Home News TV-News

23 neue Folgen: Sebastian Pufpaff meldet sich mit „TV total“ zurück

"TV total"

Zwischen Kabarett und Klamauk: Das Erfolgsrezept von Sebastian Pufpaff

06.01.2026, 07.30 Uhr
von Paulina Meissner
Sebastian Pufpaff, bekannt als Nachfolger von Stefan Raab bei "TV total", kehrt mit 23 neuen Folgen auf ProSieben zurück. Der Kabarettist und Komiker bringt frischen Wind in die Dienstagabend-Unterhaltung.
TV total
Sebastian Pufpaff startet in die nächste Saison - mit 23 neuen "TV total"-Folgen.  Fotoquelle: ProSieben/Willi Weber
TV total
Immer wieder bemüht sich Sebastian Pufpaff auch um Seriösität, wenn das mit zunehmender "TV total"-Schlagzahl auch nicht ganz so leicht fällt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz
TV total
Sebastian Pufpaff übernahm 2021 die von Stefan Raab geschaffene Sendung "TV total". Er kommt eigentlich vom Kabarett und vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Andreas Rentz
TV total
Das Faxenmachen steckt Sebastian Pufpaff in den Knochen.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Andreas Rentz

Dass er später einmal im Fernsehen landen würde, als Stefan Raab-Nachfolger bei der ProSieben-Showreihe "TV total", hätte er sicher selbst nicht gedacht. Aber es passt ganz gut: Sebastian Pufpaff ist längst eine Institution in eben dieser Funktion. Falls sich immer noch jemand über den Namen wundert: Pufpaff ist nicht etwa der Künstlername des Komikers und Moderators, so der heißt Malte Sebastian Pufpaff wirklich. Der ungewöhnliche Name soll auf einen hanseatischen Schwarzpulverhändler zurückgehen. Einen Wiedererkennungswert hat er allemal. Nun meldet er sich mit 23 neuen Folgen zurück.

ProSieben
TV total
Show • 06.01.2026 • 20:15 Uhr

Geboren wurde Pufpaff am 15. September 1976 in Troisdorf bei Köln. Aufgewachsen ist er in Rheinbreitbach in Rheinland-Pfalz. In der Region, genauer gesagt in Bad Honnef lebt er auch heute noch mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern. Parallel zum Studium begann Pufpaff Anfang der 2000er-Jahre, beim Fernsehen zu arbeiten. Ab 2001 war er in der RTL-Nachrichtenredaktion tätig, zwischen 2004 und 2005 moderierte er Produkte im RTL-Shop. Doch er fand schnell seinen Weg ins Komödienfach. 2004 gründete er gemeinsam mit Henry Schumann und Maxim Hofmann das Kabarett-Trio "Das Bundeskabarett".

So etablierte sich Sebastian Pufpaff im deutschen Kabarett etablierte

In den 2010er-Jahren entschied sich Pufpaff, wieder solo aufzutreten. Es folgten mehrere Auftritte bei "Mitternachtsspitzen", "Nightwash", "Nuhr im Ersten" oder "heute-show". 2011 ging er mit seinem ersten Bühnenprogramm "Warum!" auf Tour. Es folgten "Auf Anfang" (2015) und "Wir nach" (2019). Ab 2013 bot Pufpaff in "Pufpaffs Happy Hour" auf 3sat Kabarettistinnen und Kabarettisten eine Bühne. Die Show moderierte er bis November 2021, danach übernahm Comedy-Kollege Till Reiners, der die Sendung als "Till Reiners Happy Hour" weiterführte. 2015 kam die Satire-Sendung "3. Stock links. Die Kabarett-WG" in der ARD hinzu, die er zusammen mit Maike Kühl und Hannes Ringlstetter moderierte.

Derzeit beliebt:
>>37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers
>>„Weltspiegel extra“: Der Kapitolsturm und die neue amerikanische Realität
>>"Germanys Next Topmodel" 2026: Starttermin, Konzept und alle Infos zur 21. Staffel
>>„The Revenant“ im TV: Der Film, der Leonardo DiCaprio den Oscar brachte

Während der Corona-Pandemie nutzte Pufpaff die Zwangspause für ein eigenes Projekt. Unter dem Titel "Noch nicht Schicht" produzierte er zwischen Frühjahr 2020 und Sommer 2021 insgesamt 118 satirische Kurzfolgen für das ZDF und 3sat. Darin griff er tagesaktuelle Themen auf, oft nur sieben bis acht Minuten lang. Für das Format erhielt er 2021 den Grimme-Preis. Im Herbst 2021 war er dann auf dem bisherigen Höhepunkt seiner TV-Karriere angekommen: als Moderator der Kultshow "TV total".



Tabu-Bruch beim "Traumschiff": So kam die Neujahrsfolge "Afrika: Madikwe" an
Das ZDF-Traumschiff hat mit der Neujahrsfolge in "Afrika: Madikwe" die Zuschauer mit einem Tabubruch überrascht. Erstmals wird das Thema Suizidgedanken dargestellt, was hitzige Diskussionen auslöste. Zudem sorgte eine angedeutete Liebesgeschichte zwischen Stiefgeschwistern für Irritation.
TV-Kontroverse
Nadine Wrietz und Götz Schubert

Jetzt kommt er mehr oder weniger frisch erholt aus der Winterpause zurück. Es darf wieder frech werden. Und lustig!

TV total – Di. 06.01. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ – dieser Rekord ist bis heute unerreicht
Nadja Sidikjar schrieb Quiz-Geschichte
Nadja Sidikjar
Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher
Gefühle statt Gesetze: Das steckt hinter „Einspruch für die Liebe“
"Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe"
Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe
Promis zielen auf das Bull's Eye: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel
"Die Promi-Darts-WM 2026"
Die Promi-Darts-WM 2026
Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
Karrieren nach Hogwarts
Was wurde aus den Stars der "Harry Potter"-Reihe?
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Comedian Shahak Shapira beklagt Judenhass in Deutschland: "Ich bin super-verbittert"
Comedian im Widerstand
Shahak Shapira
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
Vom Opiumhandel zur Kokainflut: Die lange Geschichte der Drogenmafia
Europas Drogenmafia (1/2)
Europas Drogenmafia (1/2)
Dschungelcamp-Überraschung: Claudia Obert und Max Suhr in Australien
Start der 19. Staffel von "IBES"
Claudia Obert und ihr Beitrag im RTL-Dschungelcamp 2026.
"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne
ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.
US-Angriff auf Venezuela: Katarina Barley spricht von Völkerrechtsbruch
EU-Parlament vs. USA
Katarina Barley im ZDF-Morgenmagazin
"Wollte mich mit der nicht unterhalten": Deshalb schlug Herbert Grönemeyer Merkel-Einladung aus
Kommunikationskritik
Herbert Grönemeyer
Horror aus Sicht eines Hundes: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Good Boy - Trust in his instincts"
Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Kälte, Dunkelheit, Angst: Berliner Stromausfall trifft auch Prominente
Blackout in Berlin
Raúl Richter
50. Geburtstag: Hat Judith Rakers nach der „Tagesschau“ jetzt mehr Zeit für sich?
Private Einblicke
Judith Rakers
So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
Märchenmotiv als Warnung
Tatort: Das jüngste Geißlein
Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt
Nach sieben Jahren Beziehung
Raul Richter und Vanessa Schmitt
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„Stranger Things“-Finale: Letzte Folge zwingt Netflix-Server in die Knie
Streaming-Hit
Der Cast von "Stranger Things"
Zu sexy? So reagiert Helene Fischer auf Kritik von Howard Carpendale
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi
"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Was geschah 1993? Dieser „Taunuskrimi“ blickt tief in die Vergangenheit
"In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi"
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist