„Ich bin ein Helikoptervater": Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis

Moderator gewährt intime Einblicke

„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis

07.01.2026, 11.46 Uhr
von Annika Schmidt
Markus Lanz, bekannt als meinungsstarker Talkshow-Moderator, gibt seltene Einblicke in sein Privatleben und seine Rolle als Vater von drei Kindern. Dabei überrascht er mit seiner Selbsteinschätzung als "Helikoptervater".
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Georg Wendt

In seiner Talkshow tritt Markus Lanz regelmäßig als pointierter und meinungsstarker Moderator auf, der seine Gäste mit Nachfragen und Beharrlichkeit fordert. Ein souveränes, selbstbewusstes Auftreten gehört für den 56-Jährigen ganz klar dazu. Abseits des Studio-Lichts zeigt sich Markus Lanz jedoch von einer anderen Seite: als Vater von drei Kindern. Nun gewährte der gebürtige Südtiroler einen seltenen Einblick in seinen Erziehungsalltag – und überraschte dabei mit unerwartet offenen Worten.

Zwei Töchter, ein Sohn: Die familiäre Seite von Markus Lanz

Markus Lanz wurde mit Birgit Schrowange Vater seines Sohnes Laurin, der heute 25 Jahre alt ist. Auf diese Beziehung folgte die Ehe mit Angela Lanz, aus der zwei Töchter hervorgingen, geboren in den Jahren 2014 und 2018. Nach zwölf gemeinsamen Ehejahren trennte sich das Paar im Jahr 2023.

Sein Privatleben hält Markus Lanz grundsätzlich konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter ist es, dass er sich nun zu seinem Verhältnis zu seinen Kindern äußerte und dabei einen seltenen, persönlichen Einblick gewährte. Dabei wurde deutlich, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist – jenseits der öffentlichen Wahrnehmung als streitbarer Talkshow-Moderator.

Markus Lanz und Angela 2008. (Foto: picture-alliance/Sven Simon/Malte Ossowski)

„Ich bin ein Helikoptervater“: Intimer Einblick von Moderator Markus Lanz

„Ich mag diese Generation. Ich denke oft: So wäre ich auch gern gewesen. Selbstbestimmt. Lassen sich nicht alles erzählen. Haben ihre eigene Meinung. Haben eine Idee vom Leben – und sind klug. Mit denen kannst du hart diskutieren. Ich mag das“, sagte Markus Lanz im Gespräch mit Johannes B. Kerner über die sogenannte Generation Z. Vater zu sein, sei für ihn „die beste Entscheidung meines Lebens“ gewesen. Besonders fasziniere ihn, wie klar sich bei allen seinen Kindern ganz eigene Persönlichkeiten herausgebildet hätten. „Manchmal stehst du da und denkst: Ich begreife jetzt erst langsam, wer da wirklich gerade vor mir steht“, beschreibt er diesen Prozess.

Ein zentraler Punkt in seiner Erziehung sei es, Selbstvertrauen zu vermitteln – eine Haltung, die er nach eigenen Worten von seiner Mutter übernommen habe. Umso überraschender wirkt seine ehrliche Selbsteinschätzung: „Ich bin ein Helikoptervater“, gibt Lanz offen zu. Eine Seite, die man dem durchsetzungsstarken Talkshow-Moderator kaum zutrauen würde. „Ich bin hysterisch. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ein bisschen aufpassen“, sagt der 56-Jährige. Ein Gefühl, das viele Eltern kennen – unabhängig davon, wie souverän sie nach außen auftreten.

