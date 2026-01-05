Home News TV-News

Zum 100. Geburtstag von Michel Piccoli: ARTE zeigt „Die Dinge des Lebens“

"Die Dinge des Lebens"

ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film

05.01.2026, 07.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Michel Piccoli, einer der größten Charakterdarsteller Frankreichs, wäre 100 Jahre alt geworden. ARTE zeigt zu seinen Ehren das Drama "Die Dinge des Lebens" mit Romy Schneider.
Die Dinge des Lebens
Glückliche Stunden verleben Pierre (Michel Piccoli) und seine Geliebte Hélène (Romy Schneider).   Fotoquelle: ARTE / © 1969 Studiocanal/Fida Cinematografica
Die Dinge des Lebens
Hélène (Romy Schneider), die Geliebte des Architekten Bérard (Michel Piccoli), wird nach dem tödlichen Autounfall nicht mehr erfahren, dass er sich fast gegen ein Leben mit ihr entschieden hätte.   Fotoquelle: ARTE / © 1969 Studiocanal/Fida Cinematografica

Er war einer der bedeutendsten Charakterdarsteller Frankreichs; Michel Piccoli war in über 200 Filmen zu sehen, unter anderem an der Seite von Brigitte Bardot sowie unter Regie von Alfred Hitchcock, Luis Buñuel und Jean-Luc Godard. Ein Highlight seiner Schauspielkunst war der Film "Die Dinge des Lebens" (1969), in dem er an der Seite Romy Schneiders spielte. ARTE zeigt das feinfühlige Drama von Regisseur Claude Sautet nun zu Ehren Piccolis, der am 27. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre.

ARTE
Die Dinge des Lebens
Drama • 05.01.2026 • 20:15 Uhr

Michel Piccoli in einer seiner eindringlichsten Rollen

Piccoli spielt in "Die Dinge des Lebens" den Architekten Pierre Bérard, der sein Leben nach einem schweren Autounfall an sich vorbeiziehen sieht. In der Stunde zwischen Schock und dem Eintreffen im Operationssaal suchen den fliehenden Geist des Mannes all die Geschehnisse der Vergangenheit, die Dinge des Lebens, zum letzten Mal heim. In der Tasche trägt er einen Brief an seine Geliebte Hélène (Schneider), in dem er die Beziehung zu ihr beendet. Abgeschickt hat er ihn jedoch nicht. Im Krankenhaus verstirbt Pierre, und seine Ehefrau Cathérine (Lea Massari) findet den Brief. Indes eilt auch Hélène in die Klinik – nichts ahnend, dass ihr Geliebter noch am Morgen mit dem Gedanken spielte, sie zu verlassen. Trügerische Banalitäten des Lebens ...

Romy Schneider zeigte in ihrer ersten Zusammenarbeit mit dem "französischsten aller Regisseure" (François Truffaut), wie gut ihre Vorstellungen von Filmen und der Essenz einer guten Geschichte harmonierten. Im Anschluss widmet ARTE auch der Wahl-Pariserin eine Doku: "Romy und Magda Schneider – Mutter – Tochter – Rivalinnen?" erzählt ab 21.35 Uhr vom Verhältnis der Ikone und ihrer Mutter.

Die Dinge des Lebens – Mo. 05.01. – ARTE: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

