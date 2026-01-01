Home News TV-News

Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"

Traumschiff-Engagement

Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"

01.01.2026, 20.05 Uhr
Für Collien Fernandes ist "Das Traumschiff" mehr als ein Job. Die Schauspielerin schätzt die engen Freundschaften und die Reisen. Fans können sich auf neue Abenteuer freuen.
Das Traumschiff: Auckland
Kapitän Parger (Florian Silbereisen) und Dr. Delgado (Collien Fernandes) ist nicht entgangen, das es zwischen Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Staff-Kapitän Martin Grimm auf der Reise nach Auckland extreme Spannungen gibt. Sie hecken einen Plan aus, um die Streithähne zur Aussprache zu zwingen.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Collien Fernandes im Interview
Wie es Collien Fernandes in ihrer Rolle als Dr. Jessica Delgado gelingt, für ihre Werte einzustehen, erzählt sie im Interview anlässlich der Ausstrahlung von zwei neuen "Traumschiff"-Folgen ("Bora Bora" am Freitag, 26. Dezember, um 20.15 Uhr, und "Afrika: Madikwe" am Donnerstag, 1. Januar, 20.15 Uhr).  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling
Collien Fernandes im Interview
Collien Fernandes spielt sich seit Ostern 2021 als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in die Herzen der Fans von "Das Traumschiff" (ZDF). So auch in den beiden neuen Filmen ("Bora Bora" am Freitag, 26. Dezember, um 20.15 Uhr, und "Afrika: Madikwe" am Donnerstag, 1. Januar, um 20.15 Uhr).  Fotoquelle: 2020 Getty Images/Andreas Rentz
Collien Fernandes im Interview
Christian Ulmen and Collien Fernandes gaben ihre Trennung im September nach fast 15 Jahren Ehe öffentlich bekannt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Für Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes ist "Das Traumschiff" längst mehr als nur ein TV-Job. Im Interview mit der Agentur teleschau spricht die 44-Jährige offen darüber, welche enorme Bedeutung die ZDF-Erfolgsreihe für sie hat: "Vor allem privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel", verrät Fernandes, die seit 2021 als Schiffsärztin an Bord ist. Besonders die engen Freundschaften, die während der Dreharbeiten entstanden sind, liegen ihr am Herzen. "Ich lernte Menschen kennen, die mir sehr wichtig sind. Wir sind eine richtig enge Clique geworden", erzählt die Ex-Partnerin von Christian Ulmen. Gerade in Momenten, in denen es der in Hamburg geborenen Schauspielerin nicht gut ging, sei "das sehr wertvoll" gewesen.

Auf ihre Traumschiff-Familie könne sie sich jederzeit verlassen. Fernandes betont, dass sie "Tag und Nacht" anrufen könne, falls es ihr mal schlecht gehen sollte, und sie wisse, "dass immer jemand ans Telefon geht". Die Schauspielerin sagt: "Für diese Freundschaften bin ich sehr dankbar."

"Also langweilig wird es auf diesem Schiff ganz sicher nicht"

"Langweilig wird es auf diesem Schiff ganz sicher nicht", stellt Collien Fernandes außerdem klar. Die vielen Reisen und Erlebnisse seien so intensiv, dass sie aufgrund "all dieser Eindrücke manchmal im Kopf gar nicht mehr hinterher komme". Das Schiff nennt sie liebevoll "unsere WG" und beschreibt es zugleich als ihr "zweites Zuhause". Dass sie mit ihren "liebsten Freunden um die Welt reisen darf", empfindet die Schauspielerin als "ein riesengroßes Geschenk".

Derzeit beliebt:
>>Nele Neuhaus im Interview: "Wir müssen es der KI schwermachen"
>>Comeback des Dorfpolizisten: So geht's mit den "Eberhofer"-Krimis weiter
>>Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
>>"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe": Kritik zur Neujahrsfolge mit Florian Silbereisen

Fans dürfen sich freuen. "Das Traumschiff" läuft nach der Weihnachtsfolge "Bora Bora" bereits am Donnerstag, 1. Januar, wieder aus: Um 20.15 Uhr wird die Episode "Afrika: Madikwe" ausgestrahlt.



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Von Papst Franziskus bis Laura Dahlmeier: Von diesen Promis mussten wir uns 2025 verabschieden
"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"
Papst Franziskus
Ein dramatisches Wiedersehen
"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"
"Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt"
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Das Dresdner Neujahr – im Keller
"Tatort: Nachtschatten"
Tatort: Nachtschatten
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
Prominente Begegnung
Judith Rakers
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"
Wenn das eigene Hirn zum Feind wird: "The Copenhagen Test" startet bei Sky
Sci-Fi-Thriller
"The Copenhagen Test"