"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner": Die Musik-Reihe auf VOX

"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner"

Wie wird ein Song zum Ohrwurm und warum?

03.01.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
VOX feiert mit "So klingt Deutschland" die 50 beliebtesten Dauerbrenner der deutschen Charts. Bekannte Künstler wie Peter Fox und Silbermond sind dabei, internationalen Stars wie Lady Gaga und Ed Sheeran ebenso. Prominente teilen ihre charmanten Theorien zum Erfolg der Songs.
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Tony Bauer (links) und Joachim Llambi interessieren sich vor allem für Songs, die unwiderstehliche Tanzreflexe auslösen.  Fotoquelle: RTL/Maxi Media
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Matze Knop und Kim Fisher erinnern sich an ihre Lieblingssongs.  Fotoquelle: RTL/Maxi Media
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Natalie Horler (links) und Nina Moghaddam erleben viele "Weißt du noch damals?"-Momente.  Fotoquelle: RTL/Maxi Media
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Wiederhören macht Freude, das finden auch Enie van de Meiklokjes und Ben Blümel.  Fotoquelle: RTL/Maxi Media

Was macht einen flüchtigen Song, den man vielleicht einmal im Radio oder im Streaming-Dienst des Vertrauens aufgeschnappt hat, zu einem modernen Klassiker? Auch darum geht es in der neuen VOX-Musikreihe "So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner", für die einmal genau Buch geführt wurde.

VOX
So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Unterhaltung • 03.01.2026 • 20:15 Uhr

Auf Grundlage einer deutschlandweiten Umfrage des Marktforschungsspezialisten Media Control erinnert die Sendung an die beliebtesten Hits der Deutschen – Songs, die sich besonders lange in den Charts hielten.

Darunter befinden sich Titel von populären nationalen Künstlerpersönlichkeiten wie Peter Fox und Silbermond, aber natürlich auch Ohrwürmer von internationalen Stars wie Lady Gaga und Ed Sheeran. Doch warum genau diese Lieder? Worin könnte ihr Erfolgsgeheimnis liegen? Dazu entwickeln Prominente wie Kim Fisher, Tony Bauer, Joachim Llambi, Matze Knop und Enie van de Meiklokjes mehr oder weniger professionelle, mit Sicherheit aber charmante Theorien.

So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner – Sa. 03.01. – VOX: 20.15 Uhr

Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Der "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen muss sich zurzeit einiges anhören. Jetzt äußert sich Roland Kaiser – und seine Antwort fällt überraschend klar aus.
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

