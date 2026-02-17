Home News TV-News

Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände

Influencer an Bord

17.02.2026, 12.14 Uhr
Evelyn Burdecki erobert das "Traumschiff". In der Oster-Folge des ZDF-Klassikers führt die Reise nach Island. Influencer und Schauspieler wie Florian Silbereisen und Michaela May sind mit an Bord.
Das Traumschiff - Island
Stil-Beratung auf hoher See, von links: Saskia Vester, Rosa von Lobenstein und Evelyn Burdecki in der neuen "Traumschiff"-Folge "Island".  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling
Das Traumschiff - Island
Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, links), Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) nehmen Kurs auf Island.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Cathy Hummels war da, Sarah Engels und Caro Daur ebenso. Der Weg zu einem "Traumschiff"-Ticket führt heutzutage im Zweifel schneller über ein rege abonniertes Instagram-Profil als über die Schauspielschule. Einen neuen Beweis liefert Evelyn Burdecki. Die 37-jährige Düsseldorferin, die sich einst beim "Bachelor" bewarb, ist in der diesjährigen Oster-Folge des ZDF-Dauerbrenners zu sehen. Die Episode führt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag, 5. April, 20.15 Uhr, nach Island.

Ein ihrer Lebenswirklichkeit völlig fremdes Rollenprofil haben die Drehbuch-Autoren Evelyn Burdecki nicht auf den Leib geschrieben. Die Dschungelcamp-Königin des Jahres 2019 heißt an Bord des Traditions-Dampfers Vera (kein Nachname). Vera ist die "Stylistin an Bord", wie aus ZDF-Programminfos zur Folge hervorgeht.

Auf ersten Fotos vom Set sieht man, wie Vera die Passagiere Evelyn Küpper (Saskia Vester) und deren Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) als Outfit-Beraterin unterstützt. Eine solche Stelle hat nach Schiffsärztin (Collien Ulmen-Fernandes), Kreuzfahrtdirektor (Harald Schmidt war beim Island-Trip nicht an Bord) und Hoteldirektorin (Barbara Wussow) offenbar noch gefehlt.

Florian Silbereisen hat seinen "Traumschiff"-Vertrag verlängert

Die Dreharbeiten fanden bereits vergangenes Jahr statt. Burdecki ließ damals "Bild" wissen: "Ich habe früher mit meiner Familie immer 'Das Traumschiff' geschaut. Dass ich jetzt selbst mit an Bord bin, ist schon ziemlich verrückt." Dennoch, so glaubt sie, passe der Schauspiel-Job perfekt zu ihr. Reisen sei schließlich ihr "größtes Hobby", "die Liebe zu fernen Ländern" verdanke sie – nach klar: dem "Traumschiff".

Der Kontroverse um zu viele Influencerinnen und zu wenig Schauspiel-Expertise bei der Langlauf-Serie dürfte damit wieder Fahrt aufnehmen. Ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler sind aber auch diesmal wieder an Bord. Unter anderem Michaela May, Barnaby Metschurat und Bernhard Piesk spielen Episoden-Rollen. Auf der Kommandobrücke wacht einmal mehr der von Volksmusik-Star Florian Silbereisen verkörperte Kapitän Max Parger, und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Der 44-Jährige verlängerte unlängst seinen Vertrag bis 2028.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
