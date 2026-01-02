Home News Film-News

"Contra": Christoph Maria Herbst als politisch inkorrekter Professor

Kulturkonflikt

"Contra": Christoph Maria Herbst als politisch inkorrekter Professor

02.01.2026, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
Der Jura-Professor Richard Pohl gerät in Schwierigkeiten, nachdem er eine fremdenfeindliche Bemerkung gegenüber der Studentin Naima Hamid macht. Der Film "Contra" thematisiert die Herausforderungen von Political Correctness an der Universität.
"Contra"
Weil er die Naima Hamid (Nilam Farooq) vor einem vollbesetzten Hörssal bloßgestellt hat, soll sich Prof. Dr. Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) durch ein spezielles Coaching rehabilitieren.   Fotoquelle:  ARD Degeto/2020 Constantin Film Verleih GmbH
"Contra"
"Contra" mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq in den Hauptrollen ist die Neuverfilmung eines französischen Kinoerfolgs.  Fotoquelle:  ARD Degeto/2020 Constantin Film Verleih GmbH
"Contra"
Prof. Dr. Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) gibt der Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) Rhetorik-Nachhilfe.  Fotoquelle: ARD Degeto/2020 Constantin Film Verleih GmbH
"Contra"
Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner, rechts) ist wenig erfreut über die Aufmerksamkeit, die seiner Bildungseinrichtung dank Juraprofessor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) zuteil wird.   Fotoquelle:  ARD Degeto/2020 Constantin Film Verleih GmbH

"In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas", schimpft Prof. Dr. Richard Pohl (Christoph Maria Herbst), als die Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) zu spät zu seiner Jura-Vorlesung erscheint. Die fremdenfeindliche Bemerkung sorgt für Entsetzen unter den Studentinnen und Studenten, und ein Video des Vorfalls geht schnell viral. In "Contra" setzt sich Sönke Wortmann mit dem Thema der Political Correctness im universitären Umfeld auseinander. Das Erste zeigt den Film aus dem Jahr 2021 nun erneut.

ARD
Contra
Tragikomödie • 02.01.2026 • 21:45 Uhr

Der Ruf von Pohls Universität ist durch den Vorfall bedroht, also zwingt Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner) seinen Freund und Kollegen zu seinem besonderen Deal: Wenn es ihm gelingt, die Erstsemesterstudentin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fit zu machen, dürften Pohls Chancen vor dem unausweichlichen Disziplinarausschuss deutlich besser stehen. Ein Deal, der weder beim Professor noch bei seiner Studentin auf Begeisterung stößt.

Nach einer französischen Vorlage

Regisseur Sönke Wortmann scheint ein Freund französischer Filme zu sein. Schon mit "Der Vorname" verfilmte Wortmann einen französischen Publikumshit, und auch "Contra" basiert nun auf einer Filmvorlage auf Frankreich: "Die brillante Mademoiselle Neïla" gewann 2018 einen César und war in zwei weiteren Kategorien für den wichtigsten französischen Filmpreis nominiert. Für ihre Darstellung der Naima wurde "SOKO Leipzig"-Star Nilam Farooq 2020 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten Wortmann und die Produzenten Christoph Müller und Tom Spieß den Publikumspreis des Europäischen CIVIS Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt.

Derzeit beliebt:
>>"Anatomie eines Falls": Mit diesem Film gewann Sandra Hüller fast den Oscar!
>>Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"
>>Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall
>>Der schlimmste Chef: Das sagt Christoph Maria Herbst zum Stromberg-Comeback

Contra – Fr. 02.01. – ARD: 21.45 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Comeback des Dorfpolizisten: So geht's mit den "Eberhofer"-Krimis weiter
Er ist zurück
"Eberhofer"-Reihe
Das Dresdner Neujahr – im Keller
"Tatort: Nachtschatten"
Tatort: Nachtschatten
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF
"Sportschau"
Pius Paschke
Ein "Tatort" mit Metaebene: Lohnt sich der Krimi mit Ulrich Tukur?
"Tatort: Murot und der Elefant im Raum"
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen
Vicco von Bülow
Loriot
Nele Neuhaus im Interview: "Wir müssen es der KI schwermachen"
Neuer Taunuskrimi
Nele Neuhaus
Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
Zukunft der Stranger Things Stars
"Stranger Things"
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Florian Silbereisen startet schwer verliebt ins neue Jahr
"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears