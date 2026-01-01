Home News TV-News

"Tatort: Nachtschatten": Kritik zum ARD-Krimi mit Cornelia Gröschel

"Tatort: Nachtschatten"

Das Dresdner Neujahr – im Keller

01.01.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Im neuen Tatort aus Dresden müssen Leo Winkler und Schnabel herausfinden, ob die Geschichte eines blutverschmierten Mädchens, das jahrelang in einem Keller gefangen war, wahr ist. Ein düsterer, spannungsgeladener Neujahrs-Krimi, der keine leichte Unterhaltung verspricht.
Tatort: Nachtschatten
Peter Schnabel (Martin Brambach, links) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) klappern im "Tatort: Nachtschatten" Dresdener Häuser und Wohnungen ab, um zu überprüfen, ob die Geschichte der 16-jährigen Amanda stimmt. Sie behauptet, dass sie lange Zeit von ihrem Vater in einem Keller gefangen gehalten wurde - und dass ihre Schwester noch da sei.  Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan
Tatort: Nachtschatten
Amanda (Emilie Neumeister) wird blutverschmiert am Bahnhof aufgegriffen, nachdem sie Passanten bedroht hat. Aber ist das Mädchen psychisch krank - oder einfach nur traumatisiert und verängstigt? Der Polizei erzählt sie eine geradezu unglaubliche Geschichte.   Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan
Tatort: Nachtschatten
Leonie Winkler (Cornelia Gröschel), Philipp Laupheimer (Yassin Trabelsi, zweiter von links) und Peter Schnabel (Martin Brambach) versuchen im Kommissariat herauszufinden, ob Amandas Geschichte der Wahrheit entspricht.  Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan
Tatort: Nachtschatten
Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) und Amanda (Emilie Neumeister) verbindet ein merkwürdiger Verhältnis-Mix aus Vertrauen und Misstrauen.   Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan
Tatort: Nachtschatten
Als Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) und Peter Schnabel (Martin Brambach) ein Hochhaus unter die Lupe nehmen, schließt ihnen die Hausmeisterin (Nina Kunzendorf) auch die Kellerräume auf. Finden sich dort Spuren, die Amandas Geschichte glaubhafter macht?  Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan
Tatort: Nachtschatten
Amanda (Emilie Neumeister) hat Probleme, sich in der Außenwelt zurechtzufinden. Oder ist sie einfach psychisch krank - und erzählt eine "Kellergeschichte" über ihre Familie, die nicht den Tatsachen entspricht?  Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan
Tatort: Nachtschatten
Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Schnabel (Martin Brambach) diskutieren auf dem Kommissariat kontrovers über den Fall Amanda.   Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan
Tatort: Nachtschatten
Mutiges Casting: Die Dresdener Schauspielerin Emilie Neumeister, die schon oft in deutschen Krimis Töchter verkörperte, soll im Film 16 Jahre als sein. In Wahrheit ist sie jedoch Mitte 20 - was man ihr auch ein bisschen ansieht.  Fotoquelle: MDR/MadeFor/Steffen Junghan

Während "normale" Menschen das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnen, schert dies die "Tatort"-Macher offenbar wenig. Man kann nicht behaupten, dass beim traditionellen Neujahrsfall im Ersten leichtere Themen im Vordergrund stünden: Zuletzt sah man da Geschichten über traumatisierte Entführungsopfer ("Stelzenmann", 1. Januar 2025) und einen Fall, in dem Kommissarin Julia Grosz, gespielt von Franziska Weisz, ermordet wurde ("Was bleibt", 1. Januar 2024). Gnade am Neujahrstag sähe anders aus. Auch vom diesjährigen Beitrag, dem "Tatort: Nachtschatten" aus Dresden, darf man keine Wunderdinge in Sachen gute Stimmung erwarten. Man lernt zu Beginn eine verwirrte, blutverschmierte junge Frau kennen: Amanda (Emilie Neumeister) irrt wie ein Alien durch die Dresdener Neustadt. Als sie mit einem Skalpell Passanten angreifen will, wird sie überwältigt und in Polizeigewahrsam genommen. Dort erzählt sie den Ermittlern Peter Schnabel (Martin Brambach) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) eine unglaubliche Geschichte.

ARD
Tatort: Nachtschatten
Kriminalfilm • 01.01.2026 • 20:15 Uhr

Ihr Vater, so Amanda, würde ihre Schwester und sie bereits ein Leben lang in einem Keller gefangenhalten. Nur die Mutter dürfe den Mädchen ab und zu Essen bringen. Zuwendung bekämen sie ausschließlich, wenn sie artig gewesen seien. Auch die Außenwelt hätten sie bisher nur in der Nacht gesehen – auf einem Spielplatz inmitten hoher Häuser. Das Argument des Vaters, die Mädchen so leben zu lassen, läge in dessen Überzeugung, dass es "draußen" sehr gefährlich sei.

Amanda wird nicht nur vernommen, sondern auch körperlich und psychologisch untersucht. Weil das Mädchen Fluchtversuche unternimmt und Gewalt einsetzt, tendiert eine Mehrheit von Ärzten, Therapeuten und Ermittlern für die vorläufige Unterbringung Amandas in einer Psychiatrie. Nur Leo Winkler glaubt, dass an der kruden Story des Mädchens etwas dran sein könnte. Sie sammelt Hinweise über die mögliche Lage des ominösen Kellers und klappert Haustüren ab, um die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden.

Derzeit beliebt:
>>"Plane – Absturz im Dschungel": Der Action-Film auf RTL mit Gerard Butler
>>"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim": Kritik zur Doku-Reihe im ZDF
>>"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
>>Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres

"Die Schule der magischen Tiere" goes "Tatort"

Nicht nur die junge Hauptfigur dieses Krimis sowie ihre Helferin, Kommissarin Winkler, sind weiblich. Auch hinter der Kamera waren vor allem junge Frauen am Werk. Das Drehbuch stammt von Viola M. J. Schmidt, die sich mit ihren Kinoadaptionen der beliebten Kinderromane "Schule der magischen Tiere" einen Namen machte. Mit ihrer Kellergeschichte, die das (ausgedachte?) Leben Amandas unter jenen Umständen immer wieder in Rückblenden zeigt, debütiert sie ebenso beim "Tatort" wie die 40-jährige Regisseurin Saralisa Volm. Sie kennt man vom eindringlichen Vergewaltigungsdrama "Am Ende der Wahrheit" mit Maria Furtwängler oder vom stimmungsvollen Psychothriller "Schweigend steht der Wald" mit Henriette Confurius. Dass Volm Atmosphäre, stimmungsvolle Bildern und Spannungsmomente auf gehobenem Regie-Niveau beherrscht, beweist sie nun auch mit ihrem ersten "Tatort".

Tatsächlich ist die zweite Hälfte des Dresden-Falles die bessere, was nicht unbedingt üblich ist in TV-Krimis, die oft abflachen, wenn sie ihr Thema erst mal wie die Katze aus dem Sack gelassen haben. Während in den ersten 40 Minuten die Frage der Glaubwürdigkeit Amandas die ein oder andere erzählerische Länge aufweist, ist die Spurensuche nach dem möglichen Kellerraum in Hälfte zwei ebenso spannend wie stark bebildert. Hier kommt auch Gaststar Nina Kunzendorf ins Spiel, die frühere Frankfurter "Tatort"-Ermittlerin, in der Rollen einer Hausmeisterin.

Ein kleines Besetzungs-Manko ist die von Emilie Neumeister gespielte Hauptfigur. Nicht dass die gebürtige Dresdnerin, die auch die Teenie-Tochter der Rostocker "Polizeiruf"-Kriminalhauptkommissarin Melly Böwe (Lina Beckmann) spielt, ihre Sache nicht gut machen würde. Nein, das Problem ist: Neumeister ist und wirkt wie Mitte 20, ihre Rolle soll jedoch 16 Jahre alt sein. Eine mutige Behauptung! Darüber hinaus ist dem Dresdener Revier, das schon immer Thriller-affin war, zum Jahresauftakt ein durchaus eindringlicher Gefangenen-Film mit wenig natürlichem Licht gelungen. Und das ausgerechnet an Neujahr.

Tatort: Nachtschatten – Do. 01.01. – ARD: 20.15 Uhr

Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Der "Tatort" bleibt das Aushängeschild des deutschen Krimis. 2025 lockten fünf Episoden die meisten Zuschauer vor die Bildschirme. Doch welcher Tatort gewinnt das Quoten-Duell?
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF
"Sportschau"
Pius Paschke
Ein "Tatort" mit Metaebene: Lohnt sich der Krimi mit Ulrich Tukur?
"Tatort: Murot und der Elefant im Raum"
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
München-Krimi: Deshalb mussten die "Tatort"-Stars nachts drehen
Bühnen-Desaster
"Tatort: Das Verlangen"
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
Immobiliengier und stille Opfer: Der wahre Horror dieses Krimis
"Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt"
Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt
Ann Kathrin Klaasen ermittelt im Machtzentrum der Politik
"Ostfriesenhölle"
"Ostfriesenhölle"
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
Prominente Begegnung
Judith Rakers
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"
Wenn das eigene Hirn zum Feind wird: "The Copenhagen Test" startet bei Sky
Sci-Fi-Thriller
"The Copenhagen Test"