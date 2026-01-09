Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres

Chaos nach "Bauer sucht Frau": So läuft es bei Friedrich und Laura

Er war der Teilnehmer mit den meisten Zuschriften: Spargelbauer Friedrich Dieckmann suchte bei „Bauer sucht Frau“ nach seiner Traumfrau. Nachdem er zwei Frauen auf seinen Hof eingeladen hatte, stand schnell fest, dass sein Herz für Laura schlug. Wie es für die beiden läuft.