Home News TV-News

„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?

Neuer Partner

„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?

08.01.2026, 11.46 Uhr
von Alexander Kords
Seit 2013 ist Wotan Wilke Möhring als Kommissar Thorsten Falke im norddeutschen „Tatort“ zu sehen. In dieser Zeit sind ihm bereits zwei Partnerinnen abhandengekommen. Inzwischen wird er von einem männlichen Kollegen unterstützt.
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
Wer ist der neue Partner von Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) beim "Tatort"?  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Falke ohne Partnerin

Der „Tatort“-Film „Was bleibt“, den Das Erste am Neujahrstag 2024 ausstrahlte, hielt für viele Fans der langlebigen Krimireihe einen regelrechten Schockmoment bereit. Kommissar Thorsten Falke und seine Partnerin, Kommissarin Julia Grosz, ermittelten ein letztes Mal gemeinsam, weil Grosz vorhatte, zum BKA nach Wiesbaden zu wechseln. Am Ende des Films kam es gleich zu zwei Wendungen: Zum einen beschloss Grosz, doch in Hamburg zu bleiben, weil sie sich in Falke verliebt hatte und dieser ihre Avancen erwiderte. Doch zum verabredeten Treffen der beiden sollte es nicht kommen. Denn Grosz wurde in einer Seitengasse von einem Unbekannten erstochen, nachdem sie bei einer Schlägerei interveniert hatte.

Eine Rückkehr von Franziska Weisz, die Julia Grosz von 2016 bis 2024 in 13 „Tatorten“ gespielt hatte, ist somit unmöglich. Christian Granderath, der Fiction-Chef vom NDR, sagte zu den Gründen für Weisz’ Ende beim „Tatort“, dass ihre Figur eine „spannende Entwicklung durchlaufen [habe] und […] nun auserzählt“ sei. Doch es stellte sich die Frage: Wie würde Thorsten Falke den Tod seiner liebgewonnenen Partnerin verkraften? Und wer würde künftig an seiner Seite ermitteln?

Der „Tatort“-Film, der Anfang Dezember 2024 auf „Was bleibt“ folgte, lieferte nur auf die erste Frage eine Antwort. Falke war darin zu sehen, wie er eine Auszeit in einem abgelegenen Kloster nimmt. Dort musste er im Fall einer Brandstiftung ermitteln, was er in Ermangelung einer Partnerin allein tat. Auch der nächste norddeutsche „Tatort“ namens „Im Wahn“, der im April 2025 lief, präsentierte Falke als polizeilichen Einzelgänger. Dass Wotan Wilke Möhring die beiden Filme nach Franziska Weisz’ Abgang allein bestreiten würde, hatte der NDR bereits im Vorfeld angekündigt.

Derzeit beliebt:
>>Dieser Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
>>"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
>>„Tatort“ über die Mocro-Mafia: Wenn das Verbrechen keine Grenzen kennt
>>Mocro-Mafia im „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wenn organisierte Kriminalität zur realen Gefahr wird

Denis Moschitto ersetzt Franziska Weisz

Am 21. Dezember 2025 lief erstmals in der Geschichte vom „Tatort“ eine Doppelfolge im Ersten. Und sie klärte die Zuschauer endlich darüber auf, mit wem Kommissar Thorsten Falke künftig auf Verbrecherjagd gehen wird. Ihm wird der Cyberkriminalist Mario Schmitt an die Seite gestellt, der von Denis Moschitto verkörpert wird. Laut Christian Granderath sei der „introvertierte, versponnene und irre gute“ Mario Schmitt die „ideale Ergänzung zum extrovertierten, manchmal cholerischen und gewieften Thorsten Falke“. Die beiden, so Granderath, seien „ein tolles Duo und ebenso harte wie sensible Hunde“.



Wer ist Denis Moschitto?

In der deutschen Film- und Fernsehlandschaft ist Denis Moschitto kein Unbekannter. Unter anderem wirkte er in den Filmen „Verschwende deine Jugend“ (2003), „Kebab Connection“ (2004) und „Schock“ (2023) mit. Interessanterweise befanden sich vor seinem Engagement als Mario Schmitt schon sechs „Tatort“-Folgen in seiner Filmografie. 1999 spielte er in „Drei Affen“ mit, 2001 in „Bestien“ und 2003 in „Romeo und Julia“. Für seine Leistung im letztgenannten „Tatort“-Film erhielt Moschitto den Günter-Strack-Fernsehpreis 2003 als bester Schauspieler. Zuletzt war er 2014 im Leipziger „Tatort“ namens „Türkischer Honig“ zu sehen.

Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
Brutal, politisch brisant oder völlig aus der Zeit gefallen: Einige „Tatort“-Episoden verschwanden aus dem Programm – und sorgen bis heute für Diskussionen.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren
Duffman verabschiedet sich
Die Simpsons
Start der 19. „Bergdoktor“-Staffel: Hans Sigl mit seltenen Einblicken
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi
GZSZ-Star als Profiler
Wolfgang Bahro im Interview
Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne
"Boglands – Die Tote im Moor"
Boglands - Die Tote im Moor
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Lino Ventura stellt unbequeme Fragen
Das Verhör
Das Verhör
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
Judith Rakers am Anfang ihrer Karriere: Hättest du sie erkannt?
Ihr Wandel
Judith Rakers
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
Kontroverse um Teilnahme
Dschungelcamp 2026
Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation
Filmische Psychoanalyse
Array
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
Hans Sigl doch nicht der erste „ Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Nina Hagen stellt sich der Vergangenheit: Ein Krimi der Extraklasse
"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit"
Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit
Ein Fernsehsender, dein Freund und Helfer
"Achtung Abzocke aktuell"
Achtung Abzocke aktuell
Stürmische Zeiten im beschaulichen Ellmau
"Der Bergdoktor"
"Der Bergdoktor"
Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper
Moderatorenwechsel
Antje Pieper
Künstlerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit – und sorgt für Verwunderung
Instagram-Aufruf
Björk
Vanessa Mai heiratete in die Familie von Andrea Berg – so war das erste Kennenlernen
Zwei Generationen Schlager
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
Tiefe Einblicke
Michelle lächelt in die Kamera.
HBO Max startet in Deutschland mit "The Pitt" und Serienklassikern
Streaming-Neustart
The Pitt, Staffel eins