ARD-Reportage „Panorama: Tanken und das Klima“ stellt den Verbrenner infrage

Klimaschutz an der Zapfsäule: Warum es so schwer ist

29.01.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARD-Reportage "Panorama: Tanken und das Klima" beleuchtet den Konflikt zwischen der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und der Verantwortung für den Klimawandel. Eine Tankstellenchefin steht im Mittelpunkt.
Rückzug vom Verbrenner-Aus: Europaweit hat man sich aufgrund der Sorge um die Wirtschaftslage zuletzt von allzu ehrgeizigen Klimaschutzzielen wieder verabschiedet.  Fotoquelle: Yaraslau Saulevich
An der Zapfsäule hat das schlechte Umweltgewissen einen schweren Stand.  Fotoquelle: IStock/Miguel Perfectti
An der umweltschädlichen Wirkung von Autoabgasen besteht kein Zweifel. Trotzdem setzen nicht nur die Industrie, sondern auch viele Kunden weiter auf Verbrenner.  Fotoquelle: IStock/xphotoz
Elektromobilität ist eine klimafreundlichere Variante, doch viele Käufer zögern noch, ob sie auf ein E-Fahrzeug umsteigen sollen.  Fotoquelle: IStock/veeranggull orachon

Die neue ARD-Reportage "Panorama: Tanken und das Klima" sucht nach Auswegen aus dem fossilen Dilemma. Benzin und Diesel gelten als klare Klimatreiber – und doch prägen Verbrennerfahrzeuge weiterhin den Alltag von Millionen Menschen. Der Beitrag von Oda Lambrecht und Christian Baars geht der Frage nach, warum der Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen bislang nur zögerlich vorankommt.

ARD
Reportage • 29.01.2026 • 21:45 Uhr

Eine Tankstellenchefin zwischen Klimasorge und Existenz

Im Mittelpunkt steht eine 38-jährige Tankstellenchefin, die stellvertretend für viele Menschen in einem grundlegenden Zielkonflikt lebt: einerseits macht ihr die fortschreitende Erderwärmung Sorgen, andererseits hängt ihre wirtschaftliche Existenz vom Verkauf der Kraftstoffe ab. Die Dokumentation begleitet sie im Alltag und zeigt, wie persönlich und komplex die Klimafrage gerade auch für diejenigen ist, die direkt vom fossilen System abhängig sind.

Die "Panorama"-Reporter sprechen nicht nur mit Kundinnen und Kunden an der Zapfsäule, sondern konfrontieren auch Vertreter der Mineralölindustrie, Autohersteller sowie die Bundesregierung mit der Frage, welche Verantwortung sie beim Umbau des Verkehrssektors tragen. Dabei geht es um den aktuellen Diskurs, um politische Weichenstellungen, wirtschaftliche Interessen und individuelle Entscheidungen sowie darum, welche Optionen es für einen klimaverträglichen Weg in die Zukunft gibt.

Panorama: Tanken und das Klima – Do. 29.01. – ARD: 21.45 Uhr




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

