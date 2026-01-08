"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus

Es klingt wie ein echtes Horror-Szenario: Oscarpreisträgerin Jodie Foster hat erzählt, dass sie einst während eines Filmdrehs von einem Löwen angegriffen wurde. Sie sei damals gerade einmal "achteinhalb oder neun Jahre alt" gewesen, wie die heute 63-Jährige gegenüber der Modezeitschrift "W Magazine" berichtet – und erlitt Bisswunden auf beiden Seiten ihrer Hüfte.

"Der Löwe hob mich hoch, schüttelte mich durch", so Jodie Foster, die sich im Detail nur noch daran erinnere, wie die Mähne des Löwen plötzlich "nach vorn kam". Aus dem Maul des Raubtieres habe die Hollywood-Schauspielerin noch sehen können, "wie das gesamte Kamerateam weglief". Dann habe der Trainer wohl "Lass los" gesagt "und der Löwe ließ mich aus seinem Maul fallen".

Die junge Darstellerin sei damals im Krankenhaus untersucht worden – und habe danach neue Szenen mit dem gleichen Löwen gedreht. Vor zwei Jahren hatte Jodie Foster im Talk-Format "The Graham Norton Show" schon einmal über den Löwenangriff gesprochen. Dabei verriet sie, dass sich der erschreckende Vorfall während der Dreharbeiten für den Abenteuerfilm "Flucht in die Wildnis" aus dem Jahr 1972 ereignete.

Jodie Foster hat in ihrer langen Karriere als Schauspielerin zweifelsohne schon einiges erlebt. Für ihre Rollen in "Angeklagt" (1989) und "Das Schweigen der Lämmer" (1992) erhielt sie jeweils den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

