"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner": Die Musik-Reihe auf VOX

Was macht einen flüchtigen Song, den man vielleicht einmal im Radio oder im Streaming-Dienst des Vertrauens aufgeschnappt hat, zu einem modernen Klassiker? Auch darum geht es in der neuen VOX-Musikreihe "So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner", für die einmal genau Buch geführt wurde.

So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner Unterhaltung • 03.01.2026 • 20:15 Uhr

Auf Grundlage einer deutschlandweiten Umfrage des Marktforschungsspezialisten Media Control erinnert die Sendung an die beliebtesten Hits der Deutschen – Songs, die sich besonders lange in den Charts hielten.

Darunter befinden sich Titel von populären nationalen Künstlerpersönlichkeiten wie Peter Fox und Silbermond, aber natürlich auch Ohrwürmer von internationalen Stars wie Lady Gaga und Ed Sheeran. Doch warum genau diese Lieder? Worin könnte ihr Erfolgsgeheimnis liegen? Dazu entwickeln Prominente wie Kim Fisher, Tony Bauer, Joachim Llambi, Matze Knop und Enie van de Meiklokjes mehr oder weniger professionelle, mit Sicherheit aber charmante Theorien.

