber denkwürdige Parallelen zur heutigen Zeit auf.

Ein unerwartetes Wiedersehen

Doch "Ku'damm" wäre nicht "Ku'damm", wenn nicht die persönlichen Schicksale und Beziehungen im Fokus stünden: Helga ist trockene Alkoholikerin und nähert sich nun dem eigenartigen Zahnarzt Hannes (Florian Stetter) an. Tochter Friederike, die öfter ihren Vater im Osten besucht, beobachtet die neue Beziehung skeptisch. Auch zwischen Monika und Dorli kriselt es: Unter dem Leistungsdruck droht die junge Tänzerin zu zerbrechen, mit Schmerzmitteln versucht sie standzuhalten. Derweil lernt Monika den Lehrer Robert Beck kennen, in dem sie ihren toten Mann Joachim wiedererkennt. Kein Wunder: Gespielt wird er ebenfalls von Sabin Tambrea, dessen Figur in "Ku'damm 63" Suizid begangen hatte. Ein dann doch sehr unerwartetes Wiedersehen.

Ebenso überraschend begleiten die Zuschauer die Familie erstmals von Berlin nach Westdeutschland in Caterinas norddeutsche Dorf-Heimat. Sie "kommt aus einer anderen Zeit", erklärt Darstellerin Claudia Michelsen. Und größer könnte der Kontrast ihrer Figur kaum sein als zu deren Tochter Eva, die 1963 für den Tod ihres Ehemanns verurteilt wurde. Der Wiedereinstieg nach der Haft fällt ihr schwer, im Kunsthandel versucht sie einen Neuanfang.

Drei Frauengenerationen im Portät

Unter Regie von Maurice Hübner, der sich den Schöllacks "ungeschönt" nähern wollte, gelingt "Ku'damm 77" abermals der Spagat zwischen dramatischem Familienepos, historischen Exkursen und lockerer Fernsehunterunterhaltung. Dass dabei manche der zahlreichen Themen, von der Atomkraftdebatte über Punk und Drogen bis zur Stasi, szenisch verdichtet daherkommen, darf man der vierten Staffel angesichts ihrer Tragweite aber nachsehen.

Mit nun drei porträtierten Frauengenerationen entsteht ein oft humorvolles Lehrstück über Emanzipation, unterschiedliche Lebensentwürfe und generationale Konflikte in noch immer patriarchalen Verhältnissen. "Männer erklären Frauen gerne die Welt", heißt es an einer Stelle korrekt. Was die "Ku'damm"-Reihe angeht, war glücklicherweise immer das Gegenteil der Fall.

Im Anschluss ordnet eine Doku (ab 21.45 Uhr) die Geschehnisse der Reihe historisch ein. Die Episoden 2 und 3 zeigt das ZDF dann am Dienstag, 13. Januar, sowie Mittwoch, 14. Januar, jeweils um 20.15 Uhr.

Ku'damm 77 – Mo. 12.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

