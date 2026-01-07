Home News Star-News

Schlager-Freundschaft?

Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen

07.01.2026, 10.23 Uhr
von Pamela Haridi
Es gibt Termine, die wie ein Feiertag gesetzt sind, und es gibt Termine, für die selbst Schlagerstars ihre bereits unterschriebenen Auftrittsverträge noch einmal neu sortieren. Was Florian Silbereisen mit den Absagen der Stars zu tun hat, lest ihr hier.
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Florian Silbereisen begeistert nicht nur die Schlagerfans, sondern auch die Stars selber. Um bei ihm zu Gast zu sein, werden sogar ganze Terminkalender umgeplant.  Fotoquelle: picture alliance / Sipa USA | Just Pictures

So ist es bei Maite Kelly (46) und DJ Ötzi (54): Beide sagen, bzw. verschieben, Konzerttermine – wegen Florian Silbereisen (44). Der Grund hierfür heißt „Schlagerboom Open Air“, der am 5. und 6. Juni 2026 in Kitzbühel stattfinden und bereits zum vierten Mal in Folge ausgetragen wird. Wenn Silbereisen ruft, scheint im Schlagergeschäft eines klar: der Kalender wird neu geschrieben.

Der Schlagerboom als Dreh- und Angelpunkt

Schon früh stand fest, dass Florian Silbereisen im Sommer 2026 wieder eine beeindruckende Gästeliste versammeln wird. Laut Angaben von kitzbuehel.com werden unter anderem Andrea Berg (59), Andreas Gabalier (41), Dieter Bohlen (71), Mireille Mathieu (79), Andy Borg (65), Maite Kelly und DJ Ötzi erwartet. Für die Fans klingt das nach einem Schlager-Gipfeltreffen. Für zwei der eingeladenen Stars bedeutet es allerdings auch Umplanen statt auftreten – und zwar andernorts.

Maite Kelly sagt Schweizer Auftritt ab

Eigentlich war alles klar. Maite Kelly sollte am 6. Juni 2026 bei der Veranstaltung „Schlager uf´m Hof“ im schweizerischen Schönenbuch auftreten. Der Termin war angekündigt, bestätigt und fest eingeplant. Doch dann kam Kitzbühel. Die Veranstalter erklärten offen, dass Maite Kelly ihren Auftritt aufgrund einer Terminüberschneidung leider nicht wahrnehmen könne. Für die Fans vor Ort ist das natürlich enttäuschend, zumal der Grund nicht Krankheit oder höhere Gewalt ist, sondern ein anderer Bühnenauftritt.

Ersatz mit Nebenwirkung: Melissa Naschenweng springt ein

Ganz ohne prominenten Ersatz bleibt die Schweizer Veranstaltung allerdings nicht. Melissa Naschenweng (35) übernimmt den Slot von Maite Kelly und sorgt dafür, dass „Schlager uf´m Hof“ weiterhin mit Starpower aufwartet. Die Kehrseite: Ausgerechnet Naschenweng fehlt dadurch wiederum beim „Schlagerboom Open Air“ in Kitzbühel. Ein klassischer Fall von Schlager-Domino. Ein Termin kippt, der nächste folgt.



Ein Trostpflaster für Kelly-Fans

Immerhin: die Absage ist kein endgültiger Abschied. Die Veranstalter kündigten bereits an, dass Maite Kelly 2027 nach Schönenbuch zurückkehren wird. Der neue Termin steht sogar schon fest: es ist der 5. Juni 2027. Die Botschaft an die Fans lautet sinngemäß: Nicht traurig sein, wir holen das nach.

Auch DJ Ötzi muss umplanen

Nicht nur Maite Kelly richtet ihren Terminkalender nach Florian Silbereisen aus. Auch DJ Ötzi war ursprünglich am 6. Juni 2026 beim Apoldaer Musiksommer mit seiner Band eingeplant. Dieser Auftritt wird nun verschoben – neuer Termin ist der 12. Juni 2026. Für die Fans ist das zumindest eine Verschiebung und keine komplette Absage. Der Grund bleibt derselbe: Kitzbühel hat Vorrang.

Die unsichtbare Macht hinter den Kulissen: die TV-Klausel

Möglich macht all das eine Regelung, die im Musikgeschäft längst Standard ist: die sogenannte TV-Klausel. Sie erlaubt Künstlerinnen und Künstlern, bereits vereinbarte Live-Termine zu verschieben oder abzusagen, wenn ein Angebot für eine große Fernsehsendung vorliegt, insbesondere zur Prime-Time. Für Veranstalter ist das ärgerlich, für TV-Produktionen ein entscheidender Hebel. Und für Florian Silbereisen ganz offensichtlich ein Vorteil, der ihm regelmäßig hochkarätige Gästelisten sichert.

Florian Silbereisen – Terminblocker mit Wirkung

Ob man es nun Schlager-Magnetismus nennt oder schlicht Marktmacht – Fakt ist, dass Silbereisens Shows für viele Künstler höchste Priorität genießen. Kritiker monieren seit Jahren, dass seine Gästelisten häufig aus bekannten Stammgästen bestehen. Doch solange Stars dafür sogar eigene Konzerte verschieben, scheint der Erfolg ihm recht zu geben. Zumal das Jahr für Silbereisen ohnehin früh Fahrt aufnimmt: Bereits im Januar lädt er wieder zu den „Schlagerchampions“, bei denen unter anderem Helene Fischer (41) erwartet wird.

Wenn das Fernsehen den Ton angibt

Maite Kelly und DJ Ötzi sagen nicht leichtfertig Auftritte ab. Doch im Juni 2026 zeigt sich einmal mehr, wie stark die Macht großer TV-Events im Schlagergeschäft ist. Florian Silbereisens „Schlagerboom Open Air“ setzt Prioritäten, verschiebt Pläne und sorgt dafür, dass sich ganze Tourkalender neu sortieren. Für die einen ein Ärgernis, für andere ein Ritterschlag. Und für Florian Silbereisen? Offenbar einfach ein weiterer Beweis dafür, dass an seinem Termin kaum jemand vorbeikommt.

