23 neue Folgen: Sebastian Pufpaff meldet sich mit „TV total“ zurück

Dass er später einmal im Fernsehen landen würde, als Stefan Raab-Nachfolger bei der ProSieben-Showreihe "TV total", hätte er sicher selbst nicht gedacht. Aber es passt ganz gut: Sebastian Pufpaff ist längst eine Institution in eben dieser Funktion. Falls sich immer noch jemand über den Namen wundert: Pufpaff ist nicht etwa der Künstlername des Komikers und Moderators, so der heißt Malte Sebastian Pufpaff wirklich. Der ungewöhnliche Name soll auf einen hanseatischen Schwarzpulverhändler zurückgehen. Einen Wiedererkennungswert hat er allemal. Nun meldet er sich mit 23 neuen Folgen zurück.

Geboren wurde Pufpaff am 15. September 1976 in Troisdorf bei Köln. Aufgewachsen ist er in Rheinbreitbach in Rheinland-Pfalz. In der Region, genauer gesagt in Bad Honnef lebt er auch heute noch mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern. Parallel zum Studium begann Pufpaff Anfang der 2000er-Jahre, beim Fernsehen zu arbeiten. Ab 2001 war er in der RTL-Nachrichtenredaktion tätig, zwischen 2004 und 2005 moderierte er Produkte im RTL-Shop. Doch er fand schnell seinen Weg ins Komödienfach. 2004 gründete er gemeinsam mit Henry Schumann und Maxim Hofmann das Kabarett-Trio "Das Bundeskabarett".

So etablierte sich Sebastian Pufpaff im deutschen Kabarett etablierte In den 2010er-Jahren entschied sich Pufpaff, wieder solo aufzutreten. Es folgten mehrere Auftritte bei "Mitternachtsspitzen", "Nightwash", "Nuhr im Ersten" oder "heute-show". 2011 ging er mit seinem ersten Bühnenprogramm "Warum!" auf Tour. Es folgten "Auf Anfang" (2015) und "Wir nach" (2019). Ab 2013 bot Pufpaff in "Pufpaffs Happy Hour" auf 3sat Kabarettistinnen und Kabarettisten eine Bühne. Die Show moderierte er bis November 2021, danach übernahm Comedy-Kollege Till Reiners, der die Sendung als "Till Reiners Happy Hour" weiterführte. 2015 kam die Satire-Sendung "3. Stock links. Die Kabarett-WG" in der ARD hinzu, die er zusammen mit Maike Kühl und Hannes Ringlstetter moderierte.

Während der Corona-Pandemie nutzte Pufpaff die Zwangspause für ein eigenes Projekt. Unter dem Titel "Noch nicht Schicht" produzierte er zwischen Frühjahr 2020 und Sommer 2021 insgesamt 118 satirische Kurzfolgen für das ZDF und 3sat. Darin griff er tagesaktuelle Themen auf, oft nur sieben bis acht Minuten lang. Für das Format erhielt er 2021 den Grimme-Preis. Im Herbst 2021 war er dann auf dem bisherigen Höhepunkt seiner TV-Karriere angekommen: als Moderator der Kultshow "TV total".

Jetzt kommt er mehr oder weniger frisch erholt aus der Winterpause zurück. Es darf wieder frech werden. Und lustig!

