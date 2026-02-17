Exklusiv: Das sind die Streaming-Favoriten von Iris Berben!

Eine junge Mossad-Agentin reist unter falscher Identität in die iranische Hauptstadt, um eine hochriskante Cyber-Mission vorzubereiten. Doch als der Plan scheitert, ist sie plötzlich allein in einer feindlichen Umgebung, abgeschnitten von ihrer Organisation. Während Geheimdienste und Sicherheitskräfte ihr dicht auf den Fersen sind, muss sie entscheiden, wem sie vertrauen kann — und wie weit sie bereit ist zu gehen, um zu überleben.

Fun Facts:

Die Serie wurde von Kritikern häufig mit „Homeland“ verglichen.

Hauptdarstellerin Niv Sultan musste für die Rolle Persisch lernen.

Teile der Serie wurden aus Sicherheitsgründen nicht im Iran, sondern in Griechenland gedreht. Paradise (2023) Paradise FILM • Science-Fiction, Mystery & Thriller, Action & Abenteuer

2023 • 117 MIN.

In einer nahen Zukunft ermöglicht eine Biotech-Firma, Lebenszeit von einem Menschen auf einen anderen zu übertragen — gegen Geld. Als die Frau eines Mitarbeiters durch Schulden gezwungen wird, Jahrzehnte ihres Lebens zu verkaufen, setzt er alles daran, die verlorene Zeit zurückzuholen. Seine Suche führt ihn tief in ein System, das mit der Lebenszeit anderer Profit macht.

Fun Facts:

In der ersten Woche erreichte der Film über 16 Millionen gestreamte Stunden weltweit.

Der Film kombiniert Thriller-Elemente mit gesellschaftskritischer Zukunftsvision.

Der Film wurde überwiegend in Litauen gedreht. Heldin (2025) Heldin FILM • Drama, Mystery & Thriller

2025 • 92 MIN.

Der Film begleitet eine Pflegekraft während einer intensiven Schicht im Krankenhaus. Zwischen Zeitdruck, emotionalen Grenzsituationen und Personalmangel versucht sie, für ihre Patienten da zu sein — während ihr eigenes Leben immer stärker aus dem Gleichgewicht gerät. Jede Entscheidung kann Konsequenzen haben, die weit über den Klinikalltag hinausgehen.

Fun Facts:

Der Film thematisiert realistische Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen.

Für die Produktion wurden medizinische Fachberater hinzugezogen.

Viele Szenen spielen in Echtzeit, um die Belastung einer Schicht spürbar zu machen. Dept. Q (2025) Dept. Q SERIE • Drama, Krimi, Mystery & Thriller

2025

Ein eigenwilliger Ermittler wird in die Abteilung Q versetzt, die sich mit ungelösten Fällen beschäftigt. Zusammen mit einem kleinen Team rollt er alte Verbrechen neu auf — und stößt dabei auf Geheimnisse, die besser verborgen geblieben wären. Je tiefer sie graben, desto gefährlicher wird es.

Fun Facts:

Die Geschichten basieren auf den erfolgreichen Romanen von Jussi Adler-Olsen.

Die Verfilmungen stammen aus Dänemark und sind international sehr erfolgreich.

Die Reihe beginnt mit dem Film „Erbarmen“ (Original: „Kvinden i buret“). MobLand (2025) MobLand SERIE • Drama, Krimi

2025

Im Zentrum steht eine mächtige Verbrecherfamilie, deren Einfluss weit über die Unterwelt hinausreicht. Interne Machtkämpfe, Verrat und blutige Konflikte bedrohen das fragile Gleichgewicht. Während neue Allianzen entstehen, wird klar, dass niemand in diesem Spiel sicher ist.

Fun Facts:

Die Serie stammt vom „Top Boy“-Schöpfer Ronan Bennett.

Sie verbindet klassische Mafia-Elemente mit moderner Gang-Dynamik.

Gedreht wurde unter anderem in Großbritannien. Die Rosenschlacht (2025) Die Rosenschlacht FILM • Komödien, Drama

2025 • 105 MIN.

Ein scheinbar perfektes Ehepaar führt ein luxuriöses Leben — bis ihre Beziehung zerbricht. Was als Trennung beginnt, entwickelt sich zu einem eskalierenden Machtkampf, bei dem beide Seiten bereit sind, immer drastischere Mittel einzusetzen. Der Streit wird zur Schlacht um Besitz, Status und Kontrolle.

Fun Facts:

Der Film ist eine Neuinterpretation von „Der Rosenkrieg“ (1989).

Die Hauptrollen spielen Olivia Colman und Benedict Cumberbatch.

Die Geschichte basiert auf dem Roman von Warren Adler. Der Vorname (2018) Der Vorname FILM • Komödien, Produziert in Europa

2018 • 91 MIN.

Bei einem gemütlichen Abendessen unter Freunden sorgt eine scheinbar harmlose Ankündigung für Chaos: Ein werdender Vater verrät den geplanten Vornamen seines Kindes — und löst damit eine hitzige Diskussion aus. Alte Konflikte, Geheimnisse und verletzte Eitelkeiten kommen ans Licht, während die Stimmung immer weiter kippt.

Fun Facts:

Der Film basiert auf einem französischen Theaterstück („Le Prénom“).

Viele Dialoge stammen nahezu unverändert aus dem Bühnenstück.

Die deutsche Version spielt mit bekannten Schauspielern wie Christoph Maria Herbst. Der Nachname (2022) Der Nachname FILM • Komödien, Drama

2022 • 87 MIN.

Die Familie trifft sich erneut, diesmal im Urlaub — doch auch dort eskaliert ein scheinbar harmloses Thema. Neue Beziehungen, alte Rivalitäten und unausgesprochene Wahrheiten sorgen für explosive Situationen. Schnell wird klar, dass hinter der Fassade jeder etwas zu verbergen hat.

Fun Facts:

Auch dieser Teil basiert lose auf einem französischen Theaterstoff.

Die Handlung spielt diesmal im Urlaub auf Lanzarote.

Viele Darsteller aus dem ersten Film kehren zurück. Der Spitzname (2024) Der Spitzname FILM • Komödien

2024 • 90 MIN.

Die Familie kommt ein weiteres Mal zusammen, als ein neues Ereignis gefeiert werden soll. Doch alte Konflikte sind längst nicht gelöst, und neue Missverständnisse treiben die Beteiligten erneut gegeneinander. Was als harmonisches Treffen geplant war, droht völlig aus dem Ruder zu laufen.

Fun Facts:

Wieder übernahm Sönke Wortmann die Regie.

Er bleibt dem Konzept eines Kammerspiels mit Ensemble-Cast treu.

Die Handlung dreht sich erneut um familiäre Dynamiken und verbale Schlagabtausche. Colin From Accounts (2022) Colin from Accounts SERIE • Komödien, Romantik, Drama

2022

Ein zufälliger Unfall bringt zwei völlig unterschiedliche Menschen zusammen. Aus einer chaotischen Begegnung entsteht eine ungewöhnliche Beziehung, geprägt von peinlichen Momenten, Missverständnissen und ehrlichen Gefühlen. Gemeinsam müssen sie herausfinden, ob aus dem Zufall mehr werden kann.

Fun Facts:

Die australische Serie wurde von den Hauptdarstellern Harriet Dyer und Patrick Brammall selbst entwickelt.

Die beiden sind auch im echten Leben ein Paar.

Ein Hund spielt eine zentrale Rolle in der Handlung. Ein fast perfekter Antrag (2026) Ein fast perfekter Antrag läuft ab dem 26. Februar 2026 in den deutschen Kinos.

Der mürrische Witwer Walter Adler lebt zurückgezogen in Regensburg – seine Tage füllt er mit Restaurantbesuchen, Online-Bewertungen und seinem Hund. Als er zufällig Alice Olsen wiedertrifft, seine große Jugendliebe, reißt ihn das aus seiner Routine: Vor rund 40 Jahren hat er ihr schon einmal einen Antrag gemacht – und ist gescheitert. Jetzt will Walter es noch einmal wissen. Um Alice näherzukommen, schreibt er sich als Gaststudent in ihr Seminar an der Universität Regensburg ein – und merkt schnell, dass er nicht nur sie überzeugen muss, sondern auch eine Welt, die ihm völlig fremd ist.

Fun Facts:

Gedreht wurde unter anderem an der Universität Regensburg.

Der ursprüngliche Arbeitstitel lautete „Very Best Ager“.

Die Produktion erhielt Fördermittel der Filmförderungsanstalt. The Pitt (2025) Eine Notaufnahme wird zum Schauplatz eines intensiven medizinischen Dramas. Ärzte und Pflegepersonal kämpfen unter extremem Druck um Menschenleben, während private Konflikte und persönliche Grenzen immer wieder durchbrechen. Jeder Tag bringt neue Fälle — und neue Entscheidungen, die alles verändern können.

Fun Facts:

Die Serie wurde für HBO Max produziert.

Noah Wyle, bekannt aus „Emergency Room“, übernimmt eine zentrale Rolle.

Die Handlung spielt über den Verlauf einer einzigen Schicht. Sentimental Value (2025) Eine Familie kommt nach Jahren wieder zusammen, als ein berühmter Regisseur einen Film über ihre gemeinsame Vergangenheit drehen will. Alte Wunden brechen auf, Erinnerungen werden neu bewertet, und zwischen Wahrheit und Inszenierung verschwimmen die Grenzen. Die Begegnung zwingt alle Beteiligten, sich ihrer Geschichte zu stellen.

Fun Facts:

Regie führt der norwegische Filmemacher Joachim Trier.

Der Film feierte Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes.

