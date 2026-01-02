Home News TV-News

"Die Kanzlei – Weites Land": Kritik zum neuen Film mit Sabine Postel

Anwälte auf Abwegen

02.01.2026, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
In "Die Kanzlei – Weites Land" müssen Isa von Brede und Markus Gellert ihre gewohnte Umgebung verlassen und sich in der ländlichen Idylle neuen Herausforderungen stellen.
Die Anwältin Isabel von Brede (Sabine Postel) und ihr Kanzleipartner Markus Gellert (Herbert Knaup) "genießen" das Landleben - in Blaumann und Gummistiefeln.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Isabel (Sabine Postel, links) wird bald von ihrem Kanzlei-Partner Markus Gellert (Herbert Knaup), dessen Tochter Charlie (Mathilde Bundschuh, zweite von rechts) und ihrer eigenen Mutter Marion (Marie Anne Fliegel) unterstützt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Polizist Jens Hansen (Michael Pink, Mitte) treibt die Ermittlungen mehr schlecht als recht vorn.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Ungewohnt ländlich: Das 90-Minuten-Sepcial führt Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) auf einen Bauernhof.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Von Svenja Hansen (Johanna Götting, rechts) erfährt Isabel (Sabine Postel) vom Familienstreit um den Bauernhof.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly
Isabel (Sabine Postel) muss im Stall tüchtig anpacken.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georges Pauly

Das Anwaltsteam rund um Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) tauscht die förmliche Bürokleidung gegen Latzhosen und Stiefel. Doch ungetrübte Landlust kommt nicht auf im genüsslich inszenierten 90-Minuten-Special zur erfolgreichen ARD-Serie.

ARD
Die Kanzlei – Weites Land
Komödie • 02.01.2026 • 20:15 Uhr

Zum Jahresauftakt schickt die ARD eines ihrer erfolgreichsten Serienformate auf ungewohntes Terrain: In "Die Kanzlei – Weites Land" müssen die Hamburger Anwälte Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) ihre Roben gegen Latzhosen, Stallluft und handfeste Konflikte auf dem Land tauschen. Das 90-minütige Special erweitert die Welt der Serie um eine charmante "Fish-out-of-water"-Geschichte – und knüpft an die große Resonanz des ersten Specials "Reif für die Insel" an, das im Februar 2022 rund 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fesselte.

Eigentlich wollte Isa von Brede nur eine Wellness-Auszeit an der Ostsee genießen. Doch beim Zurücksetzen ihres Wagens auf einem abgelegenen Bauernhof baut sie einen Unfall – und plötzlich liegt die Hofbäuerin Gesine Bröker (Johanna Gastdorf) im Krankenhaus. Für Isa ist klar: Sie muss die Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet Stall ausmisten, Kühe melken, die Versorgung der Tiere organisieren und gleichzeitig den dementen Ehemann Gernot (Norbert Stöß) der verunfallten Landwirtin betreuen. Für die sonst so kontrollierte, leicht berührungsängstliche Großstädterin ein Sprung ins eiskalte Wasser.

Von wegen Dorfidylle

Auch in Gesines Familie erwartet Isa keine Erleichterung. Misstrauen und alte Konflikte prägen den Hof – nur Enkelin Svenja Hansen (Johanna Götting) stellt sich an ihre Seite. Zwischen ihr, Gesines Tochter Annika Hansen (Tinka Fürst) und Schwiegersohn Sönke Hansen (Peter Fieseler) brodelt ein Streit, der weit tiefer reicht, als es zunächst scheint. So wird aus dem vermeintlichen Unfall-Einsatz schnell ein intensiver Blick in die Risse eines Familiensystems, das dringend jemanden braucht, der zuhört, vermittelt und Konflikte entwirrt.

Isa kann diese Aufgabe kaum allein stemmen. Und so erscheint – wenn auch reichlich widerwillig – schließlich Gellert auf dem Hof, begleitet von Tochter Charlie (Mathilde Bundschuh) und Isas Mutter Marion (Marie Anne Fliegel). Für den Anwalt ist das Landleben eine mindestens genauso große Herausforderung: Die Arbeitskluft sitzt ungewohnt locker, das Melken klappt nur bedingt, und die Dorfgerüchteküche lässt den Juristen spüren, dass auf dem Land andere Regeln gelten.

So geht es mit "Die Kanzlei" weiter

Doch je mehr die beiden Anwälte sich auf die Situation einlassen, desto klarer wird: Zwischen Familienzwist, verletzten Eitelkeiten und alten Wunden braucht es genau ihre Fähigkeiten, um die festgefahrene Lage zu lösen. In der ruhigen Weite des Nordens entfaltet sich ein Film, der humorvolle Überforderung mit warmherzigen Momenten verbindet – getragen von einem Ensemble, das spürbar Freude daran hat, seine Figuren fern der Kanzlei neu auszuleuchten.

Regisseur Torsten Wacker inszeniert das Special als Mischung aus Komödie, Familiendrama und sanfter Milieustudie. Die malerische Kulisse eines alten Bauernhofs bildet das atmosphärische Zentrum eines Films, der zeigt, warum "Die Kanzlei" zu den verlässlich starken Marken im Ersten gehört: humorvoll, menschlich und mit klarer Haltung.

Eine siebte Staffel von "Die Kanzlei" soll voraussichtlich im Herbst 2026 zu sehen sein.

Die Kanzlei – Weites Land – Fr. 02.01. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
