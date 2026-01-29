Home News Streaming-News

Die geheimnisvolle "Dame in Silber"

"Bridgerton“ Staffel 4 bei Netflix: Start, Handlung und neue Folgen

29.01.2026, 11.11 Uhr
von Elisa Eberle
In der vierten Staffel von "Bridgerton" dreht sich alles um Benedict Bridgertons Suche nach einer geheimnisvollen Frau. Ein Maskenball und ein verlorener Handschuh führen ihn auf die Spur der "Dame in Silber". Premiere am 29. Januar auf Netflix.
Bridgerton
Auf dem Maskenball seiner Mutter trifft Benedict (Luke Thompson) eine mysteriöse Frau in Silber (Yerin Ha) und kann sie danach nicht mehr vergessen.  Fotoquelle: LIAM DANIEL/NETFLIX
Bridgerton
Katie Leung, die einst Cho Chang in den "Harry Potter"-Filmen spielte, macht nun als Stiefmutter Lady Araminta Gun Sophie das Leben schwer.  Fotoquelle: LIAM DANIEL/NETFLIX
"Bridgerton", Staffel vier
Sie waren das Traumpaar der dritten "Bridgerton"-Staffel: Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Bridgerton (Nicola Coughlan).   Fotoquelle: LIAM DANIEL/NETFLIX
Bridgerton
Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) freut sich auf eine weitere Ballsaison voller Klatsch und Tratsch von Lady Whistledown.  Fotoquelle: LIAM DANIEL/NETFLIX
Bridgerton
Francesca (Hannah Dodd) und John Stirling (Victor Alli) genießen ihre noch junge Ehe in Staffel vier.  Fotoquelle: LIAM DANIEL/NETFLIX

Als Netflix 2024 die dritte Staffel der Erfolgsserie "Bridgerton" veröffentlichte, wich der Streaming-Riese dabei schon zum zweiten Mal von der vorgegebenen Reihenfolge der zugrunde liegenden Bestsellerromanreihe von Julia Quinn ab. Zur Erinnerung: "Bridgerton" erzählt von der gleichnamigen einflussreichen Familie, deren acht Kinder sich auf dem Heiratsmarkt der Oberschicht im England der Regency-Ära beweisen müssen.

Start bei Netflix: Wann die neuen Folgen von "Bridgerton“ erscheinen

Jedes Buch stellt dabei eines der acht Kinder in den Vordergrund. Nach Daphne (Phoebe Dynevor) und Anthony (Jonathan Bailey) wäre in Staffel drei ihr Bruder Benedict (Luke Thompson) an der Reihe gewesen. Stattdessen zog das Team von Produzentin Shonda Rhimes die Geschichte um Colin (Luke Newton) und seine gute Freundin Penelope Featherington (Nicola Coughlan) aus dem vierten Buch vor. Die übersprungene Geschichte von Benedict wird nun in der vierten Staffel nachgeholt. Die ersten vier Folgen sind ab Donnerstag, 29. Januar, bei Netflix zu sehen. Vier weitere Folgen erscheinen am Donnerstag, 26. Februar.

"Ein Gentleman von zweifelhaftem Ruf", so verkündet die gewohnt tragende Stimme von Lady Whistledown (im Original gesprochen von Julie Andrews), "muss sich vor der mächtigsten aller Mächte verneigen: Frau Mama!" Denn die verwitwete Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) möchte nach Daphne, Anthony, Colin und der seit dem Ende von Staffel drei ebenfalls verheirateten Francesca (Hannah Dodd) auch ihren bindungsunwilligen Zweitgeborenen endlich unter die Haube bringen: "Du bist der richtigen Dame nur noch nicht begegnet", ist die Mutter überzeugt. Ein von den Bridgertons ausgerichteter Maskenball soll das ändern.

Von Hogwarts nach „Bridgerton“: Katie Leung verstärkt den Cast

In der Tat springt Benedict am Abend eine unbekannte junge "Dame in Silber" ins Auge: Sophie Baek (Yerin Ha) ist eigentlich eine Zofe der Bridgertons, die sich heimlich unter die Gäste auf dem Maskenball mischt und – Aschenputtel lässt grüßen – um Mitternacht einen Handschuh verliert. Benedict ist entschlossen: "Wir müssen die Besitzerin dieses Handschuhs finden."



"Das Tolle an Bridgerton ist, dass die Serie sich in jeder Staffel ein Stück weit neu erfindet", freut sich Benedict-Darsteller Luke Thompson: "Wir lernen zum ersten Mal all das Dienstpersonal kennen, das in den unteren Stockwerken arbeitet. Neben Sophie gibt es da so viele Figuren, die man bisher nur im Hintergrund gesehen hat und die jetzt in den Vordergrund treten."

Auch in der Oberschicht werden neue Figuren eingeführt. Eine davon ist Lady Araminta Gun. Sie wird gespielt von Katie Leung, die in der "Harry Potter"-Reihe bereits die Rolle Cho Chang verkörperte.

So geht es mit "Bridgerton" nach Staffel vier weiter

Daneben gibt es natürlich auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Penelope hatte sich am Ende der dritten Staffel als bestens informierte Lady Whistledown zu erkennen gegeben. Dem Serien-Publikum war diese zweite Identität bereits seit dem Ende der ersten Staffel bekannt – dies war die erste große Abweichung von den ursprünglichen Romanen. In der vierten Staffel wird sie der Klatsch-Berichterstattung auf Wunsch von Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) weiter nachgehen ...

Die Zukunft von "Bridgerton" ist ebenfalls gesichert: Wie Netflix bereits im Mai 2025 verkündete, wird es auf jeden Fall noch eine fünfte und sechste Staffel geben.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
