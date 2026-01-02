Home News Star-News

Nach 20 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet

Traumhochzeit

Nach 20 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet

02.01.2026, 10.11 Uhr
Dieter Bohlen und seine Partnerin Carina Walz hatten beim Jahreswechsel 2025/2026 gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn an Silvester gaben sich die beiden nach 20 Jahren Beziehung das Ja-Wort.
Dieter Bohlen und Carina Walz
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet.  Fotoquelle: IMAGO / APress
Dieter Bohlen und Carina Walz
Dieter Bohlen und Carina Walz - hier auch einem Bild von 2007 - sind bereits seit 20 Jahren ein Paar.   Fotoquelle: 2007 Getty Images/Andreas Rentz

Seit zwanzig Jahren sind Dieter Bohlen und Carina Walz ein Paar. Nun haben sie sich auf den Malediven feierlich das Ja-Wort gegeben- inklusive eines speziellen Hochzeitstanzes. Für den Pop-Titan und seine Carina beginnt das Jahr 2026 also mit einem neuen Lebensabschnitt. Der 71-Jährige und die 42-Jährige sind vor einer Traumkulisse den Bund der Ehe eingegangen. Auf Instagram teilten sie Fotos der Feierlichkeiten.

"Wir haben geheiratet", heißt es zu der Fotoreihe, die gleich mehrere Schnappschüsse und ein Video der beiden zeigt. Beide sind komplett in Weiß gekleidet, Dieter Bohlen mit einem weißen Leinenhemd, weißer Leinenhose und weißen Schuhe, Carina in einem bodenlangen Hochzeitskleid mit Spaghetti-Trägern, Tüllrock und hohem Beinschlitz.

In dem Video schreiten die beiden einen roten Teppich entlang, der bis zum Strand führt. Dort küssen sie sich vor einem großen weißen Herzbogen, der mit Blumen verziert ist und halten anschließend stolz ihre Ringe in die Kamera. Unterlegt ist der Beitrag mit Whitney Houston's Lied "Run to You".

Prominente Freunde gratulieren Dieter Bohlen und Carina zum Ehe-Glück

"Wir haben gesagt: Wenn wir's machen, dann hier. Die Malediven sind unsere Herzensinsel", erklärte das Paar gegenüber "Bild" die Wahl ihrer Hochzeits-Location. Über das besondere Datum ihres Hochzeitstags sagt Bohlen: "Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich find das schön."

Neben dem emotinalen Instagram-Beitrag posten die beiden auch ein weiteres Video, in dem sie zu Ice Spice's "Big Guy" vor der Kamera tanzen. "Unser spezieller Hochzeitstanz", kommentiert Bohlen den Clip humorvoll.

In den Kommentaren gratulierten viele prominente Freunde und Fans dem Paar zum neuen Eheglück. So sendeten unter anderem Pietro Lombardi, Sylvie Meis, Evelyn Burdecki und Prince Damien Herz-Emojis und Glückwünsche.

