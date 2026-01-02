Home News Film-News

"Anatomie eines Falls": Mit diesem Film gewann Sandra Hüller fast den Oscar!

Mysteriöser Todesfall

"Anatomie eines Falls": Mit diesem Film gewann Sandra Hüller fast den Oscar!

02.01.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
"Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller in der Hauptrolle erzählt die spannende Geschichte eines mysteriösen Todesfalls und brachte der Schauspielerin eine Oscar-Nominierung ein. Als Free-TV-Premiere im Ersten zu sehen, zeigt der Film Hüllers beeindruckende schauspielerische Fähigkeiten.
Anatomie eines Falls
Was hat Sandra (Sandra Hüller) mit dem Todessturz ihres Ehemannes zu tun?   Fotoquelle:  ARD/2023 L.F.P./Les Films Pelléas/Les Films de Pierre/France 2 Cinéma/Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Anatomie eines Falls
Sandra (Sandra Hüller, links) und Sohn Daniel (Milo Machado Graner) stehen vor der Leiche von Samuel (Samuel Theis). Was ist bloß geschehen?   Fotoquelle:  ARD/2023 L.F.P./Les Films Pelléas/Les Films de Pierre/France 2 Cinéma/Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

"Toni Erdmann", das war 2016 der Film, mit dem Sandra Hüller hierzulande einem breiten Publikum bekannt wurde und erstmals auch international für Aufmerksamkeit sorgte. Auf die gefeierte Tragikomödie von Maren Ade (mit dem 2023 verstorbenen Peter Simonischek in der zweiten Hauptrolle) konnte man Hüller aber damals schon nicht reduzieren, und heute kann man es erst recht nicht mehr. Gerade in den letzten zwei Jahren erarbeitete Sandra Hüller sich den Ruf als eine der aufregendsten deutschen Schauspielerinnen der Gegenwart – neben "The Zone of Interest" (Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film") hatte daran vor allem "Anatomie eines Falls" großen Anteil. Jetzt ist das französische Krimidrama als Free-TV-Premiere im ARD-Abendprogramm zu sehen.

ARD
Anatomie eines Falls
Drama • 02.01.2026 • 23:45 Uhr

Einen "deutschen Kinostar" würden Sandra Hüller wahrscheinlich nur wenige Menschen nennen, auch wenn sie zuletzt durchaus sehr oft auf dem Roten Teppich zu sehen war. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich nicht in den Vordergrund drängt, völlig unprätentiös auftritt, in den Klatschspalten praktisch nie stattfindet und ihr Privatleben sorgsam abschirmt. Stattdessen brilliert Hüller immer wieder mit ihren vorzüglichen Fähigkeiten als Schauspielerin, die sie auch in "Anatomie eines Falls" von Justine Triet (Drehbuch und Regie) eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Neue internationale Großprojekte für Sandra Hüller

In einer fein austarierten Darbietung spielt Hüller eine deutsche Schriftstellerin namens Sandra, die mit ihrem Ehemann Samuel (Samuel Theis) und ihrem seit einem Unfall erblindeten Sohn Daniel (Milo Machado Graner) in den französischen Alpen wohnt. Als Samuel eines Tages am Fuß ihres Hauses tot aufgefunden wird, gerät Sandra ins Visier der Justiz, die sie für eine Mörderin hält. Das ist die Prämisse eines Films, der Gerichts- und Beziehungsdrama geschickt verbindet – und dabei so manche bittere Wahrheit zutage fördert.

Derzeit beliebt:
>>Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"
>>Nele Neuhaus im Interview: "Wir müssen es der KI schwermachen"
>>100 Kilo verloren: John Goodman schockiert mit neuem Look
>>"Sisi & Ich": Kritik zur Tragikomödie mit Sandra Hüller und Susanne Wolff!

Die zweite Zusammenarbeit von Sandra Hüller und Justine Triet nach "Sibyl – Therapie zwecklos" (2019) wurde 2023 bei den Filmfestspielen von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und gewann zwei Golden Globes (bestes Drehbuch, bester fremdsprachiger Film) sowie einen Oscar (bestes Originaldrehbuch). Sandra Hüller selbst war unter anderem auch für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Zwar ging sie in beiden Fällen leer aus, aber "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" scheinen doch neue Türen für Hüller geöffnet zu haben. Schon im März 2026 ist sie neben Ryan Gosling im Science-Fiction-FIlm "Der Astronaut" zu sehen, später im Jahr soll dann eine noch unbetitelte Tragikomödie von Alejandro G. Iñárritu folgen, in der neben Hüller unter anderem auch Tom Cruise und John Goodman mitwirken.

Anatomie eines Falls – Fr. 02.01. – ARD: 23.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Golden Globe Awards

Das könnte dich auch interessieren

Comeback des Dorfpolizisten: So geht's mit den "Eberhofer"-Krimis weiter
Er ist zurück
"Eberhofer"-Reihe
Das Dresdner Neujahr – im Keller
"Tatort: Nachtschatten"
Tatort: Nachtschatten
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Mario Adorf über verstorbene Brigitte Bardot: "Bin ihr für immer dankbar"
Abschied einer Ikone
Mario Adorf
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF
"Sportschau"
Pius Paschke
Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
Zukunft der Stranger Things Stars
"Stranger Things"
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Florian Silbereisen startet schwer verliebt ins neue Jahr
"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"