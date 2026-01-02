"Contra": Christoph Maria Herbst als politisch inkorrekter Professor

"In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas", schimpft Prof. Dr. Richard Pohl (Christoph Maria Herbst), als die Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) zu spät zu seiner Jura-Vorlesung erscheint. Die fremdenfeindliche Bemerkung sorgt für Entsetzen unter den Studentinnen und Studenten, und ein Video des Vorfalls geht schnell viral. In "Contra" setzt sich Sönke Wortmann mit dem Thema der Political Correctness im universitären Umfeld auseinander. Das Erste zeigt den Film aus dem Jahr 2021 nun erneut.

Der Ruf von Pohls Universität ist durch den Vorfall bedroht, also zwingt Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner) seinen Freund und Kollegen zu seinem besonderen Deal: Wenn es ihm gelingt, die Erstsemesterstudentin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fit zu machen, dürften Pohls Chancen vor dem unausweichlichen Disziplinarausschuss deutlich besser stehen. Ein Deal, der weder beim Professor noch bei seiner Studentin auf Begeisterung stößt.

Nach einer französischen Vorlage Regisseur Sönke Wortmann scheint ein Freund französischer Filme zu sein. Schon mit "Der Vorname" verfilmte Wortmann einen französischen Publikumshit, und auch "Contra" basiert nun auf einer Filmvorlage auf Frankreich: "Die brillante Mademoiselle Neïla" gewann 2018 einen César und war in zwei weiteren Kategorien für den wichtigsten französischen Filmpreis nominiert. Für ihre Darstellung der Naima wurde "SOKO Leipzig"-Star Nilam Farooq 2020 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten Wortmann und die Produzenten Christoph Müller und Tom Spieß den Publikumspreis des Europäischen CIVIS Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt.

