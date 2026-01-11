Home News TV-News

"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten": Kritik zur ZDF-Folge

"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"

Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen

11.01.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
"Terra X History" enthüllt die geheimen Liebschaften von Ludwig XV., Francois Mitterand, Helmut Kohl und Willy Brandt. Diese Beziehungen jenseits der Ehe waren oft verborgen.
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Die Irin Rosanna Gilbert, die sich als Tänzerin Lola Montez nannte, war die Geliebte des bayerischen Königs Ludwig I.. Nach Protesten unter der Münchner Bevölkerung kam es 1848 zur Abdankung des Monarchen.   Fotoquelle: Hulton Archive / Getty Images

Nicht alle waren so öffentlich bekannt wie die Madame Pompadour am Hofe Ludwigs XV. zu Versailles. Sie war die wichtigste Mätresse ("maître en titre") des Königs, teilte mit ihm zumindest eine Zeitlang das Bett, beratschlagte ihn bei seiner Politik und förderte Künste und Wissenschaftler wie Voltaire. Somit ist es ein wenig gewagt, sie wie nun im "Terra X History"-Beitrag in eine Reihe mit "heimlichen" Politikergeliebten und "Schattenfrauen" der Gegenwart in eine Reihe zu stellen. Die anderen, von denen man lange nichts wusste, waren der Reihe nach: Anne Pingeot, mit welcher der französische Präsident Francois Mitterand ein "zweites Familienleben" führte, Beatrice Herbold und Heli Ihlefeldt – nur wenige Journalisten waren eingeweiht.

ZDF
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Doku • 11.01.2026 • 23:45 Uhr

Helmut Kohl, so wird es erzählt, lernte die Modelagentur-Betreiberin Beatrice Herbold in Bad Hofgastein in der Sauna kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, wie sie in ihrer Biografie bekannte. Willy Brandts Geheimnis um die langjährige Geliebte und Reporterin Heli Ihlefeldt wurde von dessen Witwe Brigitte Seebacher gleichfalls erst im Nachhinein gelüftet.

Die Ehefrauen wussten von den mehr oder weniger heimlichen Geliebten und schwiegen, weil es die Sitte verlangte. Nur einer noch schloss den Reigen ganz öffentlich: Ludwig I. von Bayern, der seiner Lola Montez derart mit Haut und Haar verfiel, dass er ihr einen Teil seines Erbes und zugleich seinem Volk unfreiwillig den Thron vermachte.

"Terra X History" will offensichtlich den nicht nur heimlichen Geliebten der Politiker und Könige späte Gerechtigkeit zukommen lassen und dabei zeigen, dass diese Frauen so gar nicht gängigen Klischees entsprachen. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt.



Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten – So. 11.01. – ZDF: 23.45 Uhr

Hans Sigl doch nicht der erste „Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Die Erfolgsserie begeistert Millionen. Doch rund um die Produktion haben sich über die Jahre spannende Fakten angesammelt, die selten erzählt werden.
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

