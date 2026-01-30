Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start

Pünktlich zum Auftakt der Olympischen Spiele, die von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 22. Februar, in Italien ausgetragen werden, widmet sich die ARD-"Sportschau" einer außergewöhnlichen Frau: Gezeigt wird das Porträt "Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC".

"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC" Dokumentation • 30.01.2026 • 23:30 Uhr

Kirsty Coventry kennt die Olympischen Spiele nicht nur aus Sitzungssälen und Protokollen, sondern auch aus der Perspektive der aktiven Sportlerin. Die ehemalige Schwimmerin aus Simbabwe nahm erstmals im Jahr 2000 an Olympischen Spielen teil, sie startete in insgesamt 16 olympischen Wettkämpfen und gewann dabei zwei Goldmedaillen. Am 23. Juni 2025 schlug sie ein neues Kapitel auf: Mit 42 Jahren wurde sie zur ersten Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees gewählt.

Nach zwölf Jahren Thomas Bach: Eine Frau übernimmt die IOC-Spitze Coventry folgt damit auf Thomas Bach, den früheren deutschen Fechter und Olympiasieger von 1976, der das IOC zwölf Jahre lang führte. Nun liegt die Verantwortung bei einer Frau, die den olympischen Geist aus eigener Erfahrung kennt und die Spiele der Zukunft prägen will.

Wer ist diese Präsidentin, die vom gefeierten "Golden Girl" zur mächtigsten Figur der olympischen Bewegung aufstieg? Die Doku von Robert Kempe und Jochen Leufgens nähert sich der Biografie und der Person Kirsty Coventry.

