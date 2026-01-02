Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"

Wer vor der Wahl zwischen Alpen-Panorama und Südsee-Strand steht, würde wohl vermuten, dass das Sonnendeck klar gewinnt. Bei Hans Sigl (56) ist das jedoch anders. Der beliebte „Bergdoktor“-Star erhielt bereits mehrfach Angebote für eine Rolle auf dem ZDF-„Traumschiff“ – und lehnte jedes einzelne davon höflich, aber konsequent ab.

Der "Traumschiff"-Kapitän und der Bergdoktor – eine verpasste Kombination? Seit Jahren versucht Florian Silbereisen (44), seinen Freund und Kollegen für einen Auftritt auf dem Das Traumschiff zu begeistern. Ein Crossover à la „Bergdoktor trifft Traumschiff“ würde bei vielen Fans wohl für Begeisterung sorgen – doch Hans Sigl bleibt standhaft.

In einem gemeinsamen Video mit Schauspielkollege Mark Keller (60), ebenfalls aus Der Bergdoktor, nahmen die beiden die Gerüchte um einen möglichen Kapitänswechsel humorvoll aufs Korn. Sigl erzählte lachend, man habe ihn tatsächlich gefragt, ob er das „Traumschiff“ übernehmen wolle. Seine Antwort: „Wenn ich Mitte 70 bin.“

Keller kommentierte trocken: „Das macht der Flori bestimmt ganz gut – wir haben das nämlich noch nicht gesehen.“

Sigl konterte im breitesten Schwäbisch: „Man soll nicht sagen, er macht’s nicht gut, wenn man’s noch gar nicht gesehen hat.“

Am Ende waren sich beide einig: Sollten sie jemals auf dem „Traumschiff“ auftauchen, dann nur als zwei Brüder, die sich an Bord zum ersten Mal begegnen – und im Laufe der Reise gemeinsam singen. Sigl und Keller zeigen damit einmal mehr, dass sie das Showgeschäft mit Humor nehmen und sich selbst nicht allzu ernst.

So begründet der "Bergdoktor" Hans Sigl seine "Traumschiff"-Absage Sigls Absage hat allerdings ganz pragmatische Gründe. In einem Interview mit news38.de erklärte Hans Sigl, dass sich die Drehzeiten von Der Bergdoktor und dem Das Traumschiff schlicht überschneiden. Beide Produktionen binden mehrere Monate – und das häufig parallel. „Ich hätte auf jeden Fall Freude daran“, sagte Sigl offen. „Aber es geht sich einfach nicht aus.“ Ein Satz, den wohl jeder kennt, der schon einmal zwischen zwei wichtigen Verpflichtungen stand – nur dass es bei Sigl nicht um Meetings, sondern um Filmsets in Tirol und der Südsee geht.

Hinzu kommt seine intensive Einbindung beim „Bergdoktor“. Sigl steht nicht nur als Hauptdarsteller vor der Kamera, sondern arbeitet auch eng am kreativen Prozess mit. Gemeinsam mit Produzenten und der ZDF-Redaktion entwickelt er Figuren, Handlungsstränge und dramaturgische Bögen weiter. Diese Verantwortung erklärt, warum er neue Projekte sehr sorgfältig abwägt – und warum seine Priorität derzeit klar gesetzt ist.

Ganz ausgeschlossen scheint ein Kurswechsel dennoch nicht. Fans dürfen also hoffen, Hans Sigl irgendwann doch einmal in einem völlig anderen Format zu erleben – vielleicht zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Kalender nicht mehr überschneiden.

Ein bekanntes Gesicht aus "Der Bergdoktor" an Bord des "Traumschiffs" Ganz ohne "Das Traumschiff" kommt Hans Sigl dann aber doch nicht aus. „Ich schau’s mir zu Weihnachten auf jeden Fall an“, verriet er. Traditionell läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag eine neue Folge – zuletzt mit Kurs auf Bora Bora.

Für Fans von "Der Bergdoktor" gab es immerhin ein kleines Trostpflaster: In der vergangenen „Traumschiff“-Weihnachtsepisode ist Frédéric Brossier (33) an Bord. In der ZDF-Serie verkörpert er seit 2024 den Arzthelfer David Kästner. Ein echtes Crossover ist das zwar nicht, aber zumindest ein augenzwinkernder Berührungspunkt zwischen beiden Welten.

Florian Silbereisen auf hoher See, Hans Sigl am Wilden Kaiser Während Florian Silbereisen als singender Kapitän über die Weltmeere kreuzt, bleibt Hans Sigl lieber den Tiroler Alpen treu – dort, wo er als Dr. Martin Gruber in Der Bergdoktor Woche für Woche die Herzen seiner Patientinnen (und natürlich auch der Fans) erobert. Und ganz ehrlich: So charmant ein „Traumschiff“-Sigl auch wäre – als „Bergdoktor“ ist er schlicht unersetzlich.

