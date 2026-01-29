ARD-Reportage „Panorama: Tanken und das Klima“ stellt den Verbrenner infrage

Die neue ARD-Reportage "Panorama: Tanken und das Klima" sucht nach Auswegen aus dem fossilen Dilemma. Benzin und Diesel gelten als klare Klimatreiber – und doch prägen Verbrennerfahrzeuge weiterhin den Alltag von Millionen Menschen. Der Beitrag von Oda Lambrecht und Christian Baars geht der Frage nach, warum der Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen bislang nur zögerlich vorankommt.

Panorama: Tanken und das Klima Reportage • 29.01.2026 • 21:45 Uhr

Eine Tankstellenchefin zwischen Klimasorge und Existenz Im Mittelpunkt steht eine 38-jährige Tankstellenchefin, die stellvertretend für viele Menschen in einem grundlegenden Zielkonflikt lebt: einerseits macht ihr die fortschreitende Erderwärmung Sorgen, andererseits hängt ihre wirtschaftliche Existenz vom Verkauf der Kraftstoffe ab. Die Dokumentation begleitet sie im Alltag und zeigt, wie persönlich und komplex die Klimafrage gerade auch für diejenigen ist, die direkt vom fossilen System abhängig sind.

Die "Panorama"-Reporter sprechen nicht nur mit Kundinnen und Kunden an der Zapfsäule, sondern konfrontieren auch Vertreter der Mineralölindustrie, Autohersteller sowie die Bundesregierung mit der Frage, welche Verantwortung sie beim Umbau des Verkehrssektors tragen. Dabei geht es um den aktuellen Diskurs, um politische Weichenstellungen, wirtschaftliche Interessen und individuelle Entscheidungen sowie darum, welche Optionen es für einen klimaverträglichen Weg in die Zukunft gibt.

