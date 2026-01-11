Home News Streaming-News

Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte

Finanzdrama als Streaming-Hit

Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte

11.01.2026, 19.24 Uhr
von Andreas Fischer
In der vierten Staffel von "Industry" kämpfen Harper und Yasmin in der gnadenlosen Londoner Finanzwelt um ihren Platz. Die Serie zeigt eindrucksvoll, wie die junge Generation Z sich in einer sich ständig verändernden Branche behaupten muss.
"Industry"- Staffel 4
Harper (Myha'la Herrold) stammt aus prekären Verhältnissen und hat kein Problem damit, ihren moralischen Kompass neu einzunorden.   Fotoquelle: SKY/Home Box Office, Inc.
"Industry"- Staffel 4 | Sky/Wow und HBO Max
Der rätselhafte Whitney Halberstram (Max Minghella) bereitet Harper schlaflose Nächte.  Fotoquelle: SKY/Home Box Office, Inc.
"Industry"- Staffel 4 | Sky/Wow und HBO Max
Yasmin (Marisa Abela) hat ein großes Bedürfnis nach Anerkennung und Erfolg.  Fotoquelle: SKY/Home Box Office, Inc.
"Industry"- Staffel 4 | Sky/Wow und HBO Max
Tech-Gründer Sir Henry Muck (Kit Harington) überdenkt seine Beziehung zur Nachwuchsbankerin Yasmin.  Fotoquelle: SKY/Home Box Office, Inc.

Ganz neu im Geschäft sind sie nicht mehr. Auch ihre Ideen und Ideale spielen keine allzu große Rolle mehr. In der vierten Staffel der Hochglanz-Soap "Industry" geht es für die (immer noch) jungen Protagonisten eigentlich nur noch darum, sich durchzubeißen im Haifischbecken der Londoner Finanzwelt. Die neuen Folgen sind ab 12. Januar bei Sky und Wow zu sehen und gehören einen Tag später zum Startprogramm des neuen Streamingdienstes HBO Max.

Zwei Investmentbankerinnen im Haifischbecken der Finanzwelt

Im Mittelpunkt stehen erneut die jungen Investmentbankerinnen Harper (Myha'la Herrold) und Yasmin (Marisa Abela). Sie sind zwar mittlerweile in der fiktiven Londoner Bank Pierpoint keine Anfängerinnen mehr, im globalen Spiel um Geld, Risiko und Politik sollte man aber nie auslernen – sonst geht man ziemlich schnell kaputt. Es zählt die Leistung, und wie man die passenden Zahlen schreibt, ist letztlich egal. So drastisch wird es zumindest hier dargestellt.

Auf dem Höhepunkt ihrer noch jungen Karrieren angelangt, müssen Harper und Yasmin erkennen, dass Erfolg ein flüchtiger Gesell sein kann. Die Parameter in der modernen Finanzwelt ändern sich ständig. Wenn ein neues Fintech den Markt erobert, ist Substanz nachrangig. Was zählt, ist der Hype. Das muss vor allem Harper erkennen, die vom charismatischen Gründer Whitney Halberstram (Max Minghella) in seinen Bann gezogen wird.

Das Lebensgefühl einer überforderten Generation Z

"Industry" konzentriert sich auf das menschliche Drama und tut gut daran: Als Seifenoper ist "Industry" eine ziemliche Wucht, weil die Figuren komplex sind und sich ihrer eigenen Unsicherheiten bewusst. Harper, die für ihren Aufstieg mit aller Macht und mit allen Mitteln kämpft, ist keine liebenswerte Heldin, sondern eine junge Frau mit Ecken und Kanten, mit Geheimnissen und dem Willen, notfalls ihren moralischen Kompass neu einzunorden.



Mit einem sagenhaft guten Cast (unter anderem Ken Leung, Kit Harrington, Max Minghella) geht es in "Industry" um mehr als Geld und Macht. Wie derzeit kaum eine andere Serie, schafft es die virtuose Koproduktion von BBC und HBO ein komplexes und sehr explizites Bild davon zu zeichnen, welche Auswirkungen das Leben zwischen Koks und Konkurrenzdruck auf die Gen Z hat.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
WOW

