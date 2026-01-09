Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Carsten Maschmeyer (66) und Veronica Ferres (60) gelten seit über einem Jahrzehnt als eines der beständigsten Promi-Paare Deutschlands. Gemeinsam seit 2009 und verheiratet seit 2014, sprechen sie offen über das, was ihre Ehe stabil hält – inklusive eines ungewöhnlichen Rituals, das weit über klassische Paar-Traditionen hinausgeht.
Für das Unternehmer- und Schauspieler-Ehepaar ist Ehrlichkeit ein Grundpfeiler ihres Zusammenhalts. Maschmeyer beschreibt in einem Interview mit spotonnews, wie sie dieses Prinzip in einem wiederkehrenden Format leben: der sogenannten „Beziehungswartung“.
Das wöchentliche Ritual von Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das klingt weniger nach Hollywood-Romantik als nach einer bewussten Kommunikationsstrategie: Einmal pro Woche nehmen sich Maschmeyer und Ferres bewusst Zeit füreinander – ohne Handys, ohne Ablenkung. In dieser Runde stellen sie sich gegenseitig drei Fragen:
- Womit habe ich dich positiv überrascht?
- Womit habe ich dich enttäuscht?
- Was wünschst du dir, dass ich verändere?
Dieses strukturierte regelmäßige Gespräch soll nicht nur Konflikte offenlegen, sondern auch bewusste Wertschätzung erzeugen – ein Konzept, das das Paar eigenen Angaben zufolge seit Jahren pflegt. Am Jahresende erweitern sie dieses Prinzip dann zum gemeinsamen Jahresrückblick: „Was hat uns als Paar getragen, wo müssen wir aufpassen?“, erklärt Maschmeyer.
Gemeinsame Zeit als Ehepaar - trotz voller Terminkalender
Maschmeyer betont, wie wichtig für beide nicht nur diese Gespräche, sondern auch gemeinsame Zeit ist – gerade weil berufliche Verpflichtungen sie häufig räumlich trennen. Für 2026 wünscht sich das Paar vor allem Gesundheit und harmonische Familienmomente, bei denen sie bewusst Zeit miteinander verbringen können.
Auch die Art, wie sie den Jahreswechsel verbringen, spiegelt diesen Fokus wider: Statt große Silvester-Partys zu feiern, starteten sie nach eigenen Angaben „ruhig und entspannt“ mit nahe stehenden Freunden und Familienmitgliedern ins neue Jahr.
Das Erfolgsrezept hinter der Ehe von Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Was Maschmeyer und Ferres von vielen klassischen Beziehungsempfehlungen unterscheidet, ist die bewusste Offenheit im Umgang miteinander. Statt unausgesprochener Erwartungen setzen sie auf regelmäßige Reflexion – ein Ansatz, der in ihrer langen Partnerschaft offenbar Früchte trägt. Ob Paartherapie oder romantische Dates: Für dieses Paar ist es vor allem die Mischung aus ehrlicher Kommunikation und gemeinsam geplanter Zeit, die ihre Beziehung stärkt.
