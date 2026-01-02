Home News TV-News

Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"

Aplen-Panorama statt traumhafte Südsee

Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"

02.01.2026, 12.23 Uhr
von Pamela Haridi
Hans Sigl, bekannt als "Bergdoktor", zieht die Tiroler Alpen der Südsee vor und lehnt Angebote für das ZDF-"Traumschiff" ab. So begründet er seine Entscheidung.
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Hans Sigl will nicht aufs ZDF-„Traumschiff“.  Fotoquelle: Collage: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt; ZDF / Dirk Bartling (Montage)

Wer vor der Wahl zwischen Alpen-Panorama und Südsee-Strand steht, würde wohl vermuten, dass das Sonnendeck klar gewinnt. Bei Hans Sigl (56) ist das jedoch anders. Der beliebte „Bergdoktor“-Star erhielt bereits mehrfach Angebote für eine Rolle auf dem ZDF-„Traumschiff“ – und lehnte jedes einzelne davon höflich, aber konsequent ab.

Der "Traumschiff"-Kapitän und der Bergdoktor – eine verpasste Kombination?

Seit Jahren versucht Florian Silbereisen (44), seinen Freund und Kollegen für einen Auftritt auf dem Das Traumschiff zu begeistern. Ein Crossover à la „Bergdoktor trifft Traumschiff“ würde bei vielen Fans wohl für Begeisterung sorgen – doch Hans Sigl bleibt standhaft.

In einem gemeinsamen Video mit Schauspielkollege Mark Keller (60), ebenfalls aus Der Bergdoktor, nahmen die beiden die Gerüchte um einen möglichen Kapitänswechsel humorvoll aufs Korn. Sigl erzählte lachend, man habe ihn tatsächlich gefragt, ob er das „Traumschiff“ übernehmen wolle. Seine Antwort: „Wenn ich Mitte 70 bin.“

Derzeit beliebt:
>>„Der Bergdoktor“ Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke
>>Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept
>>Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
>>"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe": Kritik zur Neujahrsfolge mit Florian Silbereisen

Keller kommentierte trocken: „Das macht der Flori bestimmt ganz gut – wir haben das nämlich noch nicht gesehen.“
Sigl konterte im breitesten Schwäbisch: „Man soll nicht sagen, er macht’s nicht gut, wenn man’s noch gar nicht gesehen hat.“



Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept
Seit 2008 begeistert Hans Sigl als Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Doch nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter ist er eine feste Größe im Team. Die 19. Staffel startet am 8. Januar 2026.
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"

Am Ende waren sich beide einig: Sollten sie jemals auf dem „Traumschiff“ auftauchen, dann nur als zwei Brüder, die sich an Bord zum ersten Mal begegnen – und im Laufe der Reise gemeinsam singen. Sigl und Keller zeigen damit einmal mehr, dass sie das Showgeschäft mit Humor nehmen und sich selbst nicht allzu ernst.

So begründet der "Bergdoktor" Hans Sigl seine "Traumschiff"-Absage

Sigls Absage hat allerdings ganz pragmatische Gründe. In einem Interview mit news38.de erklärte Hans Sigl, dass sich die Drehzeiten von Der Bergdoktor und dem Das Traumschiff schlicht überschneiden. Beide Produktionen binden mehrere Monate – und das häufig parallel. „Ich hätte auf jeden Fall Freude daran“, sagte Sigl offen. „Aber es geht sich einfach nicht aus.“ Ein Satz, den wohl jeder kennt, der schon einmal zwischen zwei wichtigen Verpflichtungen stand – nur dass es bei Sigl nicht um Meetings, sondern um Filmsets in Tirol und der Südsee geht.

Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
Thomas Gottschalk polarisiert mit einem Modestil, der selbst Karl Lagerfeld zum Spott animiert. Von Skandalen bei Preisverleihungen bis hin zu Sexismus-Vorwürfen: Gottschalk bleibt ein Meister der Kontroversen.
Skandale des Showmasters
Thomas Gottschalk und Heidi Klum

Hinzu kommt seine intensive Einbindung beim „Bergdoktor“. Sigl steht nicht nur als Hauptdarsteller vor der Kamera, sondern arbeitet auch eng am kreativen Prozess mit. Gemeinsam mit Produzenten und der ZDF-Redaktion entwickelt er Figuren, Handlungsstränge und dramaturgische Bögen weiter. Diese Verantwortung erklärt, warum er neue Projekte sehr sorgfältig abwägt – und warum seine Priorität derzeit klar gesetzt ist.

Ganz ausgeschlossen scheint ein Kurswechsel dennoch nicht. Fans dürfen also hoffen, Hans Sigl irgendwann doch einmal in einem völlig anderen Format zu erleben – vielleicht zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Kalender nicht mehr überschneiden.

Ein bekanntes Gesicht aus "Der Bergdoktor" an Bord des "Traumschiffs"

Ganz ohne "Das Traumschiff" kommt Hans Sigl dann aber doch nicht aus. „Ich schau’s mir zu Weihnachten auf jeden Fall an“, verriet er. Traditionell läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag eine neue Folge – zuletzt mit Kurs auf Bora Bora.

Für Fans von "Der Bergdoktor" gab es immerhin ein kleines Trostpflaster: In der vergangenen „Traumschiff“-Weihnachtsepisode ist Frédéric Brossier (33) an Bord. In der ZDF-Serie verkörpert er seit 2024 den Arzthelfer David Kästner. Ein echtes Crossover ist das zwar nicht, aber zumindest ein augenzwinkernder Berührungspunkt zwischen beiden Welten.

TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Seit 15 Jahren begeistern die Geissens mit ihrem Jetset-Leben im TV. Auch nach der großen Jubiläums-Party in Dubai haben sie noch lange nicht genug. RTLZWEI widmet ihnen einen ganzen Tag mit Rückblicken und einer Sonderfolge.
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie

Florian Silbereisen auf hoher See, Hans Sigl am Wilden Kaiser

Während Florian Silbereisen als singender Kapitän über die Weltmeere kreuzt, bleibt Hans Sigl lieber den Tiroler Alpen treu – dort, wo er als Dr. Martin Gruber in Der Bergdoktor Woche für Woche die Herzen seiner Patientinnen (und natürlich auch der Fans) erobert. Und ganz ehrlich: So charmant ein „Traumschiff“-Sigl auch wäre – als „Bergdoktor“ ist er schlicht unersetzlich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

"Da würde ich eher betteln gehen": Diese Raritäten würde Händler Walter Lehnertz niemals verkaufen
Unverkäufliche Schätze
Walter Lehnertz
Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
Karrieren nach Hogwarts
Was wurde aus den Stars der "Harry Potter"-Reihe?
True-Crime-Serie über die Krypto-Queen: "Take the Money and Run"
Krypto-Betrug
Take the Money and Run
Markus Lanz, Maischberger und Co.: Wann kommen die Polit-Talks aus der Winterpause zurück?
Polit-Talkshows
Markus Lanz
"SOKO Leipzig – Kowalski": Alles Infos zum neuen Krimi mit Steffen Schroeder
SOKO Leipzig – Kowalski
SOKO Leipzig - Kowalski
Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"
Traumschiff-Engagement
Das Traumschiff: Auckland
Nele Neuhaus im Interview: "Wir müssen es der KI schwermachen"
Neuer Taunuskrimi
Nele Neuhaus
"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
Schwere Diagnose
Heiko Paluschka und Charlotte Potts an einem Interview-Pult.
Roland Kaiser öffnet sein Herz: Die Wahrheit über seine Liebe zu Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.
Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.
RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
Ungeschminkte Wahrheit
Angela Finger-Erben
"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
"Ein tolles Gefühl": Heinz Hoenig zeigt sich mit Ehefrau Annika auf rotem Teppich
Rückkehr ins Rampenlicht
Heinz Hoenig
Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge
Abschied bei den Simpsons
Das bewegende Biopic über eine Pionierin
"Petra Kelly – Act Now!"
Petra Kelly - Act Now!
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Wolfram Kons rennt für den guten Zweck
"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start"
RTL-Spendenmarathon 205
Spionage, Intrigen und ein mysteriöser Mord: Die Füchsin ermittelt wieder!
"Die Füchsin – Der Spion"
"Die Füchsin - Der Spion"
Siebter Todestag: Danni Büchner spricht über Frage, die sie ihrem Jens noch gerne stellen würde
Gedenken an Jens
Daniela Büchner
Roter-Teppich-Auftritt: Unheilbar an Krebs erkrankte Patrice Aminati findet es schön, sich "als Frau zu fühlen"
Krebskampf
Patrice Aminati
Familie vor ICE-Agenten nicht sicher: No-Angels-Sängerin erklärt im ZDF, warum sie die USA verlässt
Scharfe Kritik an Trump
Sandy Mölling
Die anrührendste Serie des Jahres: Liebe und Leben im Zeitraffer
"Ana und Oscar"
Ana und Oscar
"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
Mysteriöser Eintrag
Felix Eitner
In dieser Kult-Serie hatte Pedro Pascal eine seiner ersten Rollen
Hollywood-Star
Pedro Pascal
Andy Borg emotional wie nie – Florian Silbereisen steht ihm zur Seite
Ehrliche Tränen
Glückwunsch, Andy
"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".