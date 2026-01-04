ZDF-Herzkino: „Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe“ – Liebe vor Gericht

Herzkino at it's best: Anwalt Bill Reynolds (Kerim Weller) rechnet mit einem Routinefall, doch plötzlich sitzt ihm Johanna Rashford (Anna Hausburg) gegenüber, eine junge Kollegin, die ihm unerwartet den Sieg in einem simplen Nachbarschaftsstreit wegschnappt. Plötzlich ist Bill nicht mehr der unbesiegbare Jurist, der immer alles unter Kontrolle hat, sondern er sieht sich mit Gefühlen und unerwarteten Wendungen konfrontiert.

Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe Drama • 04.01.2026 • 20:15 Uhr

Der Konflikt zwischen Diane Lloyd und Frederik Duffy Beeindruckt von ihrem Können, möchte Reynolds Johanna in seiner Kanzlei sehen. Doch die begegnet ihm zunächst mit Skepsis, hält ihn für arrogant und selbstverliebt. Erst als ein unwiderstehliches Angebot ihre Karrierechancen eröffnet, stimmt sie zu, Teil seines Teams zu werden. Von da an kreuzen sich ihre Wege täglich, und langsam beginnt Reynolds, die Fähigkeiten und Persönlichkeit seiner neuen Mitarbeiterin zu schätzen.

Parallel entwickelt sich die Handlung weiter: Johanna versucht, einen Konflikt zwischen ihrer Klientin Diane Lloyd (Nina Kronjäger) und dem Nachbarn Frederik Duffy (Felix Vörtler) außergerichtlich zu lösen, doch der Streit erweist sich als komplizierter als erwartet. Als wäre das nicht genug, taucht Daniel (Jan Tsien Beller), Bills jüngerer Bruder, auf, dessen gebrochenes Herz Reynolds gemeinsam mit Johanna heilen möchte. Die Begegnung löst eine Kette von Gefühlen aus, die nicht nur Daniels, sondern auch Bills Herz durcheinanderbringt.

Die literarische Vorlage zu „Einspruch für die Liebe“ "Einspruch für die Liebe" basiert auf der Kurzgeschichte "A Place like Home" der weltberühmten Rosamunde Pilcher, die mit über 65 Millionen verkauften Büchern zu den erfolgreichsten Autorinnen aller Zeiten zählt. Regie führte Marc Prill, das Drehbuch stammt von Jochen S. Franken und Martin Wilke.

Pilcher, die 2019 im Alter von 94 Jahren verstarb, wurde besonders für ihre gefühlvollen Liebesgeschichten geschätzt, die Generationen von Lesern berührten. Das ZDF-Herzkino hat sich seit 1993 mit mehr als 170 Filmen, beginnend mit "Stürmische Begegnungen", als feste Größe für romantische Fernsehfilme etabliert.

"Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe" ist bereits ab Samstag, 27. Dezember, in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe – So. 04.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

