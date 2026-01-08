„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?

Falke ohne Partnerin Der „Tatort“-Film „Was bleibt“, den Das Erste am Neujahrstag 2024 ausstrahlte, hielt für viele Fans der langlebigen Krimireihe einen regelrechten Schockmoment bereit. Kommissar Thorsten Falke und seine Partnerin, Kommissarin Julia Grosz, ermittelten ein letztes Mal gemeinsam, weil Grosz vorhatte, zum BKA nach Wiesbaden zu wechseln. Am Ende des Films kam es gleich zu zwei Wendungen: Zum einen beschloss Grosz, doch in Hamburg zu bleiben, weil sie sich in Falke verliebt hatte und dieser ihre Avancen erwiderte. Doch zum verabredeten Treffen der beiden sollte es nicht kommen. Denn Grosz wurde in einer Seitengasse von einem Unbekannten erstochen, nachdem sie bei einer Schlägerei interveniert hatte.

Eine Rückkehr von Franziska Weisz, die Julia Grosz von 2016 bis 2024 in 13 „Tatorten“ gespielt hatte, ist somit unmöglich. Christian Granderath, der Fiction-Chef vom NDR, sagte zu den Gründen für Weisz’ Ende beim „Tatort“, dass ihre Figur eine „spannende Entwicklung durchlaufen [habe] und […] nun auserzählt“ sei. Doch es stellte sich die Frage: Wie würde Thorsten Falke den Tod seiner liebgewonnenen Partnerin verkraften? Und wer würde künftig an seiner Seite ermitteln?

Der „Tatort“-Film, der Anfang Dezember 2024 auf „Was bleibt“ folgte, lieferte nur auf die erste Frage eine Antwort. Falke war darin zu sehen, wie er eine Auszeit in einem abgelegenen Kloster nimmt. Dort musste er im Fall einer Brandstiftung ermitteln, was er in Ermangelung einer Partnerin allein tat. Auch der nächste norddeutsche „Tatort“ namens „Im Wahn“, der im April 2025 lief, präsentierte Falke als polizeilichen Einzelgänger. Dass Wotan Wilke Möhring die beiden Filme nach Franziska Weisz’ Abgang allein bestreiten würde, hatte der NDR bereits im Vorfeld angekündigt.

Denis Moschitto ersetzt Franziska Weisz Am 21. Dezember 2025 lief erstmals in der Geschichte vom „Tatort“ eine Doppelfolge im Ersten. Und sie klärte die Zuschauer endlich darüber auf, mit wem Kommissar Thorsten Falke künftig auf Verbrecherjagd gehen wird. Ihm wird der Cyberkriminalist Mario Schmitt an die Seite gestellt, der von Denis Moschitto verkörpert wird. Laut Christian Granderath sei der „introvertierte, versponnene und irre gute“ Mario Schmitt die „ideale Ergänzung zum extrovertierten, manchmal cholerischen und gewieften Thorsten Falke“. Die beiden, so Granderath, seien „ein tolles Duo und ebenso harte wie sensible Hunde“.

Wer ist Denis Moschitto? In der deutschen Film- und Fernsehlandschaft ist Denis Moschitto kein Unbekannter. Unter anderem wirkte er in den Filmen „Verschwende deine Jugend“ (2003), „Kebab Connection“ (2004) und „Schock“ (2023) mit. Interessanterweise befanden sich vor seinem Engagement als Mario Schmitt schon sechs „Tatort“-Folgen in seiner Filmografie. 1999 spielte er in „Drei Affen“ mit, 2001 in „Bestien“ und 2003 in „Romeo und Julia“. Für seine Leistung im letztgenannten „Tatort“-Film erhielt Moschitto den Günter-Strack-Fernsehpreis 2003 als bester Schauspieler. Zuletzt war er 2014 im Leipziger „Tatort“ namens „Türkischer Honig“ zu sehen.

