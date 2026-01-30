Home News TV-News

Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start

"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC"

Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start

30.01.2026, 07.30 Uhr
von Paula Oferath
Pünktlich zu den Olympischen Spielen zeigt die ARD das Porträt von Kirsty Coventry, die als erste Frau das IOC führt. Die Doku beleuchtet ihren Weg vom "Golden Girl" zur Präsidentin.
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron
Wer ist die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry? Die ARD zeigt zur späten Stunde das Porträt der ehemaligen Schwimmerin aus Simbabwe.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Antonio Masiello
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron
Kirsty Coventry folgt auf Thomas Bach, der das IOC zwölf Jahre lang führte.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Harold Cunningham
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron
Am 23. Juni 2025 wurde Kirsty Coventry die erste Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Milos Bicanski

Pünktlich zum Auftakt der Olympischen Spiele, die von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 22. Februar, in Italien ausgetragen werden, widmet sich die ARD-"Sportschau" einer außergewöhnlichen Frau: Gezeigt wird das Porträt "Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC".

ARD
"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC"
Dokumentation • 30.01.2026 • 23:30 Uhr

Kirsty Coventry kennt die Olympischen Spiele nicht nur aus Sitzungssälen und Protokollen, sondern auch aus der Perspektive der aktiven Sportlerin. Die ehemalige Schwimmerin aus Simbabwe nahm erstmals im Jahr 2000 an Olympischen Spielen teil, sie startete in insgesamt 16 olympischen Wettkämpfen und gewann dabei zwei Goldmedaillen. Am 23. Juni 2025 schlug sie ein neues Kapitel auf: Mit 42 Jahren wurde sie zur ersten Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees gewählt.

Nach zwölf Jahren Thomas Bach: Eine Frau übernimmt die IOC-Spitze

Coventry folgt damit auf Thomas Bach, den früheren deutschen Fechter und Olympiasieger von 1976, der das IOC zwölf Jahre lang führte. Nun liegt die Verantwortung bei einer Frau, die den olympischen Geist aus eigener Erfahrung kennt und die Spiele der Zukunft prägen will.

Wer ist diese Präsidentin, die vom gefeierten "Golden Girl" zur mächtigsten Figur der olympischen Bewegung aufstieg? Die Doku von Robert Kempe und Jochen Leufgens nähert sich der Biografie und der Person Kirsty Coventry.

"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC" – Fr. 30.01. – ARD: 23.55 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

