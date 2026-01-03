"Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche": Kritik zur Doku auf ARTE

Die dreiteilige Dokumentation "Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche" zeigt, wie mit der Mona Lisa und der Decke der Sixtinischen Kapelle zwei der wichtigsten Kunstwerke der westlichen Kultur entstanden sind.

Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche Dokumentation • 03.01.2026 • 20:15 Uhr

Die Renaissance gilt als das "goldene Zeitalter" und eine wichtige Epoche in der Kunstgeschichte. In der ungefähren Zeitspanne zwischen 1400 und 1620 herrschte in Europa Aufbruchstimmung, die in mehreren Lebensbereichen zum Tragen kam. Auf der anderen Seite gilt die Renaissance heute allerdings auch als eine unruhige Epoche voller Gewalt und Blutvergießen. Wie trotz oder gerade wegen dieses Spannungsgefüges einige der weltweit wichtigsten Kunstwerke entstehen konnten, zeigt die dreiteilige BBC-Dokumentation "Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche" aus dem Jahr 2024, die nun an einem Stück bei ARTE als deutsche Erstausstrahlung zu sehen ist.

Der aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" bekannte britische Schauspieler und Regisseur Charles Dance schlüpft in den drei rund 50-minütigen Episoden in die Rolle von Michelangelo Buonarroti. Der italienische Maler und Bildhauer ist einer von insgesamt drei Künstlern, deren Lebenswege die Dokumentation unter Regie von Emma Frank nachzeichnet. Die anderen beiden heißen Leonardo da Vinci und Raffael Santi. Michelangelo schaffte es vor allem dank der Gunst der Medici Ende des 15. Jahrhunderts in Florenz Fuß zu fassen, während Leonardo da Vinci im Auftrag des Herzogs Ludovico Sforza in Mailand seine Arbeit aufnimmt. In der zweiten der insgesamt drei Episoden betritt schließlich Raffael Santi als das Wunderkind aus Urbino die Bühne.

In der Mediathek sind alle drei Folgen von "Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche" bereits ab Samstag, 27. Dezember, abrufbar.

Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche – Sa. 03.01. – ARTE: 20.15 Uhr

