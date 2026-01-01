Home News Film-News

Comeback des Dorfpolizisten: So geht's mit den "Eberhofer"-Krimis weiter

Er ist zurück

01.01.2026, 20.00 Uhr
Mit "Steckerlfischfiasko" kehrt Franz Eberhofer endlich auf die Leinwand zurück. Der neunte Fall verspricht Spannung und Humor im niederbayerischen Niederkaltenkirchen.
"Eberhofer"-Reihe
Sebastian Bezzel (rechts) kehrt als Franz Eberhofer zurück auf die Leinwand. Auch Simon Schwarz als sein Kumpel Rudi Birkenberger und Lisa Marie Potthoff als seine Lebensgefährtin Susi sind wieder mit dabei.  Fotoquelle: EuroVideo / Constantin / Bernd Schuller
"Steckerlfischfiasko"
In "Steckerlfischfiasko" ermittelt der Eberhofer auf dem neuen örtlichen Golfplatz. Der Film kommt am 13. August in die Kinos.  Fotoquelle: Constantin Film Distribution GmbH / Bernd Schuller

Mit "Dampfnudelblues" begann 2013 die Erfolgsgeschichte der Filmreihe rund um den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). Seither gab es acht weitere Fälle aus dem fiktiven Niederkaltenkirchen, zuletzt kam 2023 "Rehragout-Rendezvous" in die Kinos. Seither wurde es – zumindest filmisch – still um den Eberhofer. Doch lange müssen Fans nicht mehr warten. Die ARD hilft, die Zeit zu überbrücken, und zeigt am Neujahrstag um 20.15 Uhr den ersten Film der Reihe.

Und wann ermittelt der Eberhofer nun wieder in einem neuen Fall? Im Herbst 2025 herrschte in Frontenhausen – "dem echten Niederkaltenkirchen" – einmal mehr Ausnahmezustand, denn vier Wochen lang wurde hier der neunte Film "Steckerlfischfiasko" gedreht. Am 13. August 2026 ist es dann so weit: Der neue "Eberhofer" kommt in die Kinos. Wie gewohnt dürfte der Film etwa ein Jahr später im Ersten TV-Premiere feiern.

Wie schon seine Vorgänger basiert auch "Steckerlfischfiasko" auf dem gleichnamigen Krimi von Rita Falk. "Es gibt wohl niemanden, der auf den neuen Film 'Steckerlfischfiasko' mehr gespannt ist, als ich es selber bin", freute sie sich im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) auf die nächste Verfilmung ihrer Geschichten. Falks "Eberhofer"-Reihe zählt inzwischen 13 Romane, von denen nur zwei nicht für die ARD und den BR verfilmt wurden. Das neueste Buch "Apfelstrudel-Alibi" erschien erst im Oktober 2025.

Das passiert in "Steckerlfischfiasko"

Auf der Leinwand ermittelt Eberhofer wieder einmal gemeinsam mit seinem Kumpel Rudi Birkenberger (Simon Schwarz), dieses Mal zwischen "dubiosen Volksfestclans und Schickimicki-Golfern", wie es seitens des BR heißt. Denn im Spa-Bereich des neuen Golfclubs in Niederkaltenkirchen wird der amtierende Steckerlfischkönig des Dorfs tot aufgefunden.



Gleichzeitig geht es auch im Privatleben des Polizisten drunter und drüber: Seine Freundin Susi (Lisa Marie Potthoff) kandidiert für das Amt der Bürgermeisterin. Klar, dass das in Niederkaltenkirchen für Aufregung sorgt und dass es dem derzeitigen Dorfoberhaupt Bernd Gassner (Thomas Kügel) so überhaupt nicht passt.

Neben Bezzel, Schwarz und Potthoff sind auch weitere bekannte Gesichter beim "Steckerlfischfiasko" dabei: Eisi Gulp und Enzi Fuchs kehren als Papa und Oma Eberhofer zurück. Gerhard Wittmann ist als spießiger Bruder Leopold Eberhofer dabei und auch die Dorffreunde Flötzinger (Daniel Christensen) und Simmerl (Stephan Zinner) sind wieder mit von der Partie.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

