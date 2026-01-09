Home News TV-News

"Landfrauen – Wir können auch anders": Der sozialkritische Film in der ARD

"Landfrauen – Wir können auch anders"

Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino

09.01.2026, 06.00 Uhr
von Marina Birner
"Landfrauen – Wir können auch anders!" offenbart die versteckten Herausforderungen des Landlebens und thematisiert den Wandel in der Landwirtschaft. Die ARD-Komödie geht über Romantik hinaus und setzt auf Sozialkritik.
Landfrauen - Wir können auch anders!
In "Landfrauen - Wir können auch anders!" lernt Laura (Bettina Burchard, Mitte) die Landfrauen (von links) Johanna (Yasmina Djaballah), Katja (Ines Marie Westernströer), Emilie (Nadja Zwanziger) und Bine (Maike Johanna Reuter) kennen.  Fotoquelle: ARD Degeto/Frank Dicks
Landfrauen - Wir können auch anders!
Laura (Bettina Burchard) macht Ferien auf dem Bauernhof - klassisch einfach und schön. Kurz nach ihrer Ankunft trifft sie auf Jungbauer Paul (Max Bretschneider), der sofort ein Auge auf sie geworfen hat. Beim Traktorfahren tauschen die beiden Sorgen und Wünsche aus.  Fotoquelle: ARD Degeto/Frank Dicks
Landfrauen - Wir können auch anders!
Als Katja (Ines Marie Westernströer) zum ersten Mal auf Laura trifft, ahnt sie noch nicht, was auf sie zukommt. Die beiden unterschiedlichen Frauen wollen denselben Mann ...  Fotoquelle: ARD Degeto/Frank Dicks
Landfrauen - Wir können auch anders!
Dass die Landfrauen anpacken, wo sie können, ist keine Fiktion. So wie Bine (Maike Johanna Reuter) in "Landfrauen - Wir können auch anders!" beispielsweise auf dem Dorffest hilft, so greifen sich auch Bäuerinnen hierzulande im Rahmen des Deutschen LandFrauenverbandes e.V. (dlv) unter die Arme.   Fotoquelle: ARD Degeto/Frank Dicks
Landfrauen - Wir können auch anders!
Pauls Vater Arthur (Martin Lindow, rechts) hat finanzielle Probleme. Der Hof kommt gerade so über die Runden, aber wie lange noch?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Frank Dicks
Landfrauen - Wir können auch anders!
Die Liebe auf dem Land ist ganz besonders schön, zumindest im ARD-Degeto-Freitagsfilm mit Laura (Bettina Burchard), Paul (Max Bretschneider) und Alpakas.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Frank Dicks

"Die Zeit ist abgelaufen!" – Lauras (Bettina Burchard) zorniger Taschenalarm brummt und bimmelt, er erinnert sie schmerzlich an ihren strengen Zeitplan. Das kleine schwarze Gerät ist der ständige Begleiter in ihrem Alltag als Pflegerin. Die sympathische Blondine mit Helfersyndrom ist angesichts personaler Engpässe völlig überarbeitet. Derartige Arbeitsverhältnisse sind auch Schauspielerin Bettina Burchard ein Dorn im Auge: "Mal abgesehen von der schlechten Bezahlung und den verrückten Arbeitszeiten bekommen Pflegekräfte viel zu wenig Anerkennung", konstatiert die 39-Jährige. Diese Lücke im deutschen Gesundheitssystem ist nicht das Einzige, was der bemerkenswerte ARD-Degeto-Freitagsfilm "Landfrauen – Wir können auch anders!" von 2023 kritisiert, der nun zur Primetime wiederholt wird.

ARD
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Komödie • 09.01.2026 • 20:15 Uhr

Die Drehbuchautoren Michael Gebhart und Andreas Bradler gönnen Laura zwar schon bald eine wohlverdiente Auszeit und schicken sie aus ihrem ebenso hektischen wie erdrückenden Alltag in einen wohlverdienten Urlaub auf dem Land, ins Paradies. Doch der Schein trügt: Das Leben hier besteht nicht nur aus zwitschernden Vögeln, friedlich grasenden Kühen und melodisch brummenden Traktormotoren. Landleben ist harte Arbeit, nicht nur auf den Höfen.

Neben all den körperlich anstrengenden Aufgaben setzen der gesellschaftliche Strukturwandel und bürokratische Hürden so manchen Landwirt unter Druck. Wie in vielen anderen Bereichen sehnt sich vor allem die junge Generation auch in der Landwirtschaft nach Veränderung: Wie kann man trotz schwerer Maschinen nachhaltig wirtschaften und die Umwelt schonen? Der Film erzählt ein beispielhaftes Schicksal, ein wenig romantisiert.

Derzeit beliebt:
>>Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
>>"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?
>>Bauer Friedrich: Privater Einblick ins Leben des Rekord-Landwirts
>>"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen": Kritik zum ARD-Krimi mit Richy Müller

Die junge Generation auf der Suche nach dem richtigen Weg ...

Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch Jungbauer Paul (Max Bretschneider) vom Huberhof im idyllischen Blumberg, wo Laura zufällig ihren Kurzurlaub verbringt. Bretschneider spielt den ehrgeizigen Landwirt zwar etwas überzeichnet, weiß aber den Ehrgeiz seiner Rolle einzuschätzen: "Er sieht Zukunftsperspektiven, die sein Vater nicht sieht. Paul ist der Romantiker, der von artgerechter Tierhaltung, Veganismus und Bioanbau träumt, sein Vater ist eher der Realist, der sieht, dass die Bauernhöfe aussterben", erklärt er. Die Familie steckt in einer Zwickmühle, die auch hierzulande manchen Landwirt in Bedrängnis bringen könnte. Wären da nicht die Landfrauen. Frauenpower kann auch in einer Männerdomäne nicht schaden, wie der Film zeigt. So wird der Titel zum Sinnbild für die emanzipierte Frauengeneration.

Obwohl Regisseurin Britta Keils eine Liebeskomödie um ernste Themen wie bäuerliche Existenzängste strickt, mangelt es der Geschichte nicht an Realitätsnähe – zumindest was den Wandel bäuerlicher Betriebe und den dörflichen Zusammenhalt betrifft. Ob bei der Renovierung des Kindergartens, bei der Kinderbetreuung oder beim Melken – die Landfrauen packen an, wann und wo immer das Dorf sie braucht. "Die Emanzipation verbindet sie", weiß Burchard die Gemeinschaft zu schätzen.

Solche Zusammenschlüsse sind keine Fiktion: Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweit größte Verband für Frauen, die auf dem Land leben, und ihre Familien. Er widmet sich der Verbesserung der Lebensqualität, der Arbeitsbedingungen und der gesellschaftlichen Teilhabe im ländlichen Raum. Der Verband setzt seine Ressourcen und Kapazitäten ein, um die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation von Frauen zu stärken. Das Freitagskino im Ersten wirft einen klugen Blick auf solche Ideen.

"Landfrauen – Wir können auch anders" – Fr. 09.01. – ARD: 20.15 Uhr

Neues Leben und Selbstverwirklichung mit 67: Warum Birgit Schrowange alles verändert
Birgit Schrowange zieht mit 67 Jahren nach München und startet mit ihrem Mann Frank Spothelfer ein neues Leben. Die Freiheit, nicht mehr an einen festen Wohnsitz gebunden zu sein, genießt die ehemalige TV-Moderatorin in vollen Zügen und entdeckt ihre neue Wahlheimat immer mehr für sich.
Moderne Lebensphilosophie
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
Vom Elite-Soldaten zum einsamen Rentner: Alexander Held im bewegenden ARD-Film
"Geheimkommando Familie"
"Geheimkommando Familie"
Fünf Jahre nach dem Kapitolsturm: Wie gespalten Amerika heute ist
"Weltspiegel extra: Fünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol"
Sturm auf das Kapitol
Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
Tobler und Berg im dunklen Märchenwald
"Tatort: Das jüngste Geißlein"
Tatort: Das jüngste Geißlein
„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
Outfit-Drama
Maite Kelly auf der Bühne.
„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
Fans freuen sich
Lucy Hale auf dem roten Teppich.
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
Kontroverse um Teilnahme
Dschungelcamp 2026
Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation
Filmische Psychoanalyse
Array
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren
Duffman verabschiedet sich
Die Simpsons
Hans Sigl doch nicht der erste „Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Start der 19. „Bergdoktor“-Staffel: Hans Sigl mit seltenen Einblicken
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi
GZSZ-Star als Profiler
Wolfgang Bahro im Interview
Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne
"Boglands – Die Tote im Moor"
Boglands - Die Tote im Moor