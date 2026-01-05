Home News TV-News

3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ – dieser Rekord ist bis heute unerreicht

Nadja Sidikjar schrieb Quiz-Geschichte

3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ – dieser Rekord ist bis heute unerreicht

05.01.2026, 11.01 Uhr
In der 3-Millionen-Woche von "Wer wird Millionär?" auf RTL haben Kandidaten die seltene Chance, drei Millionen Euro zu gewinnen. Wird jemand den Rekord von Nadja Sidikjar brechen, die 2015 den bisherigen Höchstgewinn einstrich?
Nadja Sidikjar
"Sie haben das taktisch sehr gut gemacht", lobte Moderator Günther Jauch die Rekordgewinnerin Nadja Sidikjar nach ihrem Sieg.  Fotoquelle: RTL / Frank Hempel
Nadja Sidikjar
Im Stechen entschied die letzte Frage über den Sieg: "Bei welchem Namen welches Instruments handelt es sich um eine Kurzform?"  Fotoquelle: RTL / Frank Hempel

Diese Woche startet die 3-Millionen-Woche bei "Wer wird Millionär?" auf RTL: Vom 5. bis zum 9. Januar haben die Kandidatinnen und Kandidaten ausnahmsweise die Chance, ganze drei Millionen Euro zu gewinnen – wenn sie denn die fiesen und verzwickten Fragen von Moderator Günther Jauch richtig beantworten können. Ob einer von ihnen es dabei schafft, einen über zehn Jahre alten Rekord zu brechen? Im Jahr 2015 gewann die Dresdnerin Nadja Sidikjar beim "Jackpot-Special" sagenhafte 1.538.450 Euro. Bis heute ist das die höchste Gewinnsumme in der langjährigen "Wer wird Millionär"-Geschichte.

Günther Jauch warnte früh: Warum am Ende nur eine Person alles bekam

In der Sonderfolge von Deutschlands bekanntester Quizshow wurden die Gewinnsummen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich Jauchs Fragen stellten, addiert. Doch nur, wer die meisten richtigen Antworten parat hatte, konnte das Geld mit nach Hause nehmen – alle anderen gingen leer aus.

Sidikjar, damals 30 Jahre alt und freiberufliche Kommunikationstrainerin, schaffte es als eine von drei auf den Ratestuhl. "Ein Spaziergang wird's nicht", warnte der Moderator sie. Doch die Dresdenerin blieb cool. Ab der 125.000-Euro-Frage habe sie gewusst, "dass ich hier mit Würde die Show beenden werde", erzählte sie im "Bild"-Interview. "Ich war so weit gekommen, obwohl meine Begründungen zum Teil sehr wirr waren. Das war wie im Film", erinnerte sich Sidikjar. "Sie haben dauernd was Falsches gesagt, aber nichts Falsches gemacht", lobte der Moderator sie damals im Studio.

Derzeit beliebt:
>>50. Geburtstag: Hat Judith Rakers nach der „Tagesschau“ jetzt mehr Zeit für sich?
>>So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
>>Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
>>Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt

"Wer wird Millionär?": Ein Stechen entschied über den Millionengewinn

Schlussendlich erspielte Sidikjar 500.000 Euro – ebenso wie ein weiterer Kandidat. Ein Stechen aus fünf Fragen sollte nun die Entscheidung bringen. Und dieses war an Spannung kaum zu überbieten, denn lange herrschte weiter Gleichstand. Dann stellte Jauch die fünfte und entscheidende Frage: "Bei welchem Namen welches Instruments handelt es sich um eine Kurzform?" Intuitiv tippte Sidikjar auf "Cello" – und machte sich in diesem Moment zur Millionärin.



"Als ich dann gewonnen hatte, fühlte ich mich ziemlich leer. Ich habe mir noch zwei Goldglitter aus dem Studio in die Tasche gesteckt. Die hängen jetzt bei mir in einem Bilderrahmen an einer Wand", erzählte die damals 30-Jährige im Interview. Mit dem Geld wolle sie das Haus ihrer Eltern abbezahlen und ihrer an Multipler Sklerose erkrankten Telefonjokerin einen Treppenlift bauen, erklärte sie. Auch ihr dreijähriger Sohn sollte etwas abbekommen und "außerdem soll ein Teil des Geldes an den Kinderschutzbund gehen".

Sonst werde sich in ihrem Leben nicht viel ändern, sagte Sidikjar 2015: "Ich wünsche mir Ruhe und Sicherheit, daher brauche ich keine großen Veränderungen. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt." Was die Rekordgewinnerin heute macht und was letztendlich aus ihren Millionen geworden ist, ist nicht bekannt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Wer wird Millionär? (WWM)

Das könnte dich auch interessieren

Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher
Gefühle statt Gesetze: Das steckt hinter „Einspruch für die Liebe“
"Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe"
Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe
Tobler und Berg im dunklen Märchenwald
"Tatort: Das jüngste Geißlein"
Tatort: Das jüngste Geißlein
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!
Folgenreiche Liaison von „Extra“ und „Explosiv“
Birgit Schrowange
„Der Bergdoktor“ Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke
Große Gefühle am Wilden Kaiser
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein
Promis im Dschungel
Dschungelcamp 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„Stranger Things“-Finale: Letzte Folge zwingt Netflix-Server in die Knie
Streaming-Hit
Der Cast von "Stranger Things"
Zu sexy? So reagiert Helene Fischer auf Kritik von Howard Carpendale
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi
"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Was geschah 1993? Dieser „Taunuskrimi“ blickt tief in die Vergangenheit
"In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi"
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film
"Die Dinge des Lebens"
Die Dinge des Lebens
Zurück mit neuen Gesichtern – "Die Landarztpraxis" startet in eine Rekordstaffel
"Neustart in Wiesenkirchen"
"Die Landarztpraxis"
Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"
"Wochenendrebellen"
Wochenendrebellen
Tabu-Bruch beim "Traumschiff": So kam die Neujahrsfolge "Afrika: Madikwe" an
TV-Kontroverse
Nadine Wrietz und Götz Schubert
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz
Davina und Shania Geiss über Karriere, Social Media und Eigenständigkeit
15 Jahre "Die Geissens"
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Vin Diesel bestätigt Rückkehr von Paul Walker für „Fast & Furious 11“
Letzter Teil der Saga
Fast & Furious 7 (2015)
Promis zielen auf das Bull's Eye: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel
"Die Promi-Darts-WM 2026"
Die Promi-Darts-WM 2026
Betrug, Mord und Entführung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Take the Money and Run"
Von Krimis will er nichts mehr wissen: Das macht "Inspector Barnaby"-Star John Nettles heute
Ruhestand in Devon
John Nettles
Von Schlammsuchern und Magnetieren: Neue Folgen für Barnaby und Winter
"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis"
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis