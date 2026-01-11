"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten": Kritik zur ZDF-Folge

Nicht alle waren so öffentlich bekannt wie die Madame Pompadour am Hofe Ludwigs XV. zu Versailles. Sie war die wichtigste Mätresse ("maître en titre") des Königs, teilte mit ihm zumindest eine Zeitlang das Bett, beratschlagte ihn bei seiner Politik und förderte Künste und Wissenschaftler wie Voltaire. Somit ist es ein wenig gewagt, sie wie nun im "Terra X History"-Beitrag in eine Reihe mit "heimlichen" Politikergeliebten und "Schattenfrauen" der Gegenwart in eine Reihe zu stellen. Die anderen, von denen man lange nichts wusste, waren der Reihe nach: Anne Pingeot, mit welcher der französische Präsident Francois Mitterand ein "zweites Familienleben" führte, Beatrice Herbold und Heli Ihlefeldt – nur wenige Journalisten waren eingeweiht.

Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten Doku • 11.01.2026 • 23:45 Uhr

Helmut Kohl, so wird es erzählt, lernte die Modelagentur-Betreiberin Beatrice Herbold in Bad Hofgastein in der Sauna kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, wie sie in ihrer Biografie bekannte. Willy Brandts Geheimnis um die langjährige Geliebte und Reporterin Heli Ihlefeldt wurde von dessen Witwe Brigitte Seebacher gleichfalls erst im Nachhinein gelüftet.

Die Ehefrauen wussten von den mehr oder weniger heimlichen Geliebten und schwiegen, weil es die Sitte verlangte. Nur einer noch schloss den Reigen ganz öffentlich: Ludwig I. von Bayern, der seiner Lola Montez derart mit Haut und Haar verfiel, dass er ihr einen Teil seines Erbes und zugleich seinem Volk unfreiwillig den Thron vermachte.

"Terra X History" will offensichtlich den nicht nur heimlichen Geliebten der Politiker und Könige späte Gerechtigkeit zukommen lassen und dabei zeigen, dass diese Frauen so gar nicht gängigen Klischees entsprachen. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt.

